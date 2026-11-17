Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Οι 10 μεγαλύτερες αρχικές δημόσιες προσφορές (IPO) της Wall Street φέτος έχουν καταγράψει μέση πτώση άνω του 20% στις τιμές των μετοχών τους, εντείνοντας τις ανησυχίες ενόψει της πολυαναμενόμενης εισαγωγής της Anthropic στο χρηματιστήριο. Το γεγονός αυτό ενισχύει τους φόβους ότι το κύμα νέων εκδόσεων μετοχών ασκεί πιέσεις στις αγορές.

Η αμερικανική αγορά αρχικών δημόσιων προσφορών έχει επιστρέψει δυναμικά φέτος, με τη συνολική αξία των εισαγωγών για το 2026 να βρίσκεται ήδη στο υψηλότερο επίπεδο της δεκαετίας.

Η έκρηξη στην προσφορά νέων μετοχών έχει τροφοδοτηθεί σε μεγάλο βαθμό από γιγαντιαίες εισαγωγές, όπως εκείνη της SpaceX του Έλον Μασκ, ενώ η Anthropic, η εταιρεία πίσω από το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Claude, αναμένεται να πραγματοποιήσει το χρηματιστηριακό της ντεμπούτο αυτή την εβδομάδα, με μία από τις μεγαλύτερες IPO όλων των εποχών.

Ωστόσο, μια χρονιά εξαιρετικά επικερδής για τους επενδυτικούς τραπεζίτες αποδεικνύεται πολύ λιγότερο ευνοϊκή για πολλούς επενδυτές, καθώς αυξάνονται οι αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα της άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης.

Μέση πτώση 20,5% στις μεγαλύτερες εισαγωγές

Οι 10 μεγαλύτερες IPO που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής φέτος καταγράφουν κατά μέσο όρο πτώση 20,5% από την τιμή διάθεσης των μετοχών τους, σύμφωνα με ανάλυση των Financial Times.

Η επίδοση αυτή έρχεται σε έντονη αντίθεση με την προηγούμενη τετραετία, κατά την οποία ένας επενδυτής που είχε αγοράσει μετοχές και στις 10 μεγαλύτερες IPO της Wall Street θα ολοκλήρωνε το αντίστοιχο έτος με κέρδη.

Ακόμη και το 2022, όταν ο S&P 500 υποχώρησε κατά 19,4%, οι επενδυτές που είχαν συμμετάσχει στις μεγαλύτερες αρχικές δημόσιες προσφορές θα είχαν αποκομίσει θετικές αποδόσεις.

«Η απόδοση των IPO ήταν απαίσια φέτος. Η φουρνιά του 2026 έχει αποδώσει ελάχιστα», δήλωσε ανώτερο στέλεχος μεγάλης αμερικανικής εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.

«Οι διαχειριστές κεφαλαίων συνήθως θέλουν να προστατεύσουν τις αποδόσεις τους καθώς πλησιάζει το τέλος του έτους. Αν η Anthropic δεν πάει καλά, θα μπορούσε να καταστρέψει την απόδοση ολόκληρης της χρονιάς μου», πρόσθεσε.

Ο Σαντζάι Ριχσινγκάνι, επικεφαλής επενδύσεων της LGT Wealth Management, απέδωσε τις πιέσεις στις αγορές στον τεράστιο όγκο νέων μετοχών που διατίθενται φέτος, τόσο μέσω συμπληρωματικών αυξήσεων κεφαλαίου όσο και μέσω αρχικών δημόσιων προσφορών.

Στον παράγοντα αυτό προστίθεται και το κύμα νέων εκδόσεων χρέους από τους τεχνολογικούς κολοσσούς.

«Υπάρχει απλώς τόσο μεγάλη εκδοτική δραστηριότητα στις αγορές ομολόγων και μετοχών», δήλωσε.

«Υπάρχει μια κόπωση», συμπλήρωσε.

Ειδικά στις αρχικές δημόσιες προσφορές εταιρειών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, ο Ριχσινγκάνι εκτίμησε ότι ο υπερβολικός ενθουσιασμός των επενδυτών ενδέχεται να οδήγησε τις τιμές διάθεσης σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα, καθιστώντας δυσκολότερη την καλή χρηματιστηριακή πορεία των μετοχών μετά την εισαγωγή τους.

«Καμία από αυτές τις IPO δεν πραγματοποιείται σε εξευτελιστικά χαμηλές τιμές», ανέφερε.

«Αυτές οι εταιρείες δεν είναι εύκολο να αποτιμηθούν. Αγοράζεις με βάση μια μελλοντική αξία που μπορεί να πραγματοποιηθεί ή και όχι. Αυτό απασχολεί έντονα τους επενδυτές», πρόσθεσε.

Anthropic: Αποτίμηση έως 1,4 τρισ. δολάρια και ισχυρή ζήτηση

Η Anthropic ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα τις παρουσιάσεις της σε επενδυτές, στο πλαίσιο της διαδικασίας προώθησης της αρχικής δημόσιας προσφοράς της.

Είχε προηγουμένως καταθέσει στις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές τα απαραίτητα έγγραφα, στα οποία περιγράφεται το σχέδιο διάθεσης 825 εκατ. μετοχών, με ενδεικτικό εύρος τιμής από 70 έως 78 δολάρια ανά μετοχή.

Με βάση το συγκεκριμένο εύρος, η αποτίμηση της εταιρείας θα μπορούσε να φτάσει έως τα 1,4 τρισ. δολάρια.

Στη συνέχεια, οι Financial Times ανέφεραν ότι οι επενδυτικές τράπεζες που διαχειρίζονται την εισαγωγή της Anthropic εξέταζαν το ενδεχόμενο αύξησης της τιμής διάθεσης, έπειτα από την ιδιαίτερα ισχυρή ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές.

Ο Τζον Έτινγκερ, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Federated Hermes, δήλωσε ότι η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από ασυνήθιστα μεγάλες απώλειες στις σημαντικότερες χρηματιστηριακές εισαγωγές.

«Υπάρχουν περισσότερες μεγάλες συμφωνίες με τόσο σημαντική πτώση φέτος από όσες έχω δει σε οποιαδήποτε άλλη περίοδο της καριέρας μου», ανέφερε.

SpaceX: Από το εντυπωσιακό ντεμπούτο στην επιστροφή στην τιμή διάθεσης

Η SpaceX, η μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά της χρονιάς μέχρι στιγμής, κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο κατά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο.

Ωστόσο, μέσα σε λίγες ημέρες, η μετοχή υποχώρησε εκ νέου, διαγράφοντας μεγάλο μέρος των αρχικών κερδών της.

Για σημαντικό μέρος του τελευταίου μήνα, η τιμή της κινήθηκε κοντά στα 135 δολάρια, δηλαδή περίπου στο επίπεδο της αρχικής τιμής διάθεσης.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι δεν είναι ασυνήθιστο οι μετοχές εταιρειών που εισάγονται πρόσφατα στο χρηματιστήριο να εμφανίζουν χαμηλότερες αποδόσεις από τη συνολική αγορά.

Αυτό συμβαίνει καθώς ο αρχικός ενθουσιασμός των επενδυτών για μια νέα εισαγωγή έρχεται αντιμέτωπος με την πραγματικότητα, ενώ σταδιακά διατίθενται στην αγορά και μετοχές για τις οποίες είχαν προηγουμένως ισχύσει περιορισμοί πώλησης.

Ωστόσο, η επίδοση των IPO το 2026 είναι ιδιαίτερα αρνητική, ακόμη και με βάση αυτά τα δεδομένα.

Ο Έτινγκερ δήλωσε ότι η πρόσφατη πορεία των νέων εισαγωγών τον έχει οδηγήσει να εξετάζει το ενδεχόμενο να διατηρεί διαθέσιμη ρευστότητα, ώστε να αγοράζει μετοχές στη δευτερογενή αγορά σε χαμηλότερες τιμές, εφόσον πρόκειται για εταιρείες που τον ενδιαφέρουν.

«Σε αυτή την αγορά IPO πρέπει να είσαι κάπως επιλεκτικός και να συνειδητοποιείς ότι μπορεί να έχεις τη δυνατότητα να αγοράσεις φθηνότερα μια μετοχή λίγους μήνες μετά την εισαγωγή της», εξήγησε.

Η πτώση των ημιαγωγών και οι ανησυχίες για τις επενδύσεις στην AI

Η εισαγωγή της Anthropic πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας για τις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι μετοχές των κατασκευαστών ημιαγωγών δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου, καθώς η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου ενίσχυσε τις ανησυχίες των επενδυτών.

Στο επίκεντρο βρέθηκε το ερώτημα κατά πόσον τα τεράστια κεφάλαια που κατευθύνονται στην ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης θα μπορέσουν τελικά να δημιουργήσουν επαρκείς αποδόσεις επί των επενδύσεων.

Το κύμα ρευστοποιήσεων εντάθηκε μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες στις αρχές Νοεμβρίου.

Οι ανησυχίες ενισχύθηκαν από τη σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών, ακόμη και σε πολιτείες και εκλογικές περιφέρειες όπου είχαν πραγματοποιήσει προεκλογική εκστρατεία με βασικό αίτημα την αντίθεση στην ανάπτυξη νέων κέντρων δεδομένων.

Οι επενδυτές άρχισαν να φοβούνται ότι το εκλογικό αποτέλεσμα θα μπορούσε να προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις απέναντι στη μαζική επέκταση των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

«Αυτό είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον για την πραγματοποίηση μιας αρχικής δημόσιας προσφοράς τεχνολογικής εταιρείας», δήλωσε το στέλεχος της μεγάλης αμερικανικής εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.

Η δήλωση αναφερόταν στο γεγονός ότι η Anthropic ετοιμάζεται να εισαχθεί στο χρηματιστήριο τόσο σύντομα μετά τις μεγάλες απώλειες των μετοχών ημιαγωγών που ακολούθησαν την εκλογική επικράτηση των Δημοκρατικών.

Έκτοτε, ο Nasdaq 100 έχει ανακτήσει το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών του, ωστόσο οι αμερικανικές μετοχές εξακολουθούν να εμφανίζουν έντονες διακυμάνσεις.

Γιατί οι επενδυτές εξακολουθούν να θέλουν μετοχές της Anthropic

Παρότι η απογοητευτική πορεία των φετινών IPO προκαλεί ανησυχία σε ορισμένους επενδυτές καθώς πλησιάζει το τέλος του έτους, λίγοι φαίνεται να επιθυμούν να μείνουν εκτός της εισαγωγής της Anthropic.

Η εταιρεία θεωρείται διαφορετική περίπτωση, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης χρηματιστηριακής έκθεσης σε μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον πυρήνα της τεχνητής νοημοσύνης.

«Η Anthropic είναι η πρώτη αμιγώς εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης που εισάγεται στο χρηματιστήριο. Δεν έχουμε κάτι άλλο αντίστοιχο στην αγορά», δήλωσε ο Ριχσινγκάνι της LGT.

Ο Τζον Έτινγκερ της Federated Hermes πρόσθεσε ότι οι ισχυρές επιχειρήσεις εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώνουν επιτυχώς τις χρηματιστηριακές εισαγωγές τους, ανεξάρτητα από τις γενικότερες συνθήκες.

«Οι καλές εταιρείες που υλοποιούν τα σχέδιά τους, αναπτύσσονται και προσφέρονται σε λογική αποτίμηση θα μπορούν να ολοκληρώνουν τις εισαγωγές τους σε οποιοδήποτε περιβάλλον αγοράς», ανέφερε.