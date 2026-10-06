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Νέο κύμα ισχυρών πιέσεων δέχθηκαν τη Δευτέρα τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, οδηγώντας τις αποδόσεις των τίτλων μεγαλύτερης διάρκειας σε νέα υψηλά πολλών δεκαετιών, καθώς το sell-off που κυριαρχεί στην αγορά εδώ και μήνες συνεχίζεται.

Οι αποδόσεις τόσο του 10ετούς όσο και του 30ετούς Treasury ενισχύθηκαν κατά τουλάχιστον 7 μονάδες βάσης, φτάνοντας στο 5,34% και στο 5,7% αντίστοιχα. Πρόκειται για τα υψηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί από το 2002.

Οι πιέσεις επεκτάθηκαν και στις μικρότερες διάρκειες, αν και σε πιο περιορισμένο βαθμό, με τις αποδόσεις των βραχυπρόθεσμων αμερικανικών κρατικών τίτλων να αυξάνονται κατά περίπου 2 έως 4 μονάδες βάσης.

Γιατί οι επενδυτές φοβούνται ότι οι αποδόσεις θα ανέβουν κι άλλο

Οι επενδυτές παραμένουν ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι στην εκτίμηση ότι οι αποδόσεις έχουν ήδη φτάσει στην κορύφωσή τους, μετά τη σχεδόν αδιάκοπη άνοδό τους από τα μέσα Αυγούστου.

Η αμερικανική οικονομία εξακολουθεί να αναπτύσσεται, υποστηριζόμενη μεταξύ άλλων από την έκρηξη των επενδύσεων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, ενώ ο επίμονα υψηλός πληθωρισμός διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω αυξήσεων των επιτοκίων από τη Fed.

Νέα στοιχεία για τον αμερικανικό τομέα υπηρεσιών ενίσχυσαν αυτές τις ανησυχίες, καθώς έδειξαν ότι οι πιέσεις στο κόστος αυξήθηκαν τον περασμένο μήνα με τον ισχυρότερο ρυθμό των τελευταίων τεσσάρων και πλέον ετών.

BMO: «Αναπόφευκτο» το 6% στο 30ετές

Ακόμη πιο απαισιόδοξη για την αγορά ομολόγων είναι η εκτίμηση του Ερλ Ντέιβις, επικεφαλής σταθερού εισοδήματος στην BMO Asset Management.

Όπως δήλωσε στο Bloomberg TV, η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου πάνω από το 6% είναι «αναπόφευκτη» και πιθανότατα θα καταγραφεί ακόμη και μέσα στον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η σημερινή μεταβλητότητα στην αγορά ομολόγων έχει δημιουργήσει έναν κύκλο που ωθεί τις αποδόσεις ολοένα υψηλότερα.

Εάν επαληθευτεί η πρόβλεψή του, η απόδοση του αμερικανικού 30ετούς θα φτάσει σε επίπεδα που έχουν να καταγραφούν από το 2000.

Νέο καμπανάκι από τον πληθωρισμό στις υπηρεσίες

Τα στοιχεία του ISM για τον τομέα υπηρεσιών τον Σεπτέμβριο έδειξαν ότι η δραστηριότητα συνέχισε να επεκτείνεται, αλλά με βραδύτερο ρυθμό.

Το στοιχείο που προκάλεσε μεγαλύτερη ανησυχία στις αγορές ήταν οι τιμές που πληρώνουν οι επιχειρήσεις. Ο σχετικός δείκτης διαμορφώθηκε στις 74 μονάδες, ξεπερνώντας τις προβλέψεις και φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2022.

«Η συνολική εικόνα της έκθεσης δείχνει αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις και ισχυρή ονομαστική ανάπτυξη, ενισχύοντας έναν βασικό αρνητικό παράγοντα για τα ομόλογα τις τελευταίες εβδομάδες», ανέφερε ο Βέιλ Χάρτμαν, στρατηγικός αναλυτής της BMO Capital Markets.

Οι αγορές βλέπουν αύξηση επιτοκίων από τη Fed

Η επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων έχει αλλάξει αισθητά και τις προσδοκίες για την πορεία της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής.

Τα swaps επιτοκίων δείχνουν ότι οι traders τιμολογούν περίπου 25% πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων από τη Fed στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου.

Μέχρι τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, ωστόσο, η αγορά έχει πλέον ενσωματώσει πλήρως στις τιμές της αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντική μεταβολή για τις αγορές, καθώς η ανθεκτικότητα της οικονομίας και η νέα επιτάχυνση των πιέσεων στις τιμές ενισχύουν το σενάριο ότι η Fed θα χρειαστεί να διατηρήσει περιοριστική στάση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Κρίσιμο τεστ οι δημοπρασίες 10ετών και 30ετών

Το επόμενο κρίσιμο τεστ για την αγορά θα είναι οι δημοπρασίες αμερικανικών κρατικών ομολόγων αυτής της εβδομάδας, οι οποίες θα δείξουν πόσο ισχυρή παραμένει η επενδυτική ζήτηση για τίτλους μεγαλύτερης διάρκειας καθώς οι αποδόσεις σκαρφαλώνουν σε νέα υψηλά.

Ο κύκλος των δημοπρασιών ξεκινά την Τρίτη με την έκδοση 3ετών τίτλων ύψους 58 δισ. δολαρίων, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα συγκεντρώσουν στη συνέχεια οι δημοπρασίες 10ετών και 30ετών Treasuries.

Η συμπεριφορά των επενδυτών στις νέες εκδόσεις αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμο δείκτη για το εάν η άνοδος των αποδόσεων πλησιάζει σε σημείο σταθεροποίησης ή εάν το sell-off μπορεί να οδηγήσει το αμερικανικό κόστος δανεισμού σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα.

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