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Τα Venture Capitals, γνωστά για τις επενδύσεις τους σε νεοφυείς επιχειρήσεις υψηλού ρίσκου και τεχνολογίες με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, αλλάζουν σταδιακά κατεύθυνση. Καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αναδιαμορφώνει ολόκληρους κλάδους της οικονομίας, μια νέα επενδυτική τάση αναδύεται: η αναζήτηση περιουσιακών στοιχείων που βασίζονται σε πραγματικές ανθρώπινες εμπειρίες και δεν μπορούν εύκολα να αντικατασταθούν από αλγορίθμους.

Αθλητικές ομάδες, εμβληματικά ακίνητα, επιχειρήσεις ψυχαγωγίας, ταξίδια, ευεξία και ακόμη και παιδικά παιχνίδια βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο επενδυτικών κεφαλαίων που μέχρι πρόσφατα επικεντρώνονταν κυρίως σε λογισμικό, εφαρμογές και ψηφιακές πλατφόρμες.

Η λογική πίσω από αυτή τη στροφή είναι ότι η έκρηξη της AI μπορεί να δημιουργεί τεράστιες ευκαιρίες, αλλά ταυτόχρονα απειλεί να ανατρέψει παραδοσιακά μοντέλα επιχειρήσεων. Αντίθετα, δραστηριότητες που απαιτούν ανθρώπινη παρουσία, κοινωνική αλληλεπίδραση και φυσική εμπειρία θεωρούνται περισσότερο ανθεκτικές.

Οι αθλητικές ομάδες γίνονται επενδυτικός στόχος

Η νέα στρατηγική αποτυπώνεται με χαρακτηριστικό τρόπο στις επενδύσεις δισεκατομμυριούχων και κορυφαίων επενδυτών σε αθλητικές ομάδες.

Ο ιδρυτής της Thrive Capital, Τζος Κουσνέρ, έχει αποκτήσει συμμετοχές σε κορυφαίες αθλητικές επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων στους San Francisco Giants, ενώ συμμετείχε και σε συμφωνία ύψους 12,5 δισ. δολαρίων που ανέδειξε τους Los Angeles Lakers ως μία από τις πολυτιμότερες αθλητικές ομάδες παγκοσμίως.

Παράλληλα, ο Τζεφ Μπέζος συμμετέχει σε επενδυτική κοινοπραξία για την απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού στη Liverpool, με την αξία του συλλόγου να ξεπερνά τα 7 δισ. δολάρια.

Στο ίδιο επενδυτικό κύμα εντάσσονται ο Μαρκ Σταντ της Dragoneer Investment Group, ο οποίος απέκτησε την πλειοψηφία των Minnesota Timberwolves, αλλά και επενδυτική ομάδα με επικεφαλής τον Βινοίντ Κόσλα, που προχώρησε στην απόκτηση των Seattle Seahawks.

Οι αθλητικές ομάδες θεωρούνται ιδιαίτερα ελκυστικά περιουσιακά στοιχεία, καθώς διαθέτουν σταθερές κοινότητες οπαδών, ισχυρά εμπορικά σήματα και προβλέψιμες πηγές εσόδων, κυρίως από τηλεοπτικά δικαιώματα και εμπορικές συμφωνίες.

Η «οικονομία της εμπειρίας» απέναντι στην επέλαση της AI

Η βασική ιδέα που οδηγεί πολλούς επενδυτές είναι ότι οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να αναζητούν εμπειρίες που δεν μπορούν να ψηφιοποιηθούν πλήρως.

«Ο κόσμος θέλει να βλέπει πραγματικούς ανθρώπους να παίζουν αθλήματα», υποστηρίζουν επενδυτές του κλάδου, επισημαίνοντας ότι η αυξανόμενη χρήση της AI μπορεί να ενισχύσει τη ζήτηση για αυθεντικές εμπειρίες εκτός οθόνης.

Με αυτή τη λογική, αρκετά κεφάλαια στρέφονται σε νέες αθλητικές διοργανώσεις, μικρότερα πρωταθλήματα και εξειδικευμένα αθλητικά προϊόντα.

Η Professional Fighters League, ένα πρωτάθλημα μικτών πολεμικών τεχνών που επιχειρεί να ανταγωνιστεί το UFC, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αντίστοιχες επενδύσεις γίνονται σε νέες αθλητικές δραστηριότητες όπως το padel, τα χειμερινά αθλήματα και το βόλεϊ.

Ωστόσο, οι επενδύσεις αυτές δεν στερούνται κινδύνου. Τα νέα πρωταθλήματα πρέπει να δημιουργήσουν πραγματική βάση φιλάθλων, ενώ ο ανταγωνισμός για την προσοχή του κοινού γίνεται ολοένα εντονότερος, ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου το περιεχόμενο που παράγεται από την AI αυξάνεται συνεχώς.

Περιουσιακά στοιχεία που δεν αντιγράφονται εύκολα

Οι επενδυτές που στρέφονται σε αυτούς τους κλάδους υποστηρίζουν ότι το βασικό πλεονέκτημα βρίσκεται στη δυσκολία αναπαραγωγής τους.

Μια αθλητική ομάδα, ένα φυσικό προϊόν ή μια εμπειρία διασκέδασης δεν μπορούν να αντιγραφούν εύκολα μέσω ενός νέου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης. Αντίθετα, δημιουργούν συναισθηματική σύνδεση με τους καταναλωτές και βασίζονται σε στοιχεία που απαιτούν χρόνο για να αναπτυχθούν.

Ο ιδρυτής της Left Lane Capital, Χάρλεϊ Μίλερ, επενδύει σε επιχειρήσεις όπως το Real American Freestyle, ένα νέο πρωτάθλημα πάλης που συνδέεται με τον Χουλκ Χόγκαν, αλλά και σε άλλες αθλητικές δραστηριότητες.

Όπως υποστηρίζει, αυτού του τύπου τα περιουσιακά στοιχεία διαθέτουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, καθώς δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από την τεχνολογική εξέλιξη.

Η εταιρεία του έχει επίσης επενδύσει σε brands καταναλωτικών προϊόντων, επιδιώκοντας αποδόσεις αντίστοιχες με εκείνες των παραδοσιακών επενδύσεων venture capital.

Από την τεχνολογία στην πραγματική οικονομία

Η αναζήτηση επιχειρήσεων που αντέχουν στην εποχή της AI δεν περιορίζεται μόνο στον αθλητισμό.

Επενδυτές εξετάζουν πλέον ευκαιρίες σε τομείς όπως η μεταποίηση, η ενέργεια, η φιλοξενία, η ευεξία και τα ταξίδια.

Ο Μπάρι Ντίλερ, επικεφαλής της People Inc., έχει δηλώσει ότι προτιμά να κινηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση από τη μαζική στροφή προς την AI, αναζητώντας επιχειρήσεις με ισχυρά φυσικά χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επενδυτικά κεφάλαια που συνδέονται με τη Σερένα Γουίλιαμς εστιάζουν στην αποκαλούμενη «οικονομία της εμπειρίας», δηλαδή σε προϊόντα και υπηρεσίες που ενισχύουν την ανθρώπινη επαφή και την πραγματική ζωή.

Στο χαρτοφυλάκιο αυτών των επενδύσεων βρίσκονται από νεοφυείς επιχειρήσεις ταξιδιών έως εταιρείες παιδικών προϊόντων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η StickerBox, μια εταιρεία παιχνιδιών που χρησιμοποιεί την AI για να δημιουργεί προσωποποιημένα αυτοκόλλητα. Η εταιρεία εξαγοράστηκε από τη Spin Master, γνωστή για τα παιχνίδια Paw Patrol, σε συμφωνία που την αποτίμησε μεταξύ 35 και 50 εκατ. δολαρίων.

Η νέα ισορροπία ανάμεσα στην AI και τον άνθρωπο

Η νέα επενδυτική τάση δεν αποτελεί απαραίτητα απόρριψη της Τεχνητής Νοημοσύνης. Αντίθετα, αρκετοί επενδυτές θεωρούν ότι η AI μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά, ενισχύοντας επιχειρήσεις που βασίζονται στην ανθρώπινη εμπειρία.

Το νέο στοίχημα των Venture Capitals είναι ότι όσο περισσότερος χρόνος περνά μπροστά σε ψηφιακές οθόνες και όσο περισσότερες εργασίες αυτοματοποιούνται, τόσο μεγαλύτερη αξία αποκτούν οι δραστηριότητες που παραμένουν πραγματικές.

Η επόμενη μεγάλη επενδυτική ευκαιρία, επομένως, μπορεί να μην βρίσκεται μόνο στους αλγορίθμους και στα δεδομένα, αλλά σε εκείνα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που η τεχνολογία δεν μπορεί εύκολα να αντικαταστήσει: στις ανθρώπινες εμπειρίες.

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