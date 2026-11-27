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Ένα διαφορετικό καλάθι αγορών διαμορφώνεται στις μεγάλες αλυσίδες λιανικής, καθώς περισσότερα νοικοκυριά προμηθεύονται προϊόντα για ενδεχόμενες διακοπές ρεύματος, προβλήματα υδροδότησης ή άλλες έκτακτες καταστάσεις. Εμφιαλωμένο νερό, κονσέρβες, ρύζι, μπαταρίες και γεννήτριες αποκτούν μεγαλύτερη θέση στις καταναλωτικές δαπάνες, αποτυπώνοντας την αυξανόμενη ανάγκη για αίσθημα ασφάλειας.

Η τάση δημιουργεί ευκαιρίες πωλήσεων, αλλά ταυτόχρονα αποκαλύπτει πόσο εύκολα η αβεβαιότητα μπορεί να αλλάξει την αγοραστική συμπεριφορά. Οι προμήθειες για μια πιθανή κρίση δεν περιορίζονται πλέον σε ένα στενό κοινό που οργανώνει συστηματικά αποθέματα. Επεκτείνονται σε καταναλωτές οι οποίοι μέχρι πρόσφατα δεν αντιμετώπιζαν την ετοιμότητα ως προτεραιότητα.

Οι κερδισμένες κατηγορίες στο λιανεμπόριο

Η Walmart καταγράφει αυξημένες αγορές προπανίου, εμφιαλωμένου νερού και εξοπλισμού κατασκήνωσης. Αντίστοιχη κινητικότητα παρατηρείται στην Costco, όπου περισσότεροι ανήσυχοι πελάτες στρέφονται σε κονσέρβες και ρύζι.

Στην Tractor Supply, ανοδικά κινούνται οι πωλήσεις γεννητριών, δεξαμενών αποθήκευσης υγρών και εξαρτημάτων για εξοπλισμό προπανίου. Για πρώτη φορά, οι συγκεκριμένες αγορές αυξάνονται ταχύτερα από τις υπόλοιπες κατηγορίες της εταιρείας.

Στα προϊόντα που ευνοούνται περιλαμβάνονται επίσης πρωτεϊνούχα τρόφιμα μακράς διαρκείας και βασικά ξηρά τρόφιμα. Η προετοιμασία, πάντως, δεν εξαντλείται στα απολύτως απαραίτητα: ακόμη και ο στιγμιαίος καφές βρίσκει θέση στις προμήθειες, ως μικρή καθημερινή συνήθεια που οι καταναλωτές θέλουν να διατηρήσουν.

Η επίδραση στις συνολικές πωλήσεις παραμένει προς το παρόν μέτρια, όμως για επιμέρους προϊόντα η μεταβολή είναι ήδη ορατή. Το κρίσιμο ερώτημα για τις επιχειρήσεις είναι εάν πρόκειται για οργανωμένη δημιουργία αποθεμάτων ή για προοίμιο εντονότερης, λιγότερο προβλέψιμης ζήτησης.

Η παραπληροφόρηση συναντά τις πραγματικές βλάβες

Στην ενίσχυση της ανησυχίας συνέβαλε η παρερμηνεία μιας οδηγίας στρατιωτικής ετοιμότητας του Πενταγώνου στα τέλη Σεπτεμβρίου. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και ιδιαίτερα στο TikTok, παρουσιάστηκε ως προειδοποίηση για επικείμενο μπλακάουτ διάρκειας 90 ημερών.

Παράλληλα, ενημερωτικές εκστρατείες κυβερνήσεων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, από τη Βρετανία και τη Γερμανία μέχρι τη Νορβηγία και την Ιαπωνία, ενίσχυσαν την προσοχή των πολιτών στο ζήτημα της ετοιμότητας.

Πάνω σε αυτό το κλίμα προστέθηκαν πραγματικές δυσλειτουργίες. Προβλήματα σε υπηρεσίες της Microsoft, τεχνική βλάβη που επηρέασε τις αερομεταφορές στις ΗΠΑ, δυσκολίες στις μεταφορές χρημάτων πελατών της Chase και διακοπές υπηρεσιών της Apple έφεραν ξανά στο προσκήνιο την εξάρτηση της καθημερινότητας από σύνθετα τεχνολογικά συστήματα.

Δυσλειτουργία παρουσιάστηκε ακόμη και σε διαβαθμισμένο δίκτυο εσωτερικών επικοινωνιών της αμερικανικής Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας. Η διαδοχή των περιστατικών ενίσχυσε τη δυσπιστία, παρότι οι κυβερνητικές διαβεβαιώσεις ανέφεραν ότι δεν συνδέονται μεταξύ τους ούτε προκύπτουν από εχθρικές ενέργειες.

Η τεχνητή νοημοσύνη και το όριο του πανικού

Οι φόβοι για την τεχνητή νοημοσύνη λειτουργούν ως πρόσθετος παράγοντας ανασφάλειας. Σε δημοσκόπηση του Σεπτεμβρίου, το 73% των Αμερικανών εξέφραζε ανησυχία ότι μελλοντικά συστήματα AI θα μπορούσαν να αποτελέσουν υπαρξιακή απειλή.

Αυτό, ωστόσο, δεν τεκμηριώνει σύνδεση της τεχνολογίας με τις πρόσφατες διακοπές. Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία ότι πίσω από τα περιστατικά βρίσκεται κάποιο ανεξέλεγκτο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης.

Μία από τις εξηγήσεις που εξετάζονται αφορά στις βιαστικές αναβαθμίσεις λογισμικού για την κάλυψη κενών ασφαλείας. Καθώς εργαλεία AI εντοπίζουν ευπάθειες με αυξανόμενη ταχύτητα, οι οργανισμοί πιέζονται να εγκαθιστούν διορθώσεις, διαδικασία που μπορεί επίσης να προκαλέσει λειτουργικά προβλήματα.

Για το λιανεμπόριο, η απόσταση ανάμεσα στην προληπτική αγορά και στη μαζική αντίδραση παραμένει κρίσιμη. Ένα νέο γεωπολιτικό σοκ, μια κυβερνοεπίθεση σε υποδομές ή αυστηρότερες κυβερνητικές προειδοποιήσεις θα μπορούσαν μέσα σε λίγες ημέρες να μετατρέψουν τη σταδιακή αποθεματοποίηση σε αγορές πανικού.