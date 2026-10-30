Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Με σημαντικές απώλειες στις αγορές της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας ολοκληρώνεται ο Οκτώβριος για τα ασιατικά χρηματιστήρια, καθώς το νέο κύμα πιέσεων στις τεχνολογικές μετοχές της Wall Street επηρεάζει το επενδυτικό κλίμα διεθνώς. Οι απογοητευτικές ανακοινώσεις αποτελεσμάτων από την Amazon και την Intel ενισχύουν τις ανησυχίες για τις αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνολογίας και για το ύψος των κεφαλαίων που απαιτούνται για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Η εικόνα στην Ασία παραμένει μεικτή, με τις ισχυρότερες ρευστοποιήσεις να συγκεντρώνονται στο Τόκιο και τη Σεούλ, ενώ το Χονγκ Κονγκ κινείται ανοδικά. Την ίδια ώρα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών δεικτών προμηνύουν νέα πτώση στη Wall Street, με τον τεχνολογικό Nasdaq να δέχεται τις μεγαλύτερες πιέσεις.

Στο ταμπλό, ο ιαπωνικός Nikkei 225 υποχωρεί κατά 2,12% στις 63.290,11 μονάδες, με απώλειες 1.369,36 μονάδων, ενώ ο ευρύτερος Topix καταγράφει πτώση 1,35%. Στη Νότια Κορέα, ο Kospi χάνει 3,48% στις 5.730,74 μονάδες, με πτώση 206,92 μονάδων, ενώ ο Kosdaq κινείται χαμηλότερα κατά 4,08%. Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng ενισχύεται κατά 1,41% στις 23.281,91 μονάδες, κερδίζοντας 323,26 μονάδες. Στην ηπειρωτική Κίνα, ο δείκτης Shanghai Composite υποχωρεί κατά 1,44% στις 3.599,02 μονάδες, ενώ ο CSI 300 σημειώνει πτώση 0,38%. Στην Ινδία, ο Sensex ενισχύεται κατά 0,67% στις 74.648,08 μονάδες, με κέρδη 497,04 μονάδων. Στη Σιγκαπούρη, ο βασικός δείκτης χάνει 0,19% στις 5.385,68 μονάδες, ενώ στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 καταγράφει άνοδο 0,29%.

Ισχυρές πιέσεις στα futures της Wall Street

Η πτώση των ασιατικών αγορών ακολουθεί τις νέες αναταράξεις στον αμερικανικό τεχνολογικό κλάδο, μετά τη δημοσιοποίηση των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της Amazon και της Intel.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq-100 υποχωρούν κατά 2,1%, ενώ εκείνα του S&P 500 σημειώνουν πτώση 1%. Τα futures του Dow Jones καταγράφουν απώλειες 104 μονάδων.

Οι επενδυτές εμφανίζονται ολοένα πιο επιφυλακτικοί απέναντι στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, εξετάζοντας κατά πόσο οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να μεταφραστούν σε αντίστοιχη αύξηση της κερδοφορίας.

Amazon: Πτώση 6% μετά τα αποτελέσματα και αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές

Η μετοχή της Amazon υποχώρησε κατά 6% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές, μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου που δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες της Wall Street, τόσο σε επίπεδο κερδοφορίας όσο και εσόδων.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε η ανακοίνωση αρνητικών ελεύθερων ταμειακών ροών ύψους 42,4 δισ. δολαρίων, στοιχείο που επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των υψηλών επενδυτικών δαπανών.

Η εταιρεία διατήρησε αμετάβλητη την πρόβλεψή της για κεφαλαιουχικές δαπάνες 220 δισ. δολαρίων το 2026, επιβεβαιώνοντας ότι συνεχίζει το εκτεταμένο επενδυτικό της πρόγραμμα.

Intel: Βουτιά 21% με φόντο την επιβράδυνση στην αγορά υπολογιστών

Ακόμη ισχυρότερες ήταν οι πιέσεις στη μετοχή της Intel, η οποία κατέγραψε πτώση 21% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές, μετά τη δημοσιοποίηση απογοητευτικών προβλέψεων για το τρέχον τρίμηνο.

Η εταιρεία απέδωσε τις δυσμενέστερες προοπτικές στην επιβράδυνση της αγοράς προσωπικών υπολογιστών.

Τα έσοδα του τομέα υπολογιστικών συστημάτων πελατών και φυσικής τεχνητής νοημοσύνης μειώθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση, στα 8,1 δισ. δολάρια.

Πιέσεις δέχθηκε και η Sandisk, με τη μετοχή της να υποχωρεί κατά 3% μετά τη λήξη της κανονικής συνεδρίασης, παρότι τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου της οικονομικής της χρήσης ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών.

Η εταιρεία αποθήκευσης δεδομένων ανακοίνωσε επίσης διάσπαση της μετοχής της με αναλογία οκτώ νέων μετοχών για κάθε μία υφιστάμενη.

Η Alphabet συμπαρασύρει τον Nasdaq

Οι πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές είχαν ήδη γίνει αισθητές κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης στη Wall Street, με πρωταγωνιστή την Alphabet, μητρική εταιρεία της Google.

Η μετοχή της υποχώρησε κατά περίπου 12%, καθώς τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου αποδείχθηκαν κατώτερα των προσδοκιών της αγοράς, τόσο στα κέρδη όσο και στα έσοδα.

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους 9,07 δισ. δολαρίων, εντείνοντας τις ανησυχίες για το οικονομικό αποτύπωμα των τεράστιων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η πτώση της Alphabet συνέβαλε στις απώλειες 1,4% του Nasdaq Composite, ενώ ο S&P 500 έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,3%.

Το νέο κύμα πωλήσεων επαναφέρει στο προσκήνιο την αμφισβήτηση των υψηλών αποτιμήσεων του τεχνολογικού κλάδου, ιδιαίτερα καθώς οι επενδυτές αναζητούν σαφέστερες ενδείξεις ότι οι δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να αποφέρουν ανάλογες αποδόσεις.