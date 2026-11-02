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Με μεικτά πρόσημα αλλά και ισχυρή άνοδο σε αρκετές αγορές ξεκίνησε η εβδομάδα στα ασιατικά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για ένα ιδιαίτερα πυκνό πενθήμερο στις ΗΠΑ, με τις ενδιάμεσες εκλογές, τα νέα στοιχεία για την αγορά εργασίας και σημαντικές ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων.

Στη Νότια Κορέα καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα κέρδη, ενώ θετική ήταν η εικόνα στην ηπειρωτική Κίνα και το Χονγκ Κονγκ. Αντίθετα, πιέσεις εκδηλώθηκαν στην Ιαπωνία, την Αυστραλία και τη Σιγκαπούρη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των δεικτών, ο ιαπωνικός Nikkei 225 υποχωρεί κατά 0,33% στις 63.081,86 μονάδες, ενώ ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ ενισχύεται κατά 0,54% στις 23.420,60 μονάδες. Στην ηπειρωτική Κίνα, ο Shanghai Composite σημειώνει άνοδο 1,08% στις 3.638,03 μονάδες, ενώ στην Ινδία ο Sensex καταγράφει κέρδη 1,15% στις 75.318,36 μονάδες. Στη Νότια Κορέα, ο Kospi πραγματοποιεί άλμα 2,24% στις 5.859,08 μονάδες, την ώρα που ο δείκτης της Σιγκαπούρης υποχωρεί κατά 1,35% στις 5.303,90 μονάδες.

Nωρίτερα, ευρύτερος ιαπωνικός Topix σημείωνε απώλειες 0,46%, ενώ ο νοτιοκορεατικός Kosdaq, που περιλαμβάνει μετοχές μικρότερης κεφαλαιοποίησης, ενισχυόταν κατά 1,65%. Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 υποχωρούσε κατά 0,53%, ενώ στην Κίνα ο CSI 300 κατέγραφε άνοδο 1,26%.

Wall Street: Ανάκαμψη στα futures μετά τις απώλειες της προηγούμενης εβδομάδας

Θετικά είναι τα πρώτα μηνύματα και από τη Wall Street, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των βασικών αμερικανικών δεικτών να κινούνται ανοδικά τη Δευτέρα.

Τα futures του S&P 500 ενισχύονται κατά 0,5%, του Nasdaq 100 κατά 0,9%, ενώ εκείνα του Dow Jones κερδίζουν 186 μονάδες ή 0,4%.

Η αντίδραση έρχεται έπειτα από μια εβδομάδα απωλειών για τους τρεις βασικούς δείκτες, με τις τεχνολογικές μετοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων, καθώς οι επενδυτές επανεξετάζουν τις προοπτικές των εταιρειών που συνδέονται με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο S&P 500 και ο Dow Jones υποχώρησαν λιγότερο από 1%, ενώ ο Nasdaq Composite έχασε 2%.

Τεχνητή νοημοσύνη: Οι ανησυχίες για τις επενδύσεις πιέζουν την τεχνολογία

Η προηγούμενη εβδομάδα είχε ξεκινήσει με αισιοδοξία, μετά τη δημόσια κατάθεση εγγράφων από την Anthropic για την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, εξέλιξη που έδωσε ώθηση στις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Ωστόσο, το θετικό κλίμα αντιστράφηκε στη συνέχεια, καθώς οι προβλέψεις των Alphabet και Microsoft για χαμηλότερες από τις αναμενόμενες κεφαλαιουχικές δαπάνες ενίσχυσαν τις ανησυχίες για πιθανή επιβράδυνση των επενδύσεων στον κλάδο. Η Amazon, από την πλευρά της, διατήρησε αμετάβλητη την πρόβλεψή της για τις συνολικές επενδύσεις του 2026.

Ο Γουόρεν Πάις της 3Fourteen Research εμφανίζεται πάντως λιγότερο ανήσυχος, επισημαίνοντας την ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεων για τα μελλοντικά εταιρικά κέρδη και τα θετικά στοιχεία που προκύπτουν από την αίτηση εισαγωγής της Anthropic.

Όπως ανέφερε στο CNBC, δεν διαπιστώνει κάποιο θεμελιώδες πρόβλημα στην επενδυτική τάση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, αν και η τεχνική εικόνα της αγοράς αποτελεί διαφορετικό ζήτημα.

Οι ανησυχίες για τις δαπάνες στον τομέα της AI οδήγησαν τον Nasdaq και τον S&P 500 σε αρνητικό κλείσιμο τον Οκτώβριο, με τον τεχνολογικό δείκτη να καταγράφει τις μεγαλύτερες μηνιαίες απώλειες από τον Μάρτιο του 2025.

Αντίθετα, ο Dow Jones ενισχύθηκε σχεδόν κατά 2%, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν σε πιο αμυντικούς κλάδους, όπως η υγειονομική περίθαλψη.

Σύμφωνα με τον Μάικ Ντίκσον, επικεφαλής έρευνας και ποσοτικών στρατηγικών της Horizon, οι επενδυτές δεν εγκαταλείπουν συνολικά τις μετοχές εξαιτίας των αυξημένων κινδύνων γύρω από την AI, αλλά αναζητούν ευκαιρίες απόδοσης σε άλλους κλάδους.

Στο επίκεντρο οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ

Καθοριστικός παράγοντας για την εβδομάδα είναι οι ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης 3 Νοεμβρίου, οι οποίες θα κρίνουν τη σύνθεση του αμερικανικού Κογκρέσου.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παραθέτει το CNBC, οι Δημοκρατικοί αναμένεται να αποκτήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ενώ η μάχη για τη Γερουσία παραμένει ανοιχτή.

Παρότι οι πιθανές αλλαγές στους πολιτικούς συσχετισμούς της Ουάσιγκτον προκαλούν προβληματισμό σε ορισμένους επενδυτές, ο Ντίκσον επισημαίνει ότι ιστορικά οι μετοχές τείνουν να διατηρούν σχετικά σταθερή πορεία ανεξάρτητα από το ποιο κόμμα ελέγχει το Κογκρέσο.

Αγορά εργασίας και εταιρικά αποτελέσματα στο μικροσκόπιο

Πέρα από τις εκλογές, το ενδιαφέρον στρέφεται στα στοιχεία για την αμερικανική απασχόληση τον Οκτώβριο, τα οποία αναμένεται να δημοσιοποιηθούν την Παρασκευή.

Σύμφωνα με έρευνα του Dow Jones μεταξύ οικονομολόγων, οι νέες θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα αναμένεται να αυξηθούν κατά 55.000 σε μηνιαία βάση.

Παράλληλα, συνεχίζεται η περίοδος ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων, με σημαντικές εισηγμένες να παρουσιάζουν τις οικονομικές τους επιδόσεις.

Η Apple, μία από τις λεγόμενες «Magnificent Seven», αναμένεται να ανακοινώσει αποτελέσματα μετά το κλείσιμο της Wall Street τη Δευτέρα, ενώ αργότερα μέσα στην εβδομάδα ακολουθούν οι McDonald’s και Qualcomm.