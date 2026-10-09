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Σε ανοδική τροχιά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, επιχειρώντας να ανακτήσουν μέρος των σημαντικών απωλειών που κατέγραψαν στα μέσα της εβδομάδας, καθώς οι πιέσεις στις αγορές ομολόγων παρουσιάζουν προσωρινή αποκλιμάκωση. Παρά την αντίδραση, οι βασικοί δείκτες της Ευρώπης εξακολουθούν να οδεύουν προς αρνητικό εβδομαδιαίο κλείσιμο, με το γαλλικό δημόσιο χρέος να παραμένει βασική πηγή ανησυχίας για τους επενδυτές.

Ανοδικά κινούνται οι βασικοί ευρωπαϊκοί χρηματιστηριακοί δείκτες, με τον πανευρωπαϊκό Stoxx 600 να ενισχύεται κατά 0,76%, στις 630,26 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 σημειώνει άνοδο 0,86%, στις 10.531,29 μονάδες, ενώ στη Φρανκφούρτη ο DAX κερδίζει 0,69%, στις 24.979,28 μονάδες. Στο Παρίσι, ο CAC 40 καταγράφει κέρδη 0,81%, στις 7.792,35 μονάδες, ενώ στο Μιλάνο ο FTSE MIB ενισχύεται κατά 0,82%, στις 49.700,21 μονάδες. Τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των βασικών ευρωπαϊκών δεικτών σημειώνει ο ισπανικός IBEX 35, ο οποίος κερδίζει 1,09%, διαμορφούμενος στις 19.134,80 μονάδες.

Παρά την ανοδική αντίδραση, ο Stoxx 600 εξακολουθεί να υποχωρεί περίπου 1% σε εβδομαδιαία βάση, έπειτα από μια περίοδο έντονης αποστροφής κινδύνου, αυστηρότερων μηνυμάτων από τις κεντρικές τράπεζες και αυξημένης γεωπολιτικής έντασης που επηρέασε τις ενεργειακές αγορές.

Το γαλλικό χρέος πιέζει τις ευρωπαϊκές αγορές

Η ανησυχία των επενδυτών για τη δημοσιονομική κατάσταση της Γαλλίας έχει προκαλέσει έντονες αναταράξεις στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων, με τις επιπτώσεις να επεκτείνονται και στα χρηματιστήρια.

Το δημόσιο χρέος της χώρας προβλέπεται να προσεγγίσει το 120% του ΑΕΠ, ενώ η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές πολιτικές δυσκολίες στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική έγκριση για τις προτεινόμενες περικοπές δαπανών ύψους 54 δισ. ευρώ.

Η αβεβαιότητα αυτή πυροδότησε εκτεταμένες πωλήσεις ομολόγων, οδηγώντας την απόδοση του γαλλικού 10ετούς κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 25 ετών.

Παράλληλα, το περιθώριο απόδοσης των γαλλικών κρατικών ομολόγων έναντι των αντίστοιχων γερμανικών Bunds ξεπέρασε τις 140 μονάδες βάσης, αποτυπώνοντας την αυξημένη επιφυλακτικότητα των επενδυτών απέναντι στον γαλλικό δημοσιονομικό κίνδυνο.

Οι πιέσεις δεν περιορίστηκαν στη Γαλλία, αλλά επηρέασαν και τα ιταλικά και ελληνικά κρατικά ομόλογα, ενώ το αυξημένο κόστος δανεισμού επιβάρυνε τις αποτιμήσεις των ευρωπαϊκών μετοχών.

Το γαλλικό χρηματιστήριο συγκαταλέγεται στις αγορές με τις μεγαλύτερες απώλειες, καθώς ο CAC 40 κινείται κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Μάρτιο και οδεύει προς εβδομαδιαία πτώση άνω του 2%, για δεύτερη διαδοχική εβδομάδα.

Στο επίκεντρο οι γαλλικές τράπεζες

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι μεγάλες γαλλικές τράπεζες, όπως σημειώνει το investing.com, μεταξύ των οποίων οι BNP Paribas, Crédit Agricole και Société Générale, καθώς η άνοδος των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων ενισχύει τις ανησυχίες για την κεφαλαιακή τους θέση.

Οι υψηλότερες αποδόσεις μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την αξία των κρατικών ομολόγων που διακρατούν στα χαρτοφυλάκιά τους, να αυξήσουν το κόστος αναχρηματοδότησης και να ενισχύσουν τους κινδύνους υποβάθμισης της πιστοληπτικής τους αξιολόγησης.

Η γενικότερη άνοδος του κόστους δανεισμού επιβαρύνθηκε περαιτέρω από πληροφορίες για μεγάλες εκδόσεις εταιρικών ομολόγων από αμερικανικούς τεχνολογικούς ομίλους.

Οι εκδόσεις αυτές ανταγωνίζονται τα κρατικά ομόλογα για την προσέλκυση κεφαλαίων από τους μεγάλους θεσμικούς επενδυτές, συμβάλλοντας στη διεύρυνση των περιθωρίων απόδοσης των εταιρικών τίτλων.

Ενέργεια και κεντρικές τράπεζες περιορίζουν τη διάθεση για ρίσκο

Πρόσθετη πίεση στο επενδυτικό κλίμα έχουν προκαλέσει οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η άνοδος των τιμών της ενέργειας.

Η κλιμάκωση των επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον εμπορικών πλοίων και ενεργειακών υποδομών στον Περσικό Κόλπο και την Ερυθρά Θάλασσα οδήγησε το πετρέλαιο ξανά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και τις τιμές χονδρικής του φυσικού αερίου πάνω από τα 80 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Οι εξελίξεις αυτές επανέφεραν τις ανησυχίες για στασιμοπληθωριστικές πιέσεις, καθώς το αυξημένο ενεργειακό κόστος απειλεί τα περιθώρια κέρδους των ευρωπαϊκών βιομηχανιών.

Την ίδια ώρα, τα πρακτικά της συνεδρίασης της Federal Reserve τον Σεπτέμβριο επιβάρυναν περαιτέρω το κλίμα, καθώς έδειξαν ότι η πλειονότητα των Αμερικανών αξιωματούχων εξακολουθεί να θεωρεί αναγκαίες πρόσθετες αυξήσεις επιτοκίων πριν από το τέλος του έτους.

Η στάση αυτή περιόρισε τις προσδοκίες για άμεση χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής διεθνώς.

Παράλληλα, ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας, Εμανουέλ Μουλέν, αναγνώρισε ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας είναι «σοβαρή», απορρίπτοντας ωστόσο το ενδεχόμενο παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η τοποθέτησή του ενίσχυσε την εκτίμηση των επενδυτών ότι οι ευρωπαϊκές αγορές θα συνεχίσουν να ενσωματώνουν αυξημένο ασφάλιστρο κινδύνου στις αποτιμήσεις τους.

Κέρδη στο Λονδίνο με ώθηση από τις μεταλλευτικές

Στη βρετανική αγορά, η άνοδος των μετοχών του μεταλλευτικού κλάδου στηρίζει τον FTSE 100, καθώς οι τιμές των μετάλλων κινούνται υψηλότερα.

Ο βρετανικός δείκτης ενισχυόταν κατά 0,80%, ενώ ο γερμανικός DAX σημείωνε άνοδο 0,77% και ο γαλλικός CAC 40 κέρδιζε 0,76%, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της αγοράς.

Η Antofagasta βρισκόταν στην κορυφή των κερδών του FTSE 100, με άνοδο 3,4%, ενώ οι Fresnillo, Glencore, Anglo American και Endeavour Mining κατέγραφαν κέρδη μεταξύ 1,6% και 3,3%.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού στις ΗΠΑ ενισχύονταν κατά 1,45%, στα 4.217,26 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ η τιμή spot σημείωνε άνοδο 1,43%, στα 4.192,73 δολάρια.

Ανοδικά κινούνταν επίσης ο χαλκός, με κέρδη 1,22% στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου, και το ασήμι, το οποίο ενισχυόταν κατά 2,1%.

Υποχωρεί το πετρέλαιο μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν

Στην αγορά ενέργειας, οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απέκλεισε το ενδεχόμενο επίθεσης στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Τα συμβόλαια του Brent υποχωρούσαν κατά 0,7%, στα 103,54 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI σημείωνε πτώση 0,55%, στα 91 δολάρια.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, το Πεντάγωνο έχει καταρτίσει σχέδια για τριήμερη εκστρατεία επιθέσεων εναντίον ιρανικών εγκαταστάσεων πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ενεργειακών υποδομών και κέντρων διοίκησης, παρότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα απορρίψει την επανάληψη μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Σαουδικής Αραβίας, Αϊμάν Αλ Σαγιάρι, δήλωσε ότι ο αγωγός East-West έχει συμβάλει σημαντικά στη διατήρηση της προσφοράς πετρελαίου, παρά τις διαταραχές στα Στενά του Ορμούζ και στην Ερυθρά Θάλασσα.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, καταδίκασε τις επιθέσεις των Χούθι σε αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας.

Από την ιρανική πλευρά, ο πολιτικός αναπληρωτής του Πολεμικού Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, Αλί Μοχαμαντί, δήλωσε στο πρακτορείο Fars ότι οι ιρανικές δυνάμεις πραγματοποιούν επιχειρήσεις κάθε βράδυ στα Στενά του Ορμούζ εναντίον πλοίων που, σύμφωνα με την Τεχεράνη, παραβιάζουν τους κανόνες της.

Ο ίδιος χαρακτήρισε ανακριβείς τις εκτιμήσεις για διέλευση 3 έως 8 εκατ. βαρελιών πετρελαίου από τα Στενά.

Τέλος, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη θα απαντήσει στις αμερικανικές προτάσεις μέσα στις επόμενες ημέρες.

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