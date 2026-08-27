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Μικτή εικόνα παρουσίασαν την Πέμπτη οι ασιατικές αγορές, καθώς οι ισχυρές προβλέψεις της Nvidia έδωσαν νέα ώθηση στο επενδυτικό αφήγημα της τεχνητής νοημοσύνης, χωρίς ωστόσο να οδηγήσουν σε γενικευμένο ράλι. Οι επενδυτές εξακολουθούν να σταθμίζουν το αυξανόμενο κόστος των μνημών, τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις και την προοπτική περαιτέρω αυξήσεων των επιτοκίων.

Η μετοχή της Nvidia ενισχύθηκε περίπου 5% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές, μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων που ξεπέρασαν τις προσδοκίες. Τα έσοδα του δεύτερου οικονομικού τριμήνου αυξήθηκαν περισσότερο από 106% σε ετήσια βάση, ενώ για το τρίτο τρίμηνο η εταιρεία προβλέπει έσοδα 108 δισ. δολαρίων, υψηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Τα έσοδα από τα Data Centers εκτινάχθηκαν κατά 117% στα 89 δισ. δολάρια, ενώ η διοίκηση προέβλεψε αύξηση των συνολικών εσόδων κατά περίπου 70% στο οικονομικό έτος 2028. Η εκτίμηση ενίσχυσε την πεποίθηση ότι ο τεράστιος κύκλος επενδύσεων στις υποδομές AI εξακολουθεί να έχει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης.

Στον απόηχο των ανακοινώσεων, τα futures του Nasdaq 100 ενισχύθηκαν περίπου 0,9% και του S&P 500 κατά 0,5% στις ασιατικές συναλλαγές. Ο δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού κέρδιζε περίπου 0,5%-0,7%, οδεύοντας προς τρίτη διαδοχική ανοδική συνεδρίαση.

Ράλι στη Σεούλ με οδηγό τα chips

Η αντίδραση στις επιμέρους αγορές, πάντως, δεν ήταν ομοιόμορφη. Ο KOSPI της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο 1,42%, ενώ στην Κίνα ο Shanghai Composite ενισχύθηκε περίπου 0,73% και ο CSI 300 κατά 0,5%.

Αντίθετα, ο Nikkei 225 στην Ιαπωνία υποχώρησε 0,20% και ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έχασε 0,34%. Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 σημείωσε πτώση 0,99%, ενώ ο Straits Times της Σιγκαπούρης υποχώρησε 0,61%. Ο Nifty 50 της Ινδίας κινήθηκε 0,21% υψηλότερα.

Η Nvidia προειδοποίησε για περιορισμένη προσφορά μνημών και αυξανόμενο κόστος εξαρτημάτων, ενώ στις προβλέψεις της για το τρίτο τρίμηνο δεν περιλαμβάνει έσοδα από υπολογιστικά συστήματα Data Center στην Κίνα. Έτσι, η αγορά καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην εξαιρετικά ισχυρή παγκόσμια ζήτηση για AI και στις πιέσεις που δημιουργούν το κόστος και οι συνεχιζόμενοι περιορισμοί στην κινεζική αγορά.

Η Νότια Κορέα πρωταγωνίστησε παρά την απόφαση της Τράπεζας της Κορέας να αυξήσει το βασικό επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης, στο 3%. Η κεντρική τράπεζα επικαλέστηκε την ισχυρότερη από την αναμενόμενη ανάπτυξη, τον πληθωρισμό που παραμένει πάνω από τον στόχο και τους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Η SK Hynix κέρδισε 3,2% και η Samsung Electronics 2,2%, ενώ στην Ιαπωνία η Kioxia σημείωσε άνοδο 5,2%, η TDK 1,4% και η Murata 3%. Η Largan εκτινάχθηκε σχεδόν 10%.

Η εικόνα στην ευρύτερη αλυσίδα εφοδιασμού των ημιαγωγών ήταν λιγότερο εντυπωσιακή. Η Advantest έχασε περίπου 2,1%, η Disco 1,1% και η Powertech Technology 1,2%, ενώ η Taiwan Semiconductor Manufacturing ενισχύθηκε μόλις 0,4%.

Οι συγκεκριμένες εταιρείες έχουν άμεση έκθεση στο οικοσύστημα hardware της Nvidia: η Advantest προμηθεύει εξοπλισμό δοκιμών ημιαγωγών, η TSMC κατασκευάζει GPUs της Nvidia και η Disco παρέχει εξοπλισμό κοπής και λείανσης wafers.

Στην Κίνα και το Χονγκ Κονγκ, η Baidu κέρδισε 4,4%, η SMIC 1,7% και η Tencent 0,7%. Στον αντίποδα, η Alibaba υποχώρησε 0,6%, η Xiaomi 1,3%, η NetEase 1,8% και η Meituan 0,8%.

Η διαφοροποίηση αυτή αντανακλά τόσο την επίδραση των αποτελεσμάτων της Nvidia όσο και τις ειδικές ανησυχίες γύρω από την Κίνα, κυρίως μετά την απόφαση της αμερικανικής εταιρείας να μην ενσωματώσει κινεζικά έσοδα από Data Centers στις τελευταίες προβλέψεις της.

Επιτόκια και πληθωρισμός βάζουν «φρένο» στο AI ράλι

Η αγορά ομολόγων εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό περιορισμό για τις αποτιμήσεις των τεχνολογικών εταιρειών. Η απόδοση του διετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου αυξήθηκε κατά περίπου μία μονάδα βάσης στο 4,22%, ενώ του δεκαετούς κινήθηκε κοντά στο 4,63%.

Οι αγορές χρήματος εξακολουθούν να τιμολογούν αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων έως τον Δεκέμβριο, διατηρώντας την πίεση στις μετοχές υψηλής ανάπτυξης.

Τα τελευταία στοιχεία από τις ΗΠΑ ενίσχυσαν αυτή την επιφυλακτικότητα. Ο δομικός δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών PCE, ο προτιμώμενος δείκτης πληθωρισμού της Fed, αυξήθηκε κατά 0,2% σε μηνιαία βάση και 3,3% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο.

Το ενδιαφέρον μεταφέρεται πλέον στην ομιλία του προέδρου της Fed Κέβιν Γουόρς στο οικονομικό συμπόσιο του Τζάκσον Χολ την Παρασκευή, την πρώτη μεγάλη παρέμβασή του από τη θέση του επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας.

Στην Ιαπωνία, ο υποδιοικητής της κεντρικής τράπεζας Ριόζο Χιμίνο δήλωσε ότι η έγκαιρη αύξηση των επιτοκίων θα μπορούσε να αποτρέψει την ανάγκη για πιο απότομες κινήσεις αργότερα, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης ακόμη και τον Σεπτέμβριο.

Αντίθετη κατεύθυνση ακολουθεί η Ταϊλάνδη. Η κεντρική τράπεζα διατήρησε ομόφωνα το επιτόκιο στο 1%, κρίνοντας ότι εξακολουθεί να απαιτείται υποστηρικτική νομισματική πολιτική. Ο δείκτης SET ενισχυόταν περίπου 0,6%.

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