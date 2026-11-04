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Σφοδρές πιέσεις δέχονται τα ασιατικά χρηματιστήρια την Τετάρτη, καθώς η σαρωτική επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ προκαλεί αναταράξεις στις διεθνείς αγορές, ενισχύοντας τις ανησυχίες για αυστηρότερους ελέγχους στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης και πολιτικό αδιέξοδο στην Ουάσιγκτον.

Οι τεχνολογικές μετοχές βρίσκονται στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων, καθώς οι επενδυτές επανεξετάζουν τις προοπτικές ενός κλάδου που έχει προσελκύσει επενδύσεις εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς ακόμη να έχει αποσαφηνιστεί το ύψος των μελλοντικών αποδόσεων.

Ο δείκτης MSCI Asia Pacific υποχώρησε έως 2,3%, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι και πλέον μηνών, με τις απώλειες να εντείνονται σε Ιαπωνία και Νότια Κορέα.

Την ίδια ώρα, το αρνητικό κλίμα μεταφέρθηκε και στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της Wall Street, με τα futures του Nasdaq να χάνουν περισσότερο από 2% και εκείνα του S&P 500 να υποχωρούν κατά 1,2%.

Η προοπτική ενός Κογκρέσου υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών δημιουργεί πρόσθετη αβεβαιότητα για την οικονομική πολιτική του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, καθώς οι αγορές αναμένουν μεγαλύτερες δυσκολίες στην προώθηση της νομοθετικής του ατζέντας και εντατικότερη εποπτεία των μεγάλων τεχνολογικών επιχειρήσεων.

Βουτιά 4,5% στον Nikkei – Ισχυρές απώλειες στη Νότια Κορέα

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 σημείωσε πτώση 4,5%, ενώ ο ευρύτερος Topix υποχώρησε κατά 3,2%, καθώς οι τεχνολογικές μετοχές δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις.

Ανάλογη εικόνα καταγράφηκε στη Νότια Κορέα, όπου ο Kospi έχανε 3,8%, έχοντας προηγουμένως παρουσιάσει έντονες διακυμάνσεις. Ο δείκτης είχε φτάσει να ενισχύεται έως 3,2%, πριν αντιστρέψει πλήρως την πορεία του και καταγράψει απώλειες που άγγιξαν το 4%.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκαν οι δύο μεγάλοι κατασκευαστές ημιαγωγών της χώρας. Η Samsung Electronics υποχώρησε κατά 4,3%, ενώ η SK Hynix κατέγραψε απώλειες 6,1%, αντανακλώντας την αυξημένη επιφυλακτικότητα των επενδυτών απέναντι στις εταιρείες που συνδέονται με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι πιέσεις έρχονται να προστεθούν σε μια ήδη δύσκολη περίοδο για τις τεχνολογικές μετοχές, καθώς οι υψηλές αποτιμήσεις, οι τεράστιες επενδύσεις στην AI και η αβεβαιότητα για το πότε αυτές θα αποδώσουν έχουν προκαλέσει έντονες διορθώσεις στον κλάδο.

Μάλιστα, η νέα πτώση σημειώθηκε παρά τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα της AMD, η οποία ανακοίνωσε για το τρίτο τρίμηνο έσοδα 13,38 δισ. δολαρίων, αυξημένα κατά 45% σε ετήσια βάση, ενώ προέβλεψε έσοδα περίπου 17 δισ. δολαρίων για το τέταρτο τρίμηνο.

Οι ισχυρές επιδόσεις της αμερικανικής εταιρείας ημιαγωγών δεν στάθηκαν αρκετές για να ανακόψουν το κύμα πωλήσεων στις ασιατικές αγορές τεχνολογίας.

Η νίκη των Δημοκρατικών εντείνει τις ανησυχίες για την AI

Οι επενδυτές εκτιμούν ότι η αλλαγή των πολιτικών ισορροπιών στην Ουάσιγκτον μπορεί να οδηγήσει σε αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και σε νέους περιορισμούς για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ημιαγωγών και την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων.

«Η προοπτική ισχυρότερου ελέγχου του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο αβεβαιότητας στις ασιατικές αγορές», δήλωσε η Ντίλιν Γου, αναλύτρια στρατηγικής της Pepperstone Group.

Όπως εξήγησε, «η ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης, οι περιορισμοί στις εξαγωγές μικροτσίπ και οι πολιτικές για την ενεργειακή κατανάλωση των κέντρων δεδομένων θα μπορούσαν να επηρεαστούν από το εκλογικό αποτέλεσμα».

Η ανησυχία δεν περιορίζεται μόνο στο ενδεχόμενο νέων κανονισμών.

Οι αγορές προσπαθούν επίσης να εκτιμήσουν πώς θα επηρεαστούν οι δημοσιονομικές επιλογές της αμερικανικής κυβέρνησης από την αλλαγή πλειοψηφίας στο Κογκρέσο, καθώς και κατά πόσο ο Τραμπ θα μπορέσει να συνεχίσει την εφαρμογή των οικονομικών του πολιτικών.

Σύμφωνα με τον Χόμιν Λι, ανώτερο αναλυτή μακροοικονομικής στρατηγικής της Lombard Odier, η επικράτηση των Δημοκρατικών αναμένεται να επιταχύνει τις αναπροσαρμογές των επενδυτικών θέσεων, καθώς οι αγορές προετοιμάζονται για πολιτικό αδιέξοδο κατά το υπόλοιπο της προεδρικής θητείας Τραμπ.

Ωστόσο, ο ίδιος εκτιμά ότι οι έντονες βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις πιθανότατα θα έχουν περιορισμένο αντίκτυπο στη μεσοπρόθεσμη πορεία των χρηματιστηρίων.

Στο όριο της διόρθωσης η Σιγκαπούρη – Μικρότερες απώλειες στην Κίνα

Στη Σιγκαπούρη, ο δείκτης Straits Times υποχώρησε κατά 1,4%, στις 5.193,61 μονάδες, διευρύνοντας τις απώλειές του σε περίπου 11% από το ιστορικό υψηλό των 5.828,5 μονάδων που είχε καταγράψει τον Σεπτέμβριο.

Εφόσον οι απώλειες διατηρούνταν έως το κλείσιμο της συνεδρίασης, η αγορά της Σιγκαπούρης θα εισερχόταν και επισήμως σε φάση διόρθωσης, καθώς οι πιέσεις στις τραπεζικές μετοχές και σε άλλους τίτλους υψηλής κεφαλαιοποίησης ενίσχυσαν το γενικότερο πτωτικό κλίμα.

Στην Κίνα, οι απώλειες ήταν συγκριτικά πιο περιορισμένες. Ο Shanghai Composite υποχώρησε κατά 0,1%, ενώ ο δείκτης CSI 300, που παρακολουθεί τις μεγαλύτερες εταιρείες των χρηματιστηρίων Σαγκάης και Σενζέν, έχανε 1%.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng σημείωσε οριακή πτώση 0,1%.

Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 1%, ενώ η Ινδία διαφοροποιήθηκε από το γενικότερο αρνητικό κλίμα, με τον Nifty 50 να ενισχύεται κατά 0,5%.

Κερδισμένες οι μετοχές ηλιακής ενέργειας

Παρά τις έντονες απώλειες στις τεχνολογικές εταιρείες, το εκλογικό αποτέλεσμα δημιούργησε ευκαιρίες σε άλλους κλάδους.

Στη Νότια Κορέα, οι μετοχές εταιρειών ηλιακής ενέργειας κινήθηκαν ανοδικά, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι η ενίσχυση των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο θα μπορούσε να ευνοήσει πολιτικές στήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η διαφοροποίηση αυτή αποτυπώνει τις αλλαγές στις επενδυτικές προσδοκίες που προκαλεί η νέα πολιτική πραγματικότητα στις ΗΠΑ, με ορισμένους κλάδους να αντιμετωπίζουν αυξημένους ρυθμιστικούς κινδύνους και άλλους να προσβλέπουν σε ευνοϊκότερες πολιτικές.

Στο επίκεντρο και οι συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν

Πέρα από τις αμερικανικές εκλογές, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά και τις διπλωματικές εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον εξετάζουν νέες προτάσεις διαμεσολαβητών, με στόχο την επίλυση των διαφορών τους και την αποτροπή μιας επιστροφής σε πολεμικές επιχειρήσεις πλήρους κλίμακας.

Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν ευμετάβλητες, καθώς οι αγορές σταθμίζουν αφενός την πιθανότητα αποκλιμάκωσης των προβλημάτων στον ενεργειακό εφοδιασμό και αφετέρου τον κίνδυνο νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης.

Η αβεβαιότητα γύρω από το Ιράν εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τις ασιατικές οικονομίες, πολλές από τις οποίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές ενέργειας.

Κίνα: Επιβράδυνση της δραστηριότητας στις υπηρεσίες

Πρόσθετη πίεση στο επενδυτικό κλίμα άσκησαν και τα νεότερα στοιχεία για την κινεζική οικονομία.

Ο δείκτης υπευθύνων προμηθειών (PMI) του κλάδου υπηρεσιών της RatingDog υποχώρησε στις 50,8 μονάδες τον Οκτώβριο, από 51,6 μονάδες τον Σεπτέμβριο.

Η επίδοση σηματοδοτεί τον χαμηλότερο ρυθμό επέκτασης της δραστηριότητας στον κλάδο των υπηρεσιών τους τελευταίους τρεις μήνες, αν και ο δείκτης παρέμεινε πάνω από το όριο των 50 μονάδων που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση.

Τα στοιχεία ενισχύουν τις ανησυχίες για τη δυναμική της κινεζικής οικονομίας, σε μια συγκυρία κατά την οποία οι διεθνείς αγορές καλούνται να αποτιμήσουν ταυτόχρονα την πολιτική ανατροπή στις ΗΠΑ, τις προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης και τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.