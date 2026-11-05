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Στο μεγαλύτερο ξεπούλημα από την αναταραχή που είχαν προκαλέσει οι δασμοί Τραμπ τον Απρίλιο του 2025 επιδόθηκε η Wall Street, καθώς η επικράτηση των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο πυροδότησε κύμα ρευστοποιήσεων στις τεχνολογικές μετοχές, με τους επενδυτές να ανησυχούν ότι η νέα πολιτική πραγματικότητα στις ΗΠΑ θα μπορούσε να επιβραδύνει την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Nasdaq υποχώρησε σε περιοχή διόρθωσης!

Συγκεκριμένα, ο Dow Jones διέγραψε όλα τα χθεσινά ισχυρά του κέρδη υποχωρώντας κατά 1,833 μονάδες ή 3,44% στις 51.523 και ο S&P 500 κατέγραψε ισχυρή πτώση ύψους 4,36% στις 7.353 μονάδες. Ακόμη πιο βαριές ήταν οι απώλειες στον Nasdaq που έκανε «βουτιά» 5,52% στις 24.314 μονάδες.

Ο δείκτης μεταβλητότητας VIX ξεπέρασε τις 26 μονάδες, με άλμα άνω του 56% καταγράφοντας τη μεγαλύτερη άνοδό του εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, ένδειξη της έντονης ανησυχίας που επικρατεί μεταξύ των επενδυτών.

Στην αγορά ομολόγων, οι κρατικοί τίτλοι ενισχύθηκαν παρά και την αύξηση των πετρελαϊκών τιμών, καθώς οι επενδυτές αναζήτησαν ασφαλέστερες τοποθετήσεις. Έτσι το 10ετές υποχώρησε κατά 4,835% και το 30ετές στο 5,255%.

Μαζική φυγή από την ΑΙ

Η αρχική πτώση των κατασκευαστών ημιαγωγών εξελίχθηκε σε γενικευμένη φυγή από τον τεχνολογικό κλάδο, καθώς εντάθηκαν οι εκτιμήσεις ότι οι Δημοκρατικοί θα επιδιώξουν να επιβάλουν αυστηρότερο έλεγχο στη βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης.

Η κατάκτηση του ελέγχου τόσο της Γερουσίας όσο και της Βουλής των Αντιπροσώπων από τους Δημοκρατικούς στις ενδιάμεσες εκλογές δημιουργεί νέες προκλήσεις για τη Silicon Valley.

Οι Δημοκρατικοί αναμένεται να εντείνουν τον έλεγχο των συμφερόντων των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, οι οποίες είχαν σε μεγάλο βαθμό αποφύγει αντίστοιχες παρεμβάσεις κατά τα δύο πρώτα χρόνια της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο μεγαλύτερος φόβος της αγοράς είναι ότι οι νομοθέτες θα αυξήσουν την πίεση στα κέντρα δεδομένων, τις υπολογιστικές εγκαταστάσεις που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ανάπτυξης εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Ενδεχόμενη αυστηροποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου θα μπορούσε να επιβραδύνει την κατασκευή νέων υποδομών και να καθυστερήσει την ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών, στις οποίες οι μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου στηρίζουν τις προσδοκίες τους για αύξηση της κερδοφορίας.

Σύμφωνα με τον Μάικλ Ο’ Ρουρκ της JonesTrading η επιβράδυνση της ανάπτυξης των data centers, εξαιτίας της πολιτικής αλλαγής, θα είναι πραγματική και θα έχει ουσιαστικές συνέπειες για τις αποτιμήσεις. Μάλιστα, όπως υποστήριξε, οι προβλέψεις εταιρικής κερδοφορίας που αποτελούσαν τον βασικό πυλώνα των αισιόδοξων επιχειρημάτων για τις τεχνολογικές μετοχές δεν μπορούν πλέον να θεωρούνται έγκυρες.

Οι φόβοι αυτοί έφεραν ισχυρές απώλειες στις τεχνολογικές μετοχές κυρίως με επίκεντρο τους ημιαγωγούς και τα data centers.

O Philadelphia Semiconductor Index που παρακολουθεί τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής μικροτσίπ βρέθηκε να χάνει περίπου 11% ποσοστό με το οποίο διεύρυνε τις απώλειές του στο -35% από το ιστορικό υψηλό που είχε καταγράψει τον Ιούνιο.

Οι μετοχές των Qualcomm Inc. και Arm Holdings Plc δέχθηκαν ιδιαίτερα ισχυρές πιέσεις, καθώς οι προβλέψεις που ανακοίνωσαν οι δύο εταιρείες απογοήτευσαν τους επενδυτές. Ισχυρή πτώση και για τις εταιρείες ημιαγωγών όπως η Broadcom, η Qualcomm, η Marvell Technology, η Micron Technology και η Intel με την «βασίλισσα» Nvidia να πέφτει περίπου 9%, που ήταν η χειρότερη ημερήσια επίδοση της από τον Ιανουάριο του 2025.

Μάλιστα με την κεφαλαιοποίηση της Nvidia να συρρικνώνεται περίπου 450 δισ. δολάρια μέσα σε λίγες ώρες, εκτιμάται ότι έχει χάσει σχεδόν το ένα τέταρτο της αξίας της, ήτοι 1,4 τρισ. δολάρια, από το πρόσφατο υψηλό της, τον Οκτώβριο.

Στο στόχαστρο των πωλητών βρέθηκαν επίσης οι εταιρείες που συνδέονται με τις υποδομές των κέντρων δεδομένων, όπως οι REN, Hut 8, Applied Digital, CoreWeave και Nebius Group.

Αξιοσημείωτη και η αποδυνάμωση για δεύτερη σερί ημέρα των εταιρειών του Ελον Μασκ, της Tesla Inc. και της SpaceX, κατά περίπου 10% λόγω του εκλογικού αποτελέσματος και της διασύνδεσης του μεγιστάνα με τους ηττημένους Ρεπουμπλικάνους. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα «χαρτιά» του Μασκ υποχώρησαν σημαντικά και χθες, κόντρα στο ισχυρά ανοδικό ρεύμα που επικράτησε την Τετάρτη στη Wall Street.

«Νομίζω ότι λαμβάνουμε μια προειδοποίηση, μια έγκαιρη προειδοποίηση να μην επαναλάβουμε το λάθος της παγκοσμιοποίησης. Η πολιτική του “αφήστε τα όλα να εξελιχθούν ανεξέλεγκτα” αφήνει πολλούς ανθρώπους πίσω, και αυτό μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να το κάνουμε με πιο μελετημένο τρόπο», δήλωσε στο CNBC ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της PIMCO και γκουρού των αγτορών, Μοχάμεντ Ελ Εριάν. Πάντως, παρά τις επιφυλάξεις του για τον τρόπο ανάπτυξης της AI, ο Ελ Εριάν ξεκαθάρισε ότι παραμένει ιδιαίτερα αισιόδοξος για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της τεχνολογίας.

Διεύρυνση των ρευστοποιήσεων

Πάντως, αν και στην αρχή της συνεδρίασης οι λεγόμενοι αμυντικοί κλάδοι παρουσίαζαν αντιστάσεις προσελκύοντας αρκετά από τα κεφάλαια που έφευγαν από τις τεχνολογικές, γρήγορα το sell-off πήρε ευρύτερες διαστάσεις επηρεάζοντας όλους τους δείκτες.

«Αυτό που φαινόταν ότι θα ήταν μια πτωτική ημέρα εξαιτίας των απογοητευτικών αποτελεσμάτων που ανακοίνωσαν χθες μετά το κλείσιμο η Qualcomm και η Arm Holdings, έχει μετατραπεί σε γενικευμένο ξεπούλημα σε ολόκληρη την αγορά, καθώς το αφήγημα έχει μετατοπιστεί από το “η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα πάντα” στο “το δημοκρατικό κύμα σημαίνει ότι δεν θα κατασκευαστούν ποτέ ξανά κέντρα δεδομένων σε αυτή τη χώρα”», σχολίασε ο Κρις Ζακαρέλι, επικεφαλής επενδύσεων της Northlight Asset Management.

Είναι χαρακτηριστικό πως και οι 11 βασικοί κλάδοι του S&P 500 κινήθηκαν σε αρνητικό έδαφος, επιβεβαιώνοντας ότι οι ρευστοποιήσεις είχαν αποκτήσει γενικευμένο χαρακτήρα.

Μετά την τεχνολογία, ο κλάδος των εταιρειών μη βασικών καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών υποχώρησε κατά 4,30%, ενώ οι βιομηχανικές μετοχές έχασαν κοντά στο 4%. Ισχυρές πιέσεις δέχτηκαν επίσης οι εταιρείες πρώτων υλών, αλλά και ο χρηματοοικονομικός κλάδος, ενώ από την πτώση δεν ξέφυγε ούτε ο ενεργειακός κλάδος, παρά την σημαντική ανάκαμψη των τιμών του πετρελαίου. Ειδικά το Brent ανέβηκε περίπου 4%, καλύπτοντας μέρος των χθεσινών του απωλειών κοντά στο 8%.

Αντιστοίχως, σε επίπεδο μεμονωμένων μετοχών, σε βαρίδι για τον Dow Jones εξελίχτηκε η Caterpillar και η JPMorgan Chase, καταδεικνύοντας ότι η αποστροφή των επενδυτών προς τον κίνδυνο είχε επεκταθεί και στις τράπεζες.