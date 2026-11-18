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Αντίδραση βγάζουν σήμερα οι αγοραστές στη Wall Street, καθώς τα καλύτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα της Nvidia βάζουν φρένο στο πολυήμερο κύμα ρευστοποιήσεων που έχει πλήξει τις τεχνολογικές μετοχές. Ωστόσο, η ανάκαμψη περιορίζεται από τις νέες ανησυχίες για την πορεία των αμερικανικών επιτοκίων, μετά τις δηλώσεις του αξιωματούχου της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ, υπέρ μιας πιο επιθετικής νομισματικής σύσφιξης.

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης ο S&P 500 ενισχύεται κατά 0,29% στις 7.362,13 μονάδες, με τον δείκτη να οδεύει προς την πρώτη θετική συνεδρίαση έπειτα από τέσσερις διαδοχικές πτώσεις. Ισχυρότερη είναι η εικόνα για τον Nasdaq, ο οποίος καταγράφει άνοδο 0,76% στις 24.512,14 μονάδες, με τις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη να πρωταγωνιστούν στην ανάκαμψη. Αντίθετα, ο Dow Jones υποχωρεί κατά 0,37% στις 50.570,52 μονάδες.

Τα αρχικά κέρδη, πάντως, περιορίστηκαν όταν ο Γουόλερ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός εξακολουθεί να κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, καλώντας την Fed να εξετάσει αύξηση επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου. Οι δηλώσεις του προκάλεσαν αλλαγή κατεύθυνσης στις αποδόσεις των βραχυπρόθεσμων αμερικανικών κρατικών ομολόγων, καθώς οι αγορές επανεκτίμησαν το ενδεχόμενο πιο αυστηρής νομισματικής πολιτικής.

Η σημερινή ανοδική αντίδραση ακολουθεί μια ακόμη δύσκολη συνεδρίαση για τη Wall Street. Την Τρίτη, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 1,6%, ο S&P 500 έχασε 1%, ολοκληρώνοντας τις συναλλαγές στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 29 Ιουλίου, ενώ ο Nasdaq Composite κατέγραψε πτώση 0,7%. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο τεχνολογικός δείκτης βρέθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον περασμένο Απρίλιο.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Nvidia, η οποία ενισχύεται κατά 3%, μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου που ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών τόσο σε επίπεδο κερδών όσο και εσόδων. Ακόμη μεγαλύτερη σημασία αποδίδουν οι επενδυτές στις προβλέψεις για το επόμενο διάστημα. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι αναμένει έσοδα περίπου 130 δισ. δολαρίων στο τέταρτο τρίμηνο, με περιθώριο απόκλισης 3%, όταν η μέση εκτίμηση των αναλυτών, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, διαμορφωνόταν στα 125,25 δισ. δολάρια. Παράλληλα, η Nvidia αναβάθμισε τις προβλέψεις της για το οικονομικό έτος που ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο του 2028, θέτοντας στόχο ετήσιας αύξησης εσόδων κατά 75%.

Οι ανακοινώσεις προσφέρουν μια πρώτη ανακούφιση στους επενδυτές, οι οποίοι είχαν αμφισβητήσει τη δυνατότητα της εταιρείας να διατηρήσει την αναπτυξιακή της δυναμική μετά την αιφνίδια αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου την περασμένη εβδομάδα. Η διοικητική κρίση είχε προκαλέσει ισχυρούς κλυδωνισμούς στην αγορά, εντείνοντας τους φόβους για τις προοπτικές ολόκληρου του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, οι ισχυρές οικονομικές επιδόσεις δείχνουν ότι η ζήτηση για προηγμένους μικροεπεξεργαστές παραμένει ιδιαίτερα υψηλή, παρά την αβεβαιότητα γύρω από τη διοίκηση της Nvidia.

Η προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλος, Κολέτ Κρες, άφησε να εννοηθεί ότι η εταιρεία ενδέχεται να ακολουθήσει πιο επιλεκτική προσέγγιση στις επενδύσεις της, ενώ ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, Χάρβεϊ Τζόουνς, απέκλεισε το ενδεχόμενο επιστροφής του Χουάνγκ στην ηγεσία. Η αλλαγή διοίκησης εξακολουθεί, πάντως, να αποτελεί σημαντικό παράγοντα αβεβαιότητας, καθώς οι επενδυτές αναζητούν διαβεβαιώσεις ότι η Nvidia θα συνεχίσει να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην παγκόσμια ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Η θετική αντίδραση επεκτείνεται και στους υπόλοιπους κατασκευαστές ημιαγωγών, με τις AMD, Broadcom, Micron και Marvell να καταγράφουν κέρδη μεταξύ 1,5% και 2%. Το χρηματιστηριακό αμοιβαίο κεφάλαιο που παρακολουθεί τις αμερικανικές μετοχές ημιαγωγών ενισχύεται κατά 2%, ενώ ανοδικά κινήθηκαν και οι μετοχές των Samsung Electronics και SK Hynix στη Νότια Κορέα. Ανάλογη εικόνα παρουσιάζουν οι ευρωπαϊκές τεχνολογικές μετοχές, οι οποίες υπεραποδίδουν έναντι της ευρύτερης αγοράς.

Ισχυρό αγοραστικό ενδιαφέρον συγκεντρώνουν επίσης οι επιχειρήσεις που παρέχουν υποδομές cloud για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Η CoreWeave ενισχύεται κατά 4% και η Nebius κατά 3,6%, ενώ οι εταιρείες που συνδέονται με την ανάπτυξη data centers, IREN, Applied Digital και Core Scientific, καταγράφουν κέρδη μεταξύ 3,7% και 5%. Η ανάκαμψη των συγκεκριμένων μετοχών αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά τις έντονες πιέσεις που είχαν δεχθεί το προηγούμενο διάστημα, καθώς οι επενδυτές επανεξετάζουν τις προοπτικές των μεγάλων επενδύσεων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Πέρα από τη Nvidia, το ενδιαφέρον στρέφεται στην επικείμενη εισαγωγή της Anthropic στο χρηματιστήριο, η οποία αποτελεί ακόμη μία κρίσιμη δοκιμασία για τη διάθεση των επενδυτών να τοποθετηθούν στον κλάδο. Η εταιρεία που αναπτύσσει το chatbot Claude αναμένεται να καθορίσει σήμερα την τελική τιμή διάθεσης των μετοχών της, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η δημόσια προσφορά ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στο ανώτατο όριο του αρχικού εύρους των 70 έως 78 δολαρίων ή ακόμη υψηλότερα. Η Anthropic επιδιώκει χρηματιστηριακή αποτίμηση που θα μπορούσε να φθάσει έως τα 1,4 τρισ. δολάρια, σε μια εισαγωγή ιδιαίτερης σημασίας, καθώς θα πρόκειται για την πρώτη δημόσια προσφορά εταιρείας που αναπτύσσει προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Στο μέτωπο της νομισματικής πολιτικής, οι δηλώσεις του Κρίστοφερ Γουόλερ επανέφεραν την ανησυχία ότι η Fed ενδέχεται να χρειαστεί να κινηθεί ταχύτερα για να συγκρατήσει τον πληθωρισμό. Μιλώντας στο CNBC, ο αξιωματούχος της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας υποστήριξε ότι η Fed θα πρέπει είτε να αυξήσει τα επιτόκια κατά μισή ποσοστιαία μονάδα τον Δεκέμβριο είτε να στείλει ένα σαφές μήνυμα για περισσότερο επιθετικές κινήσεις στη συνέχεια. «Ίσως χρειαστεί, κατά κάποιον τρόπο, να αιφνιδιάσουμε τον κόσμο», δήλωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι οι πληθωριστικές πιέσεις αποδεικνύονται πιο επίμονες από ό,τι είχε αρχικά εκτιμήσει.

Η επόμενη συνεδρίαση της Fed έχει προγραμματιστεί για το διήμερο 8-9 Δεκεμβρίου, ενώ οι αγορές εξακολουθούν να αποτιμούν ως σχεδόν βέβαιη μια αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Οι επενδυτές αναμένουν επίσης τη σημερινή δημοσίευση των πρακτικών της συνεδρίασης του Οκτωβρίου, κατά την οποία η Fed είχε διατηρήσει το βασικό επιτόκιο στο εύρος 3,75% έως 4%. Τα πρακτικά αναμένεται να προσφέρουν περισσότερες ενδείξεις για το κατά πόσον οι αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας εμφανίζονται διατεθειμένοι να επιταχύνουν τη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής.

Πρόσθετο στοιχείο αβεβαιότητας για τις αγορές αποτελούν και οι επικείμενες συνομιλίες του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Σενζέν, με τους επενδυτές να παρακολουθούν τις πιθανές επιπτώσεις στις εμπορικές και γεωπολιτικές ισορροπίες.