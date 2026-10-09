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Με μεικτά πρόσημα κινούνται τα ασιατικά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις ισχυρές πιέσεις που δέχθηκαν οι τεχνολογικές μετοχές στη Wall Street μετά τις πληροφορίες για τα έσοδα της OpenAI. Την ίδια ώρα, τα αμερικανικά χρηματιστηριακά συμβόλαια καταγράφουν ήπια άνοδο, ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να επιτεθούν στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.

Στην Ασία, ο Nikkei 225 στην Ιαπωνία διαμορφώνεται στις 69.028,04 μονάδες, σημειώνοντας οριακή πτώση 0,02%, ενώ ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ ενισχύεται κατά 1,73%, στις 24.198,12 μονάδες.

Στην ηπειρωτική Κίνα, ο δείκτης Shanghai Composite καταγράφει άνοδο 0,23%, στις 3.820,76 μονάδες, ενώ στην Ινδία ο Sensex κερδίζει 0,99%, φτάνοντας τις 72.300,11 μονάδες.

Στον αντίποδα, ισχυρές πιέσεις δέχεται το χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας, με τον Kospi να υποχωρεί κατά 2,62%, στις 6.625,93 μονάδες. Στη Σιγκαπούρη, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης σημειώνει μικρή πτώση 0,07%, στις 5.409,29 μονάδες.

Η εικόνα των ασιατικών αγορών παραμένει διαφοροποιημένη, με το Χονγκ Κονγκ και την Ινδία να καταγράφουν αξιόλογα κέρδη, την ώρα που η αγορά της Νότιας Κορέας εμφανίζει τις μεγαλύτερες απώλειες μεταξύ των βασικών δεικτών.

Ανοδικά τα futures της Wall Street μετά το sell-off στην τεχνολογία

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα χρηματιστηριακά συμβόλαια κινούνται ελαφρώς υψηλότερα το πρωί της Παρασκευής, μετά την αναταραχή που προκάλεσαν στον τεχνολογικό κλάδο οι πληροφορίες για την πορεία των εσόδων της OpenAI.

Τα futures του S&P 500 ενισχύονται κατά 0,3%, ενώ εκείνα του Nasdaq 100 σημειώνουν άνοδο 0,49%. Τα συμβόλαια του Dow Jones κερδίζουν 105 μονάδες ή 0,2%.

Πετρέλαιο: Υποχωρούν οι τιμές μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν

Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν περιόρισαν την ανησυχία στις ενεργειακές αγορές, έπειτα από δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ εξέταζαν το ενδεχόμενο επανάληψης των επιθέσεων κατά της Τεχεράνης.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent παράδοσης Δεκεμβρίου υποχωρούν κατά 0,77%, στα 103,48 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI παράδοσης Νοεμβρίου χάνει 0,68%, στα 90,87 δολάρια το βαρέλι.

Ο Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν θα επιτεθούν στο Ιράν οποιαδήποτε στιγμή πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές», προσθέτοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη «παραγωγικές συνομιλίες» με την Τεχεράνη.

Οι δηλώσεις αυτές συνέβαλαν στην αποκλιμάκωση των ανησυχιών για νέα στρατιωτική ένταση που θα μπορούσε να επηρεάσει περαιτέρω τις ενεργειακές προμήθειες.

Ο Θαντέου Ντος Σάντος, περιφερειακός διευθυντής της πλατφόρμας συναλλαγών Infinox, σημείωσε ότι η επιτάχυνση της αποδέσμευσης στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου υπό τον συντονισμό του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), σε συνδυασμό με την αυξημένη αξιοποίηση εναλλακτικών διαδρομών εξαγωγής, θα μπορούσε να περιορίσει τις πιέσεις στην προσφορά.

Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία συνεχίζει να χρησιμοποιεί τον αποκατεστημένο αγωγό East-West, επιτρέποντας τη μεταφορά μεγαλύτερων ποσοτήτων αργού προς τις διεθνείς αγορές χωρίς να απαιτείται η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

Η δυνατότητα αυτή αντισταθμίζει εν μέρει τους κινδύνους περαιτέρω ανόδου των τιμών λόγω των προβλημάτων στις ενεργειακές μεταφορές της περιοχής.

Κοντά σε υψηλά πολλών δεκαετιών οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων παραμένουν κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών, καθώς εξακολουθούν να προβληματίζουν τους επενδυτές οι πληθωριστικές πιέσεις και οι αυξημένες δανειακές ανάγκες της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου υποχωρεί οριακά, κατά λιγότερο από μία μονάδα βάσης, στο 5,227%, ενώ η απόδοση του 30ετούς παραμένει σχεδόν αμετάβλητη στο 5,608%.

Η ελβετική ιδιωτική τράπεζα UBP αναθεώρησε το εκτιμώμενο εύρος εύλογης αξίας για την απόδοση του αμερικανικού 10ετούς στο 4,75% έως 5,25%, επικαλούμενη την αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων.

Στην έκθεσή της για τον Οκτώβριο, η τράπεζα εκτιμά ότι οι κίνδυνοι για τις αποδόσεις έχουν γίνει πιο ισορροπημένοι, αν και η ορατότητα παραμένει περιορισμένη.

Για τον λόγο αυτό διατηρεί ουδέτερη στάση ως προς τη διάρκεια του ομολογιακού χαρτοφυλακίου της, με μέση διάρκεια τεσσάρων ετών, δίνοντας προτεραιότητα στο εισόδημα από τις τοποθετήσεις σε ομόλογα αντί για στοιχήματα σχετικά με την κατεύθυνση των επιτοκίων.

Η UBP προβλέπει επίσης ότι η Federal Reserve θα ακολουθήσει σταδιακή πορεία σύσφιγξης της νομισματικής πολιτικής, με τις μειώσεις επιτοκίων να θεωρούνται απίθανες πριν από το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

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