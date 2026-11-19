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Κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 14 μηνών κινείται ο χρυσός, καθώς τα μηνύματα από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) ενισχύουν τις προσδοκίες ότι ο κύκλος αύξησης των επιτοκίων θα συνεχιστεί και το 2027, διατηρώντας ισχυρές πιέσεις στο πολύτιμο μέταλλο.

Η τιμή του χρυσού διαμορφώνεται κοντά στα 3.725 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας εξανεμίσει την αρχική άνοδο κατά 0,9%, που προκλήθηκε από αγορές επενδυτών οι οποίοι επιχείρησαν να εκμεταλλευτούν την πρόσφατη υποχώρηση των τιμών. Το πολύτιμο μέταλλο παραμένει κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο κλεισίματος από τον Σεπτέμβριο του 2025.

Τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Fed έδειξαν ότι σχεδόν όλοι οι αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας θεωρούν απαραίτητες περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων τους επόμενους μήνες, προκειμένου ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ να επιστρέψει στον στόχο του 2%.

Κατά τις πρώτες συναλλαγές της Πέμπτης, ο χρυσός βρήκε προσωρινή στήριξη από επενδυτές που τοποθετήθηκαν με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ποντάροντας στη συνεχιζόμενη ζήτηση από τις κεντρικές τράπεζες και στη διατήρηση του ενδιαφέροντος για περιουσιακά στοιχεία που προσφέρουν προστασία απέναντι στην υποτίμηση των νομισμάτων.

Παράλληλα, η πρόσφατη πτώση έχει οδηγήσει τον δείκτη σχετικής ισχύος (RSI) 14 ημερών κοντά σε επίπεδα που αρκετοί επενδυτές θεωρούν ενδεικτικά υπερπουλημένης αγοράς, δημιουργώντας προϋποθέσεις για ενδεχόμενη τεχνική αντίδραση.

Η Fed εντείνει τις πιέσεις στον χρυσό

Παρά τις επιλεκτικές αγορές, η περιοριστική στάση της Fed εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό αρνητικό παράγοντα για τον χρυσό.

Τα υψηλότερα επιτόκια περιορίζουν παραδοσιακά την ελκυστικότητα των πολύτιμων μετάλλων, καθώς ο χρυσός δεν προσφέρει τόκο ή άλλη τακτική απόδοση. Αντίθετα, τα ομόλογα και άλλα τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία καθίστανται περισσότερο ανταγωνιστικά.

Οι αξιωματούχοι της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας εμφανίζονται σε μεγάλο βαθμό ευθυγραμμισμένοι ως προς την ανάγκη συνέχισης των αυξήσεων των επιτοκίων και το επόμενο έτος.

Μάλιστα, ο διοικητής της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ, δήλωσε την Τετάρτη ότι ο πληθωρισμός κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, καλώντας την κεντρική τράπεζα να εξετάσει ακόμη και αύξηση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

Πτώση 30% από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν

Ο χρυσός έχει χάσει περίπου 30% της αξίας του από τα τέλη Φεβρουαρίου, όταν ξέσπασε ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η άνοδος του ενεργειακού κόστους εξαιτίας της σύγκρουσης έχει τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό, αναγκάζοντας τις κεντρικές τράπεζες να διατηρήσουν ή να ενισχύσουν την περιοριστική νομισματική πολιτική τους.

Πρόσθετες πιέσεις έχει προκαλέσει και το κύμα ρευστοποιήσεων στις μετοχές εταιρειών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Ορισμένοι επενδυτές αναγκάστηκαν να πουλήσουν θέσεις στον χρυσό προκειμένου να καλύψουν ζημίες από άλλες τοποθετήσεις.

«Ο συνδυασμός κατοχύρωσης κερδών έπειτα από μια ισχυρή χρονιά και ανανεωμένων κερδοσκοπικών πωλήσεων υπερισχύει των μακροπρόθεσμων παραγόντων στήριξης, όπως η ζήτηση από τις κεντρικές τράπεζες, η διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων και η γεωπολιτική αβεβαιότητα», ανέφερε σε σημείωμά του ο Όλε Σλοθ Χάνσεν, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων της Saxo Bank.

Όπως πρόσθεσε, οι θεμελιώδεις παράγοντες από μόνοι τους ενδέχεται να μην επαρκούν για να ανακόψουν την πτώση, έως ότου σταθεροποιηθεί το ευρύτερο μακροοικονομικό κλίμα.

Στις 12:26 το μεσημέρι στη Σιγκαπούρη, ο χρυσός διαμορφωνόταν στα 3.724,97 δολάρια ανά ουγγιά, χωρίς ουσιαστική μεταβολή.

Το ασήμι ενισχυόταν κατά 0,3%, στα 45,19 δολάρια ανά ουγγιά, μετά τη βουτιά σχεδόν 5% της προηγούμενης συνεδρίασης. Η πλατίνα και το παλλάδιο παρουσίαζαν περιορισμένες μεταβολές, ενώ ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot, που αποτυπώνει την πορεία του αμερικανικού νομίσματος, ενισχυόταν κατά 0,1%.