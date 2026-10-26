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Ανοδικές τάσεις καταγράφει ο χρυσός σήμερα, ανακάμπτοντας μετά τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση των τελευταίων τεσσάρων μηνών, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις μειωμένες πιθανότητες αύξησης των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) στην επικείμενη συνεδρίασή της στις 28 Οκτωβρίου για τη νομισματική πολιτική.

Η τιμή του πολύτιμου μετάλλου ενισχύθηκε 0,6% ξεπερνώντας εκ νέου τα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά, μετά την πτώση άνω του 4% την περασμένη εβδομάδα. Το πετρέλαιο υποχώρησε από το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι μηνών, καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν αντάλλαξαν τις γνώριμες απειλητικές δηλώσεις στο πλαίσιο της μεταξύ τους σύγκρουσης. Την ίδια στιγμή, οι μετοχές ανέκαμψαν ελαφρώς μετά τις ισχυρές πιέσεις που δέχθηκαν λόγω των ανησυχιών για τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ωστόσο, ο χρυσός εξακολουθεί να βρίσκεται υπό πίεση, καθώς την Παρασκευή υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο. Εκτός από τις πληθωριστικές πιέσεις που προκαλούν οι επίμονα υψηλές τιμές της ενέργειας, η τελευταία πτώση της τιμής κάτω από τα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά πυροδοτήθηκε από τη μετατόπιση κεφαλαίων από μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη προς τα ομόλογα. Ο χρυσός δέχθηκε πιέσεις πώλησης, καθώς οι επενδυτές επιχείρησαν να καλύψουν τις απώλειές τους από τις μετοχικές τοποθετήσεις.

«Ο χρυσός ενισχύεται από τη γενικότερη βελτίωση της διάθεσης των επενδυτών για ανάληψη κινδύνου», δήλωσε ο Ole Sloth Hansen, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στην Saxo Bank AS. Όπως πρόσθεσε, «τα πάντα συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με τη διόρθωση της αγοράς τεχνητής νοημοσύνης και την εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου την περασμένη εβδομάδα». Η μερική αντιστροφή αυτών των τάσεων προσφέρει στις αγορές, συμπεριλαμβανομένου του χρυσού, κάποια περιθώρια ανάσας.

Η τιμή του χρυσού έχει υποχωρήσει κατά περίπου 25% από την έναρξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, στα τέλη Φεβρουαρίου. Η πτώση οφείλεται στην αυστηρότερη νομισματική πολιτική, καθώς οι μεγάλες οικονομίες επιχειρούν να περιορίσουν τον πληθωρισμό. Παράλληλα, οι προσδοκίες για την πορεία των επιτοκίων της Fed έχουν μεταβληθεί τον τελευταίο μήνα, εντείνοντας την αβεβαιότητα για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές του πολύτιμου μετάλλου.

Αρχικά, οι επενδυτές αύξησαν τα στοιχήματά τους υπέρ μιας αύξησης των επιτοκίων τον Οκτώβριο, μετά την ανακοίνωση υψηλότερου του αναμενομένου πληθωρισμού. Ωστόσο, δηλώσεις αξιωματούχων της κεντρικής τράπεζας περιόρισαν στη συνέχεια αυτές τις εκτιμήσεις. Η αγορά αποτιμά πλέον σε λιγότερο από 10% την πιθανότητα να αυξήσει η Fed τα επιτόκια στη συνεδρίασή της αργότερα αυτή την εβδομάδα. Παρ’ όλα αυτά, οι αυξημένες τιμές της ενέργειας εξακολουθούν να τροφοδοτούν τις προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων πριν από το τέλος του έτους. Το υψηλότερο κόστος δανεισμού λειτουργεί ανασταλτικά για τον χρυσό, καθώς το πολύτιμο μέταλλο δεν προσφέρει τόκο.

Ένα ακόμη αρνητικό σημάδι για την αγορά ήταν η μείωση των αποθεμάτων χρυσού που υποστηρίζουν διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF) κατά περισσότερους από 10 τόνους την Παρασκευή, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg. Η εξέλιξη αυτή ακολούθησε μια μικρότερη μείωση την προηγούμενη ημέρα. Οι τάσεις στις επενδύσεις μέσω ETF βρίσκονται το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο της προσοχής, καθώς οι τοποθετήσεις αυξάνονταν κάθε εβδομάδα από τα μέσα Ιουλίου, φτάνοντας σε υψηλό αρκετών ετών, παρά τη σταθερή υποχώρηση της τιμής του χρυσού.

«Η απουσία ισχυρής αντίδρασης, παρά το ευνοϊκότερο περιβάλλον επιτοκίων, υποδηλώνει ότι οι πιέσεις πώλησης ενδέχεται να μην έχουν ακόμη εξαντληθεί», δήλωσε ο Christopher Wong, αναλυτής της Oversea-Chinese Banking. «Οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι εξακολουθούν να ευνοούν μια περαιτέρω φάση σταθεροποίησης, ωστόσο οι συνθήκες ζήτησης αναμένεται να προσφέρουν ένα δίχτυ ασφαλείας μόλις υποχωρήσουν οι πιέσεις από τις αναγκαστικές ρευστοποιήσεις», πρόσθεσε.

Η τιμή spot του χρυσού ενισχύεται κατά 0,2%, στα 4.005,47 δολάρια ανά ουγγιά . Το ασήμι σημειώνει άνοδο 0,1%, στα 53,92 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας καταγράψει πτώση 5,4% την περασμένη εβδομάδα. Η πλατίνα και το παλλάδιο υποχωρούν, ενώ ο Bloomberg Dollar Spot Index ο οποίος αποτυπώνει την πορεία του αμερικανικού νομίσματος, σημείωνε οριακή πτώση.