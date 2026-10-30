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Ισχυρούς κραδασμούς κατέγραψε η Wall Street στη συνεδρίαση της Παρασκευής, με τις τεχνολογικές μετοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο μαζικών ρευστοποιήσεων, μετά τα απογοητευτικά οικονομικά αποτελέσματα μεγάλων εταιρειών όπως η Amazon και η Intel. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο επίλεκτος Nasdaq 100, της ελίτ των Big Tech, πέρασε σε περιοχή χρηματιστηριακής διόρθωσης αριθμώντας απώλειες 10% από το ιστορικό υψηλό που κατέγραψε στις 6 Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, στο ταμπλό ο Dow Jones υποχώρησε κατά 1,09% στις 51.770 μονάδες, ο S&P 500 διολίσθησε σε ποσοστό 1,82% και τις 7.580 μονάδες και ο Nasdaq Composite έκανε βουτιά ύψους 2,86% στις 25.436 μονάδες, αν και ενδοσυνεδριακά οι απώλειες του είχαν ξεπεράσει το 3,5%!

Ο Nasdaq 100 έχασε 3,46%, ήτοι η χειρότερη μηνιαία επίδοσή του από τον Μάρτιο του 2025.

Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις κινήθηκαν πτωτικά με το 10ετές να υποχωρεί στο 4,929% και το 30ετές στο 5,307%.

Οι ολοένα εντονότερες ανησυχίες για τις τεράστιες δαπάνες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης συνδυάζονται με τις απογοητευτικές επιδόσεις των παραδοσιακών δραστηριοτήτων των τεχνολογικών κολοσσών, προκαλώντας ισχυρούς κραδασμούς στις αγορές.

Έτσι μετά τα απογοητευτικά αποτελέσματα της Alphabet την Τετάρτη που έκαναν την αρχή διακόπτοντας τη δυναμική του AI trade, οι επιδόσεις της Amazon και της Intel ήρθαν να συμπληρώσουν την εικόνα αβεβαιότητας, ενισχύοντας τους φόβους ότι οι παραδοσιακές πηγές εσόδων τους ενδέχεται να υπονομεύονται από την ίδια την τεχνολογία στην οποία επενδύουν τεράστια κεφάλαια.

H μετοχή της Intel έκανε «βουτιά» άνω του 30%, που ήταν και η χειρότερη επίδοση της από τη δεκαετία του 1970(!), ενώ οι Amazon και Alphabet έχασαν σχεδόν 2%, με τη μητρική της Google να προέρχεται ήδη από μια ιστορική πτώση 13% την Πέμπτη, που ήταν η μεγαλύτερη στην ιστορία της.

Μαζί τους υποχώρησαν συνολικά οι Υπέροχες Επτά και το μεγαλύτερο μέρος του τεχνολογικού κλάδου.

«Η αδυναμία που εμφανίζουν οι βασικές δραστηριότητές τους προσθέτει μια νέα διάσταση στη συζήτηση για το κατά πόσον η απόδοση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη θα έρθει αρκετά γρήγορα ώστε να δικαιολογήσει τον ενθουσιασμό γύρω από αυτή την τεχνολογία», σχολίασε ο Matt Maley, επικεφαλής στρατηγικής αγορών της Miller Tabak & Co.

Το κλίμα «στράβωσε» περαιτέρω μετά το αποκλειστικό δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο ανέφερε ότι η Blackstone δεν θεωρεί πλέον ότι η Anthropic μπορεί να πάρει επενδυτική βαθμίδα μετά τη δημόσια εγγραφή της.

Συγκεκριμένα, ο αμερικανικός επενδυτικός κολοσσός προειδοποίησε τους πελάτες και επενδυτές ότι η εταιρεία ανάπτυξης του Claude είναι πιθανό να λάβει πιστοληπτική αξιολόγηση στην περιοχή BB, ήτοι στη βαθμίδα «junk», κάτι που έχει τεράστια σημασία δεδομένων των φιλοδοξιών της εταιρείας που σχεδιάζει τεράστιες δαπάνες άνω των 800 δισ. δολαρίων για υπολογιστικές υποδομές έως το 2045. Μια χαμηλή βαθμίδα συνεπάγεται αύξηση του κόστους δανεισμού και περιορισμούς της πρόσβασης της εταιρείας σε ορισμένες κατηγορίες επενδυτικών κεφαλαίων.

Μια τέτοια εξέλιξη δεν αποτελεί προφανώς πρόβλημα μόνο για την Anthropic, αλλά δημιουργεί ευρύτερα ερωτηματικά για τις χρηματοδοτήσεις των ανερχόμενων εταιριών ΑΙ, κάτι που αμέσως σήμανε… καμπανάκι στη Wall Street

Από εκεί και πέρα, όπως ανέφερε και σ σημείωμά του ο Τζόναθαν Κρίνσκι της BTIG, «το μεγαλύτερο ερώτημα που παραμένει είναι εάν η αδυναμία του τεχνολογικού κλάδου θα μεταδοθεί στην ευρύτερη αγορά ή εάν μπορεί να συνεχιστεί το παιχνίδι της εναλλαγής θέσεων μεταξύ των επενδυτών». Ο ίδιος, πάντως, υποστήριξε πως το ενδεχόμενο μιας γενικευμένης πτώσης τον Νοέμβριο έχει γίνει πλέον πιο πιθανό.

Η αβεβαιότητα, εξάλλου, εντείνεται και λόγω των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα, που αποτελούν έναν ακόμη παράγοντα κινδύνου για τις αγορές.

Η εκτίμηση μιας πλήρους επικράτησης των Δημοκρατικών στις εκλογές για την ανανέωση του Κογκρέσου ενισχύει τη διάθεση αποφυγής κινδύνου στις αγορές. Μάλιστα, αναλυτές επισημαίνουν ότι η Wall Street ανησυχεί ότι οι Δημοκρατικοί ενδέχεται να επιδιώξουν να περιορίσουν την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, μέσω αυστηρότερου ρυθμιστικού πλαισίου και ενισχυμένης εποπτείας, κάτι που θα συντηρήσει τις πιέσεις στον κλάδο και το επόμενο διάστημα.

Παράλληλα, το ενδεχόμενο ενός νέου ισχυρού αμερικανικού χτυπήματος κατά του Ιράν, μετά τις εκλογές της Τρίτης, έχει πυροδοτήσει ένα νέο ράλι στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, που συμπλήρωσαν έτσι τον τέταρτο μήνα κερδών, κρατώντας ζωντανές τις πληθωριστικές πιέσεις.

Η προθεσμιακή τιμή του Brent ανέβηκε σήμερα στα 117,24 δολάρια και του WTI στα 113,72 δολάρια το βαρέλι, με τα μηνιαία κέρδη του Brent να φτάνουν το 14% και του αμερικανικού αργού πάνω από 15%.

Η Fed κράτησε την Τετάρτη αμετάβλητα τα επιτόκια, όμως με τον Κέβιν Γουόρς να παραδέχεται ότι ο πληθωρισμός είναι υπερβολικά υψηλός, οι traders προεξοφλούν σε ποσοστό πάνω από 80% ότι το συμβούλιο θα προχωρήσει σε νέα αύξηση επιτοκίων στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

Σε επίπεδο μετοχών, αν και το μεγαλύτερο κύμα ρευστοποιήσεων εντοπίστηκε στον τεχνολογικό κλάδο, ουσιαστικά οι πιέσεις επεκτάθηκαν σε όλο το φάσμα της αγοράς.

Η μετοχή της Roblox κατέρρευσε κατά 18%, μετά την ανακοίνωση αριθμού ημερήσιων ενεργών χρηστών χαμηλότερου από τις προβλέψεις της αγοράς.

Ακόμη μεγαλύτερες ήταν οι απώλειες για τη Reddit, η μετοχή της οποίας υποχώρησε κατά 30%, μετά την ανακοίνωση σχεδίων για τον περιορισμό της πρόσβασης στα διαδικτυακά φόρουμ της πλατφόρμας σε χρήστες που διαθέτουν λογαριασμό.

Σημαντικές απώλειες παρουσίασαν και οι μετοχές εταιρειών που συνδέονται με τα κρυπτονομίσματα, μετά τη μεγαλύτερη κυβερνοεπίθεση στην ιστορία του κλάδου, ύψους 6,3 δισ. δολαρίων, με θύμα την Binance.

Στον αντίποδα της τεχνολογικής αναταραχής, οι ενεργειακοί όμιλοι εμφάνισαν ισχυρότερες επιδόσεις, αξιοποιώντας την άνοδο των τιμών των καυσίμων.

Η ExxonMobil ανακοίνωσε πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Παρασκευής οικονομικά αποτελέσματα που ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών, με αποτέλεσμα η μετοχή της να ενισχυθεί. Αντίστοιχη εικόνα και για τη Chevron, με επιδόσεις τριμήνου που ξεπέρασαν τις προσδοκίες της αγοράς.