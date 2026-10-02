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Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζονται ολοένα και περισσότερο ανήσυχοι για τα αιτήματα κυβερνήσεων να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, την ώρα που η αγορά ομολόγων βρίσκεται υπό ισχυρή πίεση, σύμφωνα με αξιωματούχο της ΕΕ.

Οι χώρες δεν αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα της κατάστασης, ανέφερε ο αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του λόγω της ευαισθησίας του θέματος. Όπως σημείωσε, οι κυβερνήσεις εξακολουθούν να ζητούν από τις Βρυξέλλες χαλάρωση των δημοσιονομικών περιορισμών της ΕΕ, την ώρα που οι αγορές αναζητούν πάνω απ’ όλα προβλεψιμότητα.

Εφόσον οι χώρες της ΕΕ τηρήσουν τους στόχους τους για τις δαπάνες, οι συνεχιζόμενες αυξήσεις των επιτοκίων —που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση του πληθωρισμού που έχει τροφοδοτήσει ο πόλεμος με το Ιράν— θα παραμείνουν διαχειρίσιμες, πρόσθεσε ο ίδιος αξιωματούχος.

Δεύτερος αξιωματούχος της ΕΕ ανέφερε ότι οι κυβερνήσεις της Ευρωζώνης είναι πιθανό να βρεθούν αντιμέτωπες με σημαντικές πιέσεις από τις χρηματοπιστωτικές αγορές τους επόμενους μήνες.

Ελλάδα και Ιταλία ζητούν μεγαλύτερη ευελιξία

Τα αιτήματα για δημοσιονομικά περιθώρια έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις υψηλές τιμές της ενέργειας, με το Brent να κινείται πλέον γύρω από τα 100 δολάρια το βαρέλι εξαιτίας της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Η Ιταλία και η Ελλάδα ζήτησαν πρόσφατα πρόσθετη ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια για την εποπτεία των επιπέδων ελλείμματος και χρέους των κρατών-μελών.

Ωστόσο, ακόμη και η έγκριση της Κομισιόν δεν αποτελεί εγγύηση ότι οι επενδυτές θα είναι διατεθειμένοι να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν τις κυβερνήσεις της Ευρωζώνης με βιώσιμο κόστος, προειδοποίησε ο πρώτος αξιωματούχος.

Η ΕΕ έχει ήδη χορηγήσει ορισμένες εξαιρέσεις στα κράτη-μέλη, προκειμένου να διευκολύνει τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης των αμυντικών δαπανών, καθώς και περιορισμένων μέτρων για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Η πίεση από τη Γαλλία περνά στην περιφέρεια

Τις τελευταίες ημέρες, η οικονομική εικόνα στην Ευρώπη έχει επιδεινωθεί, με βασικό παράγοντα το sell-off στα γαλλικά ομόλογα.

Την Παρασκευή, οι επενδυτές απαιτούσαν το μεγαλύτερο premium απόδοσης για να διακρατήσουν γαλλικά ομόλογα έναντι των ασφαλέστερων γερμανικών τίτλων από την ευρωπαϊκή κρίση χρέους πριν από 15 χρόνια.

Οι πιέσεις στη Γαλλία αρχίζουν πλέον να μεταδίδονται και στις αγορές ομολόγων της ευρωπαϊκής περιφέρειας.

Το spread των ιταλικών ομολόγων έναντι των γερμανικών βρίσκεται σε τροχιά για τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία διεύρυνσή του από τον Μάρτιο του 2020, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg. Διεύρυνση καταγράφεται και στη διαφορά αποδόσεων μεταξύ των ισπανικών και των γερμανικών ομολόγων.

Παρότι και τα δύο spreads παραμένουν χαμηλότερα από τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί κατά τη διάρκεια προηγούμενων κρίσεων, η ταχύτητα της διεύρυνσής τους αυτή την εβδομάδα έχει προκαλέσει ανησυχίες για τον κίνδυνο μετάδοσης των πιέσεων.

Η Γαλλία επιλέγει δημοσιονομική συγκράτηση

Η Γαλλία έχει εκφράσει επιφυλάξεις απέναντι στη χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων λόγω της ενεργειακής κρίσης και επιχειρεί να διατηρήσει υπό έλεγχο τις δημόσιες δαπάνες.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η γαλλική κυβέρνηση παρουσίασε τον προϋπολογισμό για το επόμενο έτος, ο οποίος περιλαμβάνει σχέδιο ύψους 54 δισ. ευρώ για τον περιορισμό των δαπανών και τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος στο 5% του ΑΕΠ το 2027, από 5,4% φέτος.

Οι προειδοποιήσεις για τους κινδύνους που συνεπάγεται μια περαιτέρω αύξηση του δημόσιου δανεισμού ενδέχεται να βρεθούν στο επίκεντρο όταν οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ συναντηθούν την επόμενη εβδομάδα στο Λουξεμβούργο, όπου αναμένεται να συζητηθεί και το ζήτημα των υψηλών τιμών της ενέργειας.

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