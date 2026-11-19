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Σε διαφορετικές κατευθύνσεις κινούνται σήμερα τα ασιατικά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να αξιολογούν τα νέα μακροοικονομικά στοιχεία από την Ιαπωνία και την Αυστραλία, τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής και την επικείμενη εισαγωγή της Anthropic στη Wall Street. Η ισχυρή πτώση των μετοχών στο Χονγκ Κονγκ έρχεται σε αντίθεση με τη θετική εικόνα στο Τόκιο και τη Σεούλ, ενώ η απογοητευτική πορεία της αυστραλιανής αγοράς εργασίας ενισχύει τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων το 2027.

Στα επιμέρους ταμπλό, ο ιαπωνικός Nikkei 225 ενισχύεται κατά 0,71%, στις 59.444,21 μονάδες, ενώ ο νοτιοκορεατικός KOSPI σημειώνει άνοδο 0,77%, στις 5.106,28 μονάδες. Αντίθετα, στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng υποχωρεί κατά 2,07%, στις 22.813,43 μονάδες, και στην ηπειρωτική Κίνα ο Shanghai Composite χάνει 0,21%, στις 3.580,14 μονάδες. Στην Ινδία, ο Sensex κερδίζει 0,50%, στις 82.444,92 μονάδες, ενώ ο δείκτης της Σιγκαπούρης ενισχύεται κατά 0,15%, στις 5.062,32 μονάδες. Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 καταγράφει απώλειες 1,04%, στις 8.730,40 μονάδες, σύμφωνα με τα στοιχεία της συνεδρίασης που παρατίθενται στο δημοσίευμα.

Αυστραλία: Αύξηση της ανεργίας και πιέσεις στο δολάριο

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν τα στοιχεία για την αγορά εργασίας της Αυστραλίας, τα οποία ήταν αισθητά ασθενέστερα από τις προσδοκίες.

Το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 4,9% τον Οκτώβριο, από 4,7%, ενώ η συνολική απασχόληση μειώθηκε απροσδόκητα κατά 43.500 θέσεις εργασίας, υποχωρώντας σε χαμηλό πέντε μηνών, στα 14,74 εκατ. εργαζομένους.

Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε τα στοιχήματα ότι η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας (RBA) θα στραφεί σε μειώσεις επιτοκίων το επόμενο έτος.

Το αυστραλιανό δολάριο υποχώρησε κάτω από τα 0,67 δολάρια ΗΠΑ, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον περασμένο Δεκέμβριο, εξανεμίζοντας το σύνολο των κερδών που είχε καταγράψει από την αρχή του 2026.

Ιαπωνία: Τα στοιχεία για τις παραγγελίες και τα μηνύματα Ουέντα

Στην Ιαπωνία, οι βασικές παραγγελίες μηχανολογικού εξοπλισμού μειώθηκαν κατά 0,3% τον Σεπτέμβριο σε μηνιαία βάση, στα 1,0662 τρισ. γεν, παρουσιάζοντας πάντως καλύτερη εικόνα από την αναμενόμενη υποχώρηση κατά 0,5%.

Παράλληλα, ο διοικητής της Τράπεζας της Ιαπωνίας, Καζούο Ουέντα, επανέλαβε ενώπιον κοινοβουλευτικής επιτροπής ότι ο υποκείμενος πληθωρισμός πρέπει να παραμείνει σταθεροποιημένος κοντά στον στόχο του 2%.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η κεντρική τράπεζα θα συνεχίσει να αυξάνει τα επιτόκια, εφόσον το δικαιολογούν οι συνθήκες στην οικονομία και η εξέλιξη των τιμών.

Το ιαπωνικό γεν διαπραγματευόταν κοντά στα 159,4 γεν ανά δολάριο, ενώ το γουάν στην υπεράκτια αγορά παρέμενε κοντά στα 6,66 ανά δολάριο.

Χρυσός, πετρέλαιο και Bitcoin υπό πίεση

Στις αγορές εμπορευμάτων, ο χρυσός υποχώρησε κοντά στα 3.700 δολάρια ανά ουγγιά, καθώς οι προσδοκίες για διατήρηση της αυστηρής νομισματικής πολιτικής στις ΗΠΑ εξακολουθούν να περιορίζουν τη ζήτηση για το πολύτιμο μέταλλο.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου διατηρούνταν κοντά στα 83 δολάρια ανά βαρέλι και το Brent λίγο πάνω από τα 92 δολ/βαρέλι με την αγορά να παρακολουθεί τις εξελίξεις στην προσφορά και τις προοπτικές της παγκόσμιας ζήτησης.

Στην αγορά κρυπτονομισμάτων, το Bitcoin υποχώρησε την Τετάρτη προς τα 62.000 δολάρια, αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο από τα μέσα Ιουλίου. Η πτώση αποδίδεται στις προσδοκίες για αυστηρή νομισματική πολιτική από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, στη μειωμένη διάθεση ανάληψης κινδύνου και στις ρευστοποιήσεις στην αγορά κρυπτονομισμάτων.

Wall Street: Η Anthropic στο προσκήνιο μετά την υποχώρηση της Nvidia

Η προσοχή των διεθνών αγορών στρέφεται πλέον στο χρηματιστηριακό ντεμπούτο της Anthropic, της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύσσει το Claude.

Η εταιρεία καθόρισε την τιμή διάθεσης των μετοχών της υψηλότερα από το αρχικό εύρος, έπειτα από ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, ενισχύοντας τις προσδοκίες για θετική υποδοχή κατά την έναρξη της διαπραγμάτευσης στον Nasdaq.

Η Wall Street ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Τετάρτης με μεικτά πρόσημα, καθώς η Nvidia εξανέμισε την αρχική άνοδο που είχε καταγράψει μετά την ανακοίνωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων, προκαλώντας ευρύτερη μετατόπιση επενδυτικών κεφαλαίων από μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Ωστόσο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών χρηματιστηριακών δεικτών κινούνταν ανοδικά την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονταν για την ιστορική εισαγωγή της Anthropic.