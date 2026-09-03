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Τα διεθνή ομόλογα ανέκτησαν μέρος του χαμένου εδάφους, καθώς οι αποδόσεις κοντά σε υψηλά πολλών δεκαετιών αποδεικνύονται δύσκολο να αγνοηθούν από ορισμένους επενδυτές, παρά το γεγονός ότι οι τιμές της ενέργειας εξακολουθούν να κρατούν τις αγορές σε επιφυλακή.

Η απόδοση του 10ετούς βρετανικού ομολόγου (gilt) υποχώρησε κατά πέντε μονάδες βάσης στο 5,18%, μετά την άνοδο στις αρχές της εβδομάδας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2007. Οι κινήσεις στις υπόλοιπες αγορές ήταν πιο περιορισμένες, με την αντίστοιχη απόδοση του γερμανικού 10ετούς ομολόγου να μειώνεται κατά δύο μονάδες βάσης, ενώ η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου (Treasury) υποχώρησε κατά μία μονάδα βάσης στο 4,77%.

Οι επενδυτές αξιοποιούν τα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη, τα οποία έδειξαν ότι η τελευταία έξαρση των συγκρούσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να έχει σύντομη διάρκεια. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν μετά το άλμα των προηγούμενων ημερών, το οποίο ενίσχυσε τους φόβους για τον πληθωρισμό και αύξησε τις εκτιμήσεις για νέες αυξήσεις επιτοκίων, οδηγώντας τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων παγκοσμίως σε υψηλότερα επίπεδα.

Ο Κέβιν Ζάο, επικεφαλής παγκόσμιων κρατικών ομολόγων και συναλλάγματος στην UBS Asset Management, δήλωσε ότι αυτή την εβδομάδα προχώρησε σε αγορές στο μακροπρόθεσμο τμήμα της καμπύλης αποδόσεων των γερμανικών ομολόγων, μετά την άνοδο της απόδοσης του 30ετούς τίτλου στο 3,84%, το υψηλότερο επίπεδο του έτους.

«Αυτό το επίπεδο απόδοσης είναι ελκυστικό», δήλωσε ο Ζάο. «Τα γερμανικά κρατικά ομόλογα μπορούν να λειτουργήσουν ως ένα καλό ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους πολιτικής κρίσης ή αυξημένων εντάσεων».

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