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Σε μια ριζική αναδιάταξη της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που θα καθορίσει τη χάραξη της νομισματικής πολιτικής και τη διαχείριση ενδεχόμενων χρηματοπιστωτικών κρίσεων τα επόμενα χρόνια, προχωρά η Ευρωζώνη, με τη Γαλλία και τη Γερμανία να επισημοποιούν την Παρασκευή τις υποψηφιότητές τους για δύο από τις σημαντικότερες θέσεις του Εκτελεστικού Συμβουλίου.

Η συμφωνία, που διαμορφώθηκε έπειτα από πολύμηνες παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρωζώνης, ανοίγει τον δρόμο για την ανάληψη της προεδρίας της ΕΚΤ από τον Ισπανό Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος, με τη Γερμανία να εξασφαλίζει τη θέση του επικεφαλής οικονομολόγου και τη Γαλλία το ιδιαίτερα ευαίσθητο χαρτοφυλάκιο των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Η γαλλική κυβέρνηση πρότεινε νωρίτερα την 57χρονη οικονομολόγο Λοράνς Μπουν, πρώην υπουργό του Εμανουέλ Μακρόν και πρώην επικεφαλής οικονομολόγο του ΟΟΣΑ, για το Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, ενώ το Βερολίνο επέλεξε τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πρίνστον, Μάρκους Μπρούνερμαϊερ, για τη θέση του επικεφαλής οικονομολόγου.

Τις δύο υποψηφιότητες επιβεβαίωσε την Παρασκευή ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος συντονίζει τη σχετική διαδικασία επιλογής, εξηγώντας ότι ενημέρωσε σχετικά τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προκειμένου να δρομολογηθεί η διαδικασία.

«Το Συμβούλιο θα προχωρήσει πλέον τη διαδικασία, με στόχο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αποφασίσει για τον διορισμό των επιλεγμένων υποψηφίων», επεσήμανε στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο κ. Πιερρακάκης.

Statement by the #Eurogroup President Kyriakos @Pierrakakis on the nominations for the post of ECB executive board members Read it here 👇

https://t.co/PtAAOZgKKh — EU Council Press (@EUCouncilPress) November 20, 2026

Η αναδιάταξη πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς η ΕΚΤ βρίσκεται αντιμέτωπη με πληθωρισμό που κινείται στο 4%, διπλάσιο από τον στόχο της, και με τον κίνδυνο νέων αναταράξεων στις ευρωπαϊκές αγορές κρατικών ομολόγων, λόγω των δημοσιονομικών προβλημάτων και της πολιτικής αστάθειας στη Γαλλία.

Το παζλ της διαδοχής και οι ημερομηνίες-κλειδιά

Η νέα κατανομή των κορυφαίων θέσεων ολοκληρώνει ένα σύνθετο πολιτικό παζλ, καθώς η ΕΚΤ πρόκειται να αντικαταστήσει σε διάστημα λίγων μηνών τον πρόεδρο, τον επικεφαλής οικονομολόγο και το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου που είναι υπεύθυνο για τις πράξεις στις αγορές.

Ο Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος, πρώην διοικητής της Τράπεζας της Ισπανίας, προορίζεται να διαδεχθεί την Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία αποχωρεί από την προεδρία στις 7 Φεβρουαρίου 2027.

Η Λοράνς Μπουν αναμένεται να αναλάβει το χαρτοφυλάκιο των αγορών, το οποίο θα μείνει κενό στις 4 Ιανουαρίου, όταν η Γερμανίδα Ίζαμπελ Σνάμπελ αποχωρήσει από την ΕΚΤ για να αναλάβει θέση στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Αντίστοιχα, ο Μάρκους Μπρούνερμαϊερ προορίζεται να αντικαταστήσει τον Ιρλανδό Φίλιπ Λέιν, η οκταετής θητεία του οποίου ολοκληρώνεται στις 31 Μαΐου.

Η γερμανική κυβέρνηση ενέκρινε την υποψηφιότητα του Μπρούνερμαϊερ την Τετάρτη, ενώ η Γαλλία ανακοίνωσε επισήμως την πρότασή της για την Μπουν την Παρασκευή.

Η γαλλική διπλωματία και η υποχώρηση των γερμανικών «γερακιών»

Πίσω από την κατανομή των θέσεων βρίσκεται μια πολύμηνη διπλωματική διαπραγμάτευση, στην οποία η Γαλλία φαίνεται ότι κατάφερε να εξασφαλίσει ένα χαρτοφυλάκιο με ιδιαίτερη επιρροή σε περιόδους χρηματοπιστωτικής αναταραχής.

Η Ολλανδία είχε επιδιώξει να εξασφαλίσει την προεδρία της ΕΚΤ. Ωστόσο, σύμφωνα με αναλυτές, η ταυτόχρονη παρουσία Ολλανδού και Γερμανού εκπροσώπου, με περισσότερο αυστηρές θέσεις για τη νομισματική πολιτική, στις δύο ισχυρότερες θέσεις της τράπεζας θα ήταν δύσκολο να γίνει αποδεκτή από τις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, που παραδοσιακά υποστηρίζουν πιο ευέλικτη νομισματική πολιτική.

Η τελική συμφωνία αποτυπώνει έναν διαφορετικό συμβιβασμό: η Ισπανία αναλαμβάνει την προεδρία, η Γερμανία διαμορφώνει την οικονομική ανάλυση και η Γαλλία αποκτά ισχυρή παρουσία στις αγορές.

Ο Κάρστεν Μπρζέσκι, επικεφαλής μακροοικονομικής ανάλυσης της ING, χαρακτήρισε την εξέλιξη ακόμη ένα επίτευγμα της γαλλικής διπλωματίας. «Μοιάζει με ακόμη ένα αριστούργημα της γαλλικής διπλωματίας και της στρατηγικής πολιτικής στελέχωσης», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, με την επιλογή του χαρτοφυλακίου των αγορών, η Γαλλία δημιούργησε την εντύπωση ότι παραχωρούσε στη Γερμανία τη σημαντικότερη θέση του επικεφαλής οικονομολόγου. Ωστόσο, κατά την εκτίμησή του, «με έναν Ισπανό πρόεδρο και τη Γαλλία να ελέγχει τις πράξεις στις αγορές, ο κίνδυνος μιας περισσότερο ήπιας νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ έχει σαφώς αυξηθεί».

Η εκτίμηση αντανακλά τις ανησυχίες όσων θεωρούν ότι η νέα σύνθεση θα μπορούσε μελλοντικά να ευνοήσει μια πιο ευέλικτη στάση απέναντι στα επιτόκια και στις παρεμβάσεις στις αγορές ομολόγων.

Η Γαλλία παίρνει τα «κλειδιά» των αγορών εν μέσω κινδύνου κρίσης χρέους

Το χαρτοφυλάκιο που προορίζεται για τη Λοράνς Μπουν αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα εξαιτίας της επιδείνωσης των δημοσιονομικών συνθηκών σε αρκετές ευρωπαϊκές οικονομίες.

Η Γαλλία βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο των ανησυχιών των επενδυτών, καθώς το δημόσιο χρέος της είναι το τρίτο υψηλότερο στην Ευρωζώνη, ενώ το δημοσιονομικό της έλλειμμα ενδέχεται να είναι το μεγαλύτερο μεταξύ των κρατών-μελών φέτος.

Η πολιτική αβεβαιότητα και η αδυναμία της κυβέρνησης να προωθήσει ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις έχουν εντείνει τις πιέσεις στην αγορά γαλλικών ομολόγων.

Τον Οκτώβριο, η διαφορά απόδοσης μεταξύ γαλλικών και γερμανικών κρατικών ομολόγων ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδο από την περίοδο της ελληνικής κρίσης χρέους, πριν από περισσότερο από μία δεκαετία.

Η κατάσταση περιπλέκεται από το πολιτικό αδιέξοδο και την προοπτική νέας αστάθειας μετά τις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2027.

Την ίδια στιγμή, οι νέες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν ότι τα δημοσιονομικά ελλείμματα αρκετών χωρών της Ευρωζώνης αναμένεται να διευρυνθούν το επόμενο έτος, αυξάνοντας τους κινδύνους για τις αγορές κρατικού χρέους.

Παρότι η ΕΚΤ δεν έχει εντολή να στηρίζει μεμονωμένα κράτη-μέλη, οικονομολόγοι εκτιμούν ότι θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη με πιέσεις για παρέμβαση εάν η αναταραχή εξαπλωθεί και σε άλλες χώρες ή εάν το ασφάλιστρο κινδύνου που απαιτούν οι επενδυτές για τη διακράτηση γαλλικών ομολόγων αυξηθεί υπερβολικά.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, η Μπουν θα μπορούσε να βρεθεί στο επίκεντρο της διαχείρισης μιας νέας ευρωπαϊκής κρίσης, καθώς το χαρτοφυλάκιό της θα συνδέεται άμεσα με τις αποφάσεις και τις επιχειρησιακές παρεμβάσεις της ΕΚΤ στις αγορές.

Ποια είναι η Λοράνς Μπουν

Η 57χρονη Λοράνς Μπουν διαθέτει μακρά εμπειρία στην οικονομική ανάλυση, στις χρηματοπιστωτικές αγορές και στη χάραξη ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής, παρότι δεν έχει εργαστεί απευθείας σε κεντρική τράπεζα.

Έχει αποκτήσει διδακτορικό στην εφαρμοσμένη οικονομετρία από το London Business School και έχει εργαστεί σε ορισμένους από τους μεγαλύτερους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς ομίλους.

Σήμερα είναι επικεφαλής των δραστηριοτήτων εταιρικής και επενδυτικής τραπεζικής της Santander στο Παρίσι, ενώ στο παρελθόν έχει εργαστεί στις Barclays, Bank of America Merrill Lynch και AXA, όπου διετέλεσε επικεφαλής οικονομολόγος του ομίλου.

Η σταδιοδρομία της περιλαμβάνει επίσης σημαντική παρουσία στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), όπου είχε εργαστεί στα πρώτα επαγγελματικά της βήματα και στον οποίο επέστρεψε το 2018, αναλαμβάνοντας για τέσσερα χρόνια τη θέση της επικεφαλής οικονομολόγου.

Η σχέση της με την πολιτική συνδέεται στενά με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν. Το 2014 διαδέχθηκε τον Μακρόν στη θέση του οικονομικού συμβούλου του τότε Προέδρου, Φρανσουά Ολάντ.

Από τη θέση αυτή συμμετείχε στις ευρωπαϊκές διεργασίες κατά την περίοδο της ελληνικής κρίσης χρέους, καθώς και στα πρώτα βήματα για τη δημιουργία της ευρωπαϊκής τραπεζικής ένωσης.

Το 2022 εισήλθε στην ενεργό πολιτική, όταν ο Μακρόν την επέλεξε για τη θέση της υπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.

Κατά τη διάρκεια της υπουργικής της θητείας, η ΕΕ κλήθηκε να αντιμετωπίσει το πληθωριστικό σοκ που προκάλεσε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ενώ πραγματοποιήθηκαν και οι διαπραγματεύσεις για τους νέους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες.

Η Μπουν αποχώρησε από την κυβέρνηση μετά τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές του 2024, όταν ο Μακρόν έχασε την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία.

Μια πιο τεχνοκρατική ηγεσία στην ΕΚΤ

Η νέα σύνθεση του Εκτελεστικού Συμβουλίου αναμένεται να διαφοροποιηθεί αισθητά από την προηγούμενη, καθώς θα ενισχυθεί η παρουσία οικονομολόγων και στελεχών με εμπειρία στην κεντρική τραπεζική.

Η προηγούμενη ηγεσία περιλάμβανε δύο πρώην πολιτικούς στις κορυφαίες θέσεις: την Κριστίν Λαγκάρντ στην προεδρία και τον Λουίς ντε Γκίντος στην αντιπροεδρία.

Αντίθετα, ο Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος και ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, Μπόρις Βούιτσιτς, διαθέτουν πολυετή εμπειρία στην κεντρική τραπεζική, όπως και ο Πιέρο Τσιπολόνε, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον τομέα των πληρωμών.

Η Μπουν, αν και έχει διατελέσει υπουργός, προέρχεται από τον χώρο της οικονομικής ανάλυσης και των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Πάντως, παρά τον πιο τεχνοκρατικό χαρακτήρα της νέας ηγεσίας, η διαδικασία επιλογής των προσώπων υπήρξε έντονα πολιτική, καθώς οι μεγαλύτερες χώρες της Ευρωζώνης επιδίωξαν να εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση.

Η μοναδική γυναίκα στην ηγεσία και οι ενστάσεις του Ευρωκοινοβουλίου

Η αναδιάταξη της ΕΚΤ αναδεικνύει και ένα ζήτημα εκπροσώπησης των γυναικών στην κορυφή των ευρωπαϊκών νομισματικών θεσμών.

Εάν εγκριθούν οι υποψηφιότητες, η Λοράνς Μπουν θα είναι η μοναδική γυναίκα στο εξαμελές Εκτελεστικό Συμβούλιο, αλλά και στο ευρύτερο, 27μελές Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ.

Και οι 21 εθνικές κεντρικές τράπεζες της Ευρωζώνης διοικούνται από άνδρες, ενώ μόλις πέντε γυναίκες έχουν συμμετάσχει ιστορικά στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΕΚΤ. Η μοναδική γυναίκα που έχει διατελέσει επικεφαλής εθνικής κεντρικής τράπεζας στην Ευρωζώνη είναι η Χρυστάλλα Γιωρκάτζη, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν διαθέτει δικαίωμα αρνησικυρίας στους διορισμούς, ωστόσο στο παρελθόν έχει καθυστερήσει αντίστοιχες διαδικασίες, διαμαρτυρόμενο για την έλλειψη γυναικείων υποψηφιοτήτων.

Παρά τις πιθανές ενστάσεις, οι επιλογές αναμένεται να εγκριθούν, καθώς έχουν προκύψει ύστερα από πολύμηνες διαπραγματεύσεις μεταξύ της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας, των τεσσάρων μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρωζώνης, οι οποίες διατηρούν στην πράξη μόνιμη παρουσία στο Εκτελεστικό Συμβούλιο.

Πληθωρισμός και επιτόκια: Η πρώτη δοκιμασία της νέας ηγεσίας

Παρά την εκτεταμένη αλλαγή προσώπων, αναλυτές που παρακολουθούν την ΕΚΤ δεν αναμένουν άμεση μεταβολή στην κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής.

Με τον πληθωρισμό να διαμορφώνεται στο 4%, διπλάσιο από τον στόχο του 2%, εκτιμούν ότι η συνέχιση της περιοριστικής πολιτικής αποτελεί την ενδεδειγμένη απάντηση στις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις.

Ωστόσο, η πραγματική δοκιμασία για το νέο Εκτελεστικό Συμβούλιο ενδέχεται να προκύψει εάν οι εντάσεις στις αγορές κρατικού χρέους κλιμακωθούν.

Σε μια τέτοια περίπτωση, η ΕΚΤ θα χρειαστεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη μάχη κατά του πληθωρισμού και στην ανάγκη προστασίας της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, ιδιαίτερα εάν οι πιέσεις από τη Γαλλία εξαπλωθούν στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης.