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Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών και των κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης αυξήθηκαν περαιτέρω σήμερα, ακολουθώντας αντίστοιχες κινήσεις στις ασιατικές αγορές ομολόγων, καθώς η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ώθησε υψηλότερα τις τιμές του πετρελαίου, ενισχύοντας τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και τις προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων από τη Federal Reserve.

Οι αποδόσεις έφτασαν εκ νέου σε σημαντικά υψηλά επίπεδα, με την απόδοση του 10ετούς γερμανικού Bund να αγγίζει το υψηλότερο επίπεδο από το 2011, ενώ η απόδοση των 10ετών βρετανικών κρατικών ομολόγων (gilts) ενισχύθηκε στο υψηλότερο σημείο από το 2007.

Η απόδοση του 2ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου αυξήθηκε στο 4,410%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2025, ενώ η απόδοση του 10ετούς Treasury ενισχύθηκε στο 4,812%, το υψηλότερο από τον Νοέμβριο του 2023, σύμφωνα με στοιχεία της Tradeweb.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν αντάλλαξαν εκ νέου πυρά την Τρίτη, προκαλώντας άνοδο της τιμής του αργού πετρελαίου Brent κατά 1% στα 95,62 δολάρια το βαρέλι.

Στις ευρωπαϊκές αγορές, η απόδοση του 10ετούς γερμανικού Bund αυξήθηκε στο υψηλό του 3,381%, ενώ η απόδοση του αντίστοιχου βρετανικού gilt έφτασε το 5,268%, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG. Η απόδοση του 10ετούς ελληνικού ομολόγου, κινείται αυτή την ώρα περίπου στο 4,08%.

Οι κινήσεις αυτές ακολούθησαν την άνοδο της απόδοσης του 10ετούς ιαπωνικού κρατικού ομολόγου στο υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 1996 κατά τη διάρκεια των ασιατικών συναλλαγών.

Το δολάριο ενισχύθηκε επίσης, επωφελούμενο από τις υψηλότερες τιμές πετρελαίου, καθώς οι ΗΠΑ είναι πλέον καθαρός εξαγωγέας ενέργειας, αλλά και από τον ρόλο του αμερικανικού νομίσματος ως ασφαλούς καταφυγίου. Ο δείκτης DXY, που μετρά την αξία του δολαρίου έναντι ενός καλαθιού νομισμάτων, αυξήθηκε στις 99,815 μονάδες, το υψηλότερο επίπεδο σχεδόν τριών εβδομάδων.

«Το παγκόσμιο sell-off στην αγορά ομολόγων συνεχίζεται λόγω των ανανεωμένων εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και της επακόλουθης ανόδου των τιμών πετρελαίου», ανέφερε σε σημείωμά του ο Christian Hantel, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στη Vontobel. Όπως πρόσθεσε, οι επενδυτές συνεχίζουν παράλληλα να αξιολογούν την ομιλία του προέδρου της Fed Κέβιν Γουόρς στο συμπόσιο του Jackson Hole την Παρασκευή, όπου προειδοποίησε για τους πληθωριστικούς κινδύνους και ενίσχυσε τις προσδοκίες για υψηλότερα επιτόκια. «Πλέον είναι πιθανό να χρειαστεί να ζήσουμε με υψηλότερες αποδόσεις για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα», σημείωσε ο Hantel.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι αγορές χρήματος στις ΗΠΑ αποτιμούν πλέον πιθανότητα σχεδόν 70% για αύξηση επιτοκίων από τη Fed στη συνεδρίαση της 16ης Σεπτεμβρίου, έναντι περίπου 35% πριν από την ομιλία του Γουόρς, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Ωστόσο, οι αγορές ομολόγων δεν βρίσκονται σε κατάσταση πανικού και συνεχίζουν να λειτουργούν ομαλά, σύμφωνα με αναλυτές της Allianz Research.

Οι ανανεωμένες εντάσεις στη Μέση Ανατολή από τον Ιούλιο, σε συνδυασμό με τις καταστροφές δυναμικότητας διύλισης στη Ρωσία, έχουν αυξήσει εκ νέου το ενεργειακό κόστος, ιδιαίτερα τις τιμές του φυσικού αερίου, οδηγώντας σε υψηλότερο πληθωρισμό και ενισχύοντας τις προσδοκίες για αυξήσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες. Αυτοί οι παράγοντες εξηγούν το μεγαλύτερο μέρος της πρόσφατης ανόδου των αποδόσεων, ανέφεραν οι αναλυτές.

«Οι αγορές ομολόγων εξακολουθούν να λειτουργούν καλά, όπως φαίνεται από τα περιθώρια μεταξύ τιμών αγοράς και πώλησης ή τη ζήτηση στις δημοπρασίες, όμως τα αυξημένα επίπεδα επιτοκίων δικαιολογημένα εντείνουν τις ανησυχίες για τη βιωσιμότητα του χρέους», σημείωσαν.

Οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι και η αυξημένη προσφορά ομολόγων αποτελούν επίσης επιβαρυντικούς παράγοντες για την αγορά.

Στην Ευρωζώνη, η ζήτηση για κρατικά ομόλογα θα βρεθεί στο επίκεντρο αυτόν τον μήνα, καθώς οι Ευρωπαίοι επενδυτές επιστρέφουν από τις διακοπές και οι εθνικοί οργανισμοί διαχείρισης χρέους επανεκκινούν τις δημοπρασίες τους.

Το Investment Institute της UniCredit εκτιμά ότι οι ακαθάριστες εκδόσεις κρατικών ομολόγων στην Ευρωζώνη θα ανέλθουν σε 120 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο, αφήνοντας την καθαρή προσφορά θετική, καθώς οι λήξεις ομολόγων θα ανέλθουν σε 86 δισ. ευρώ, σύμφωνα με σημείωμα του στρατηγικού αναλυτή σταθερού εισοδήματος Francesco Maria Di Bella.

Σε αυτό το πλαίσιο, η δημοπρασία της Γαλλίας για έως 13,5 δισ. ευρώ σε μακροπρόθεσμα κρατικά ομόλογα την Πέμπτη αναμένεται να παρακολουθηθεί στενά.

Το spread μεταξύ της απόδοσης του 10ετούς γαλλικού OAT και του γερμανικού Bund αυξήθηκε την Τετάρτη στις 91 μονάδες βάσης, το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2026, πριν υποχωρήσει στις 87 μονάδες βάσης, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

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