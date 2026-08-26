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Σε θετικό έδαφος επέστρεψαν οι περισσότερες ασιατικές αγορές την Τετάρτη, καθώς η σημαντική πτώση των τιμών του πετρελαίου περιόρισε τους φόβους για νέες πληθωριστικές πιέσεις, ενώ οι τεχνολογικές μετοχές ανέκαμψαν ενόψει των κρίσιμων αποτελεσμάτων της Nvidia.

Το θετικό κλίμα ακολούθησε την άνοδο της Wall Street, όπου οι τεχνολογικές μετοχές ανέκαμψαν. Τα αμερικανικά futures παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στις ασιατικές συναλλαγές, καθώς οι επενδυτές περιμένουν τόσο τα αποτελέσματα της Nvidia όσο και τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό PCE στις ΗΠΑ.

Η Nvidia αναμένεται να ανακοινώσει τριμηνιαία έσοδα περίπου 92 δισ. δολαρίων, με την αγορά να αναζητεί ενδείξεις ότι οι τεράστιες επενδύσεις που πραγματοποιούνται σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να δικαιολογήσουν τις υψηλές αποτιμήσεις του κλάδου.

Ανάκαμψη των τεχνολογικών μετοχών

Ο δείκτης MSCI AC Asia Pacific ενισχύεται περίπου 0,86%, με τον νοτιοκορεατικό KOSPI να καταγράφει άνοδο 1,91%. Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 κερδίζει 0,79% και ο TOPIX 0,51%.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng σημειώνει άνοδο 0,62%, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο CSI 300 ενισχύεται κατά 0,96% και ο Shanghai Composite κατά 0,57%.

Οι νοτιοκορεατικές εταιρείες μνημών πρωταγωνίστησαν στην ανάκαμψη, με τη Samsung Electronics να κερδίζει 3,11% και τη SK Hynix 2,8%. Οι δύο μετοχές είχαν δεχθεί ισχυρές πιέσεις στο πρόσφατο sell-off των ημιαγωγών και παραμένουν ιδιαίτερα ευαίσθητες στα αποτελέσματα της Nvidia λόγω της έκθεσής τους στις μνήμες υψηλού εύρους ζώνης που χρησιμοποιούνται στα data centers τεχνητής νοημοσύνης.

Στην Κίνα η άνοδος ήταν επίσης ευρεία. Η SMIC ενισχύθηκε 4,4%, η Xiaomi 4,3%, η Meituan 2,2%, η Tencent 1%, η Baidu 1,4% και η Alibaba 1,5%.

«Ανάσα» από την πτώση του Brent

Πρόσθετη στήριξη στις αγορές έδωσε η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου. Το Brent υποχώρησε περίπου 2,6%, στα 86,25 δολάρια το βαρέλι, μετά τις συνομιλίες Ιράν και Ομάν για ένα προσωρινό πλαίσιο που αποσκοπεί στην αποκατάσταση μέρους της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Το Brent καταγράφει πλέον απώλειες περίπου 8,5% μέσα στην εβδομάδα, περιορίζοντας τις ανησυχίες ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα προκαλέσει ένα νέο ισχυρό πληθωριστικό σοκ.

Η αποκλιμάκωση του πετρελαίου συνέβαλε και στην υποχώρηση των αμερικανικών αποδόσεων, με την απόδοση του 10ετούς ομολόγου των ΗΠΑ να κινείται κοντά στο 4,63%, μετά από πτώση 6,5 μονάδων βάσης την Τρίτη.

Εξαίρεση στο θετικό κλίμα αποτέλεσε η Αυστραλία. Ο S&P/ASX 200 υποχωρεί περίπου 0,22%, καθώς τα ισχυρότερα από τις προβλέψεις στοιχεία για τον πληθωρισμό αύξησαν τα στοιχήματα για νέα αύξηση επιτοκίων από την Reserve Bank of Australia.

Στο επίκεντρο βρίσκεται επίσης η απόφαση της κεντρικής τράπεζας της Ταϊλάνδης, με την αγορά να αναμένει διατήρηση του βασικού επιτοκίου στο 1%.

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