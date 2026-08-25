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Οι ασιατικές αγορές κινήθηκαν στην πλειονότητά τους πτωτικά την Τρίτη, καθώς οι νέες πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές συνδυάστηκαν με τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, οδηγώντας τους επενδυτές σε περιορισμό του ρίσκου ενόψει των αποτελεσμάτων της Nvidia και των στοιχείων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ.

Ο δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού υποχώρησε περίπου 0,5%, ενώ τα αμερικανικά futures εμφάνισαν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Τα συμβόλαια του Nasdaq 100 ενισχύθηκαν κατά 0,3% και του S&P 500 κατά 0,1%, μετά τις απώλειες της Wall Street τη Δευτέρα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και πάλι ο κλάδος των ημιαγωγών. Οι επενδυτές προχώρησαν σε νέες πωλήσεις αμερικανικών μετοχών του κλάδου πριν από τα αποτελέσματα της Nvidia την Τετάρτη. Η εταιρεία αναμένεται να ανακοινώσει τριμηνιαία έσοδα περίπου 92 δισ. δολαρίων, με την αγορά να αναζητεί ενδείξεις ότι η εκρηκτική ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να συνεχίσει να δικαιολογεί τις ιδιαίτερα υψηλές προσδοκίες.

Την επιφυλακτικότητα ενίσχυσαν και οι εξελίξεις γύρω από το Ιράν. Η κυβέρνηση Τραμπ απείλησε να διευρύνει τις δευτερογενείς κυρώσεις σε χώρες που συνεχίζουν τις συναλλαγές με την Τεχεράνη, στο πλαίσιο της στρατηγικής που έχει χαρακτηρίσει «οικονομική D-Day». Ωστόσο, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν μέχρι στιγμής δεν συνιστούν μεγάλη κλιμάκωση, με αποτέλεσμα το πετρέλαιο να υποχωρεί και το Brent να κινείται κοντά στα 92 δολάρια το βαρέλι.

Πιέσεις σε Samsung και SK Hynix πριν από τη Nvidia

Στη Νότια Κορέα, ο Kospi υποχωρούσε κατά 1,3%, περιορίζοντας πάντως τις μεγαλύτερες απώλειες που είχε καταγράψει νωρίτερα. Η SK Hynix έχανε 3,5%, ενώ η Samsung Electronics σημείωνε πτώση 1,8%.

Η διόρθωση ακολουθεί την ισχυρή ανάκαμψη που είχε προηγηθεί στις νοτιοκορεατικές τεχνολογικές μετοχές. Πρόσθετες πιέσεις στη Samsung άσκησε το νέο πρόγραμμα επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους, το οποίο δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες της αγοράς.

Η Ιαπωνία εμφάνισε καλύτερη εικόνα. Ο Nikkei ενισχύθηκε κατά 0,2% και ο Topix κατά 0,3%, με μικτές τάσεις στις μετοχές τεχνολογίας και ημιαγωγών.

Ο τεχνολογικός κλάδος παραμένει ευάλωτος τόσο στο υψηλότερο κόστος δανεισμού όσο και στις ανησυχίες ότι οι τεράστιες επενδύσεις σε υποδομές AI θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να μεταφραστούν σε κέρδη και ταμειακές ροές.

Παράλληλα, εμφανίζονται και πολιτικές αντιδράσεις απέναντι στην ταχεία επέκταση των data centers. Ο κυβερνήτης του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ επέκρινε τους developers κέντρων δεδομένων και διέταξε προσωρινή παύση στις εγκρίσεις νέων έργων μέσω της διαδικασίας σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο, επικαλούμενος την αυξημένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και τους κινδύνους για την αξιοπιστία του συστήματος.

Κέρδη στην Αυστραλία, απώλειες σε Κίνα και Χονγκ Κονγκ

Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 ενισχύθηκε κατά 0,6%, με την Coles να κερδίζει περίπου 2,3% μετά την ανακοίνωση καλύτερων των αναμενόμενων αποτελεσμάτων για το οικονομικό έτος 2026.

Η Woodside Energy ανακοίνωσε αύξηση 7% στα κέρδη του πρώτου εξαμήνου, ωστόσο η μετοχή υποχώρησε κατά 1%, καθώς η εταιρεία εγκατέλειψε τον στόχο επενδύσεων 5 δισ. δολαρίων στην καθαρή ενέργεια και στρέφει εκ νέου το βάρος της στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Η Ampol κέρδισε ακόμη 0,8%, μετά την ισχυρή άνοδο που ακολούθησε τα αποτελέσματά της τη Δευτέρα.

Στις υπόλοιπες αγορές, ο Nifty 50 της Ινδίας έχασε 0,3%, ενώ ο δείκτης Straits Times της Σιγκαπούρης ενισχύθηκε κατά 0,3%. Στην Κίνα, ο CSI 300 υποχώρησε κατά 0,5% και ο Shanghai Composite κατά 0,14%, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng έχασε 0,3%.

Το επόμενο κρίσιμο τεστ για τις διεθνείς αγορές είναι τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) στις ΗΠΑ, τον προτιμώμενο δείκτη πληθωρισμού της Fede. Οι traders τιμολογούν αυτή τη στιγμή μία αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης έως το τέλος του 2026.

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