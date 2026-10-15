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Στα 55,26 δισ. ευρώ ανήλθαν τα υπό διαχείριση κεφάλαια στην ελληνική αγορά θεσμικής διαχείρισης στο τέλος Σεπτεμβρίου, καταγράφοντας αύξηση 12,63% από την αρχή του 2026, σύμφωνα με την Ελληνική Ένωση Διαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας.

Το ενεργητικό των ΟΣΕΚΑ διαμορφώθηκε στα 34 δισ. ευρώ, με καθαρές εισροές 2,81 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο. Ξεχώρισαν οι μετοχικοί ΟΣΕΚΑ Ελλάδας με απόδοση 30,77%, ενώ τα κεφάλαια υπό διαχείριση στον κλάδο Asset Management αυξήθηκαν στα 14,97 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, το τρίτο τρίμηνο του 2026 έκλεισε με αύξηση ενεργητικών, εισροές κεφαλαίων και θετικές αποδόσεις για την ελληνική αγορά θεσμικής διαχείρισης.

Στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2026, το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης ανήλθε σε €55,26 δισ., σημειώνοντας αύξηση 4,37% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και 12,63% από το τέλος του 2025.

Η σύνθεση του συνόλου της αγοράς στις 30.09.2026 αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα.

Αναλυτικότερα στις επιμέρους κατηγορίες της θεσμικής διαχείρισης:

Στις 30.09.2026, η συνολική αγορά των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. που διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. παρουσίασε αύξηση του συνολικού ενεργητικού κατά 3,4% από το προηγούμενο τρίμηνο και 15,9% από την αρχή του έτους με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων να διαμορφώνεται σε €34 δισ. (Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ν.4099/12 €25,7 δισ. αύξηση 13,8% και Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ε.Ε. €8,3 δισ. αύξηση 22,9% από την αρχή του έτους).

Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026, οι ροές κεφαλαίων προς τους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. διατηρήθηκαν σε θετικά επίπεδα στα €765 εκ., με συνολικές εισροές κεφαλαίων από την αρχή του έτους στα €2.810 εκ. Οι σημαντικότερες εισροές κεφαλαίων από την αρχή του έτους καταγράφηκαν στους Διεθνείς Ομολογιακούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (€1.290 εκ.), Σύνθετους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. – Ειδικού Τύπου (€336 εκ.), Μικτούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (€309 εκ.), Μετοχικούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α. – Αναπτυγμένων Αγορών (€265 εκ.) και Ομολογιακούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ελλάδας (€215 εκ).

Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ESG:

Με 30.09.2026, η ελληνική αγορά ESG αριθμεί 50 Ο.Σ.Ε.Κ.Α. του Άρθρου 8 του Κανονισμού στις κατηγορίες των Μετοχικών, Μικτών, Ομολογιακών και Funds of Funds, με συνολικό ενεργητικό €3,04 δισ. και συνολική αύξηση ενεργητικού 21% από την αρχή του έτους.

Σε ό,τι αφορά τις αποδόσεις, όλες οι επιμέρους κατηγορίες κινήθηκαν θετικά, με εξαίρεση τους Ομολογιακούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α., οι οποίοι επηρεάστηκαν από τις εξελίξεις στην ενέργεια, τα επιτόκια και τις δημοσιονομικές πιέσεις στις διεθνείς αγορές ομολόγων.

Οι υψηλότερες αποδόσεις καταγράφηκαν στις εξής κατηγορίες:

Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ελλάδας 30,77%

Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Δείκτη 30,70%

Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Αμερικής 20,21%

Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Αναπτυσσομένων Αγορών 16,72%

Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Διεθνείς 16,13%

Funds of Funds Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. 15,16%

Στον κλάδο του Asset Management, καταγράφεται αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 7,48% από το προηγούμενο τρίμηνο και 16,96% από το τέλος του 2025 στα €14,97 δισ., συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών χαρτοφυλακίων Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης υπό διαχείριση στα μέλη της Ε.Θ.Ε.

Το ενεργητικό των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε. και Α.Ε.Ε.Χ.), το οποίο διαχειρίζονται μέλη της Ε.Θ.Ε., ανέρχεται σε €961 εκ., όπου συμπεριλαμβάνονται και Private Equity χαρτοφυλάκια άνω των €650 εκ.

Το σύνολο των επενδύσεων σε ακίνητα των Α.Ε.Ε.Α.Π. στα €5,3 δισ. με 30.06.2026 (τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία), κατέγραψε αύξηση 2,22% σε σχέση με την 31.12.2025. Το συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Ε.Α.Π. σημείωσε οριακή μείωση 3,66% σε σχέση με την 31.12.2025, στα €6,19 δισ.

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