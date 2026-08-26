Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Nvidia ανακοίνωσε μετά το κλείσιμο της Wall Street την Τετάρτη αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου της οικονομικής χρήσης που ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών, σε μια από τις πλέον κρίσιμες ανακοινώσεις της φετινής περιόδου αποτελεσμάτων για τις αγορές και συνολικά για το επενδυτικό στοίχημα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Πάντως, παρά τα ισχυρά οικονομικά μεγέθη, η μετοχή της ακολούθησε την παράδοση της τελευταίας χρονιάς χάνοντας έδαφος στις μετα-συνεδριακές συναλλαγές της Wall Street.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του τεχνολογικού κολοσσού, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 2,22 δολάρια, έναντι πρόβλεψης των αναλυτών για 2,10 δολάρια.

Τα έσοδα ανήλθαν στα 96,22 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας επίσης αισθητά τη μέση εκτίμηση της αγοράς για 92,17 δισ. δολάρια.

Όσον αφορά το κρίσιμο guidance, η “βασίλισσα” των μικροτσίπ ΑΙ αναμένει έσοδα 108 δισ. δολαρίων για το τρίτο τρίμηνο, με περιθώριο απόκλισης συν ή πλην 2%. Οι αναλυτές ανέμεναν πρόβλεψη για έσοδα 104,2 δισ. δολαρίων.

Στους επιμέρους κλάδους, τα έσοδα από τα data centers εκτινάχθηκαν στα 89 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας επίσης τις εκτιμήσεις των αναλυτών που έκαναν λόγο για 86,33 δισ. δολάρια. Πρόκειται για αύξηση 117% σε ετήσια βάση.

Πλέον, το 92% των συνολικών εσόδων της Nvidia προέρχεται από τη δραστηριότητα των data centers, στην οποία περιλαμβάνονται και τα έσοδα από τα κορυφαία στην αγορά τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας.

Μικρό… αγκάθι στα νούμερα ήταν τα στοιχεία για το μικτό περιθώριο κέρδους που διαμορφώθηκε στο 75%, ένα εντυπωσιακά υψηλό επίπεδο για εταιρεία hardware, το οποίο όμως δέχεται πιέσεις καθώς αυξάνονται οι τιμές βασικών εξαρτημάτων, όπως οι μνήμες και τα wafers ημιαγωγών. Η Nvidia προειδοποίησε ότι κατά το τρέχον τρίμηνο το μικτό περιθώριο κέρδους αναμένεται να υποχωρήσει στο 74%, αντανακλώντας τις αυξανόμενες πιέσεις από το κόστος των εξαρτημάτων.

Παρά τις συνολικά ισχυρές επιδόσεις, η μετοχή της Nvidia κινήθηκε πτωτικά στο after-hours trading κατά περίπου 1%, ακολουθώντας ουσιαστικά μια παράδοση που έχει διαμορφωθεί το τελευταίο έτος: τα εξαιρετικά αποτελέσματα δεν αρκούν πλέον για να ενθουσιάσουν τη Wall Street.

Στα τέσσερα προηγούμενα τρίμηνα, η Nvidia ξεπέρασε τις εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή, ωστόσο η μετοχή της υποχώρησε την αμέσως επόμενη συνεδρίαση κάθε φορά, με τους αναλυτές να σχολιάζουν ότι η εταιρεία έχει πλέον δημιουργήσει τόσο υψηλές προσδοκίες ώστε ακόμη και ο συνδυασμός καλύτερων εσόδων, υψηλότερων κερδών και ισχυρού guidance δεν εγγυάται θετική αντίδραση της μετοχής.

Η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης

Η Nvidia βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της παγκόσμιας έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης και έχει καταγράψει εντυπωσιακή ανάπτυξη χάρη στο κύμα επενδύσεων που έχει πυροδοτήσει η AI.

Τα μικροτσίπ της χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη και τη λειτουργία ορισμένων από τα πιο προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο, ενώ η εταιρεία διευρύνει σταδιακά τον ρόλο της πέρα από την πώληση ημιαγωγών.

Η Nvidia παρέχει πλέον ολοένα και περισσότερο χρηματοοικονομική υποστήριξη μέσω εγγυήσεων και άλλων συμφωνιών, οι οποίες επιτρέπουν τη χρηματοδότηση και κατασκευή νέων data centers τεχνητής νοημοσύνης.

Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την κυκλοφορία του ChatGPT της OpenAI, η Nvidia εξακολουθεί να εμφανίζει εκρηκτικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Τα έσοδα του τελευταίου τριμήνου των 96,22 δισ. δολαρίων είναι υπερδιπλάσια από τα 46,7 δισ. δολάρια που είχε καταγράψει έναν χρόνο νωρίτερα.

Η επίδοση υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη ένταση των επενδύσεων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, παρά τις αυξανόμενες αμφιβολίες στη Wall Street σχετικά με το πόσο γρήγορα οι τεράστιες δαπάνες για AI θα μεταφραστούν σε αντίστοιχες αποδόσεις για τις εταιρείες που τις πραγματοποιούν.

Γιατί τα αποτελέσματα της Nvidia είναι κρίσιμο τεστ για την AI

Η σημασία των αποτελεσμάτων της Nvidia ξεπερνά κατά πολύ τα όρια μιας ακόμη εταιρικής ανακοίνωσης. Η εταιρεία έχει εξελιχθεί ουσιαστικά σε βαρόμετρο για το σύνολο του επενδυτικού κύκλου της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι επεξεργαστές της αποτελούν βασική υποδομή πάνω στην οποία χτίζονται τα μεγάλα μοντέλα AI και τα νέα data centers.

Για τη Wall Street, επομένως, τα μεγέθη της Nvidia λειτουργούν ως έλεγχος αντοχής για το μεγάλο στοίχημα της AI. Η συνέχιση της εκρηκτικής αύξησης των εσόδων αποτελεί ένδειξη ότι η ζήτηση για υπολογιστική ισχύ παραμένει ισχυρή και ότι οι τεχνολογικοί κολοσσοί εξακολουθούν να διοχετεύουν τεράστια κεφάλαια στην ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές διερωτώνται εάν οι εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια που κατευθύνονται σε data centers, τσιπ και υποδομές AI μπορούν να συνεχίσουν να δικαιολογούν τις υψηλές αποτιμήσεις όχι μόνο της Nvidia αλλά ενός πολύ μεγαλύτερου τμήματος του τεχνολογικού κλάδου.

Τα έσοδα των 96,22 δισ. δολαρίων, σημαντικά υψηλότερα από τις προβλέψεις, αποτελούν συνεπώς μια πρώτη ισχυρή ένδειξη ότι η επενδυτική μηχανή της AI εξακολουθεί να λειτουργεί σε υψηλές στροφές. Για την τελική ετυμηγορία της αγοράς, ωστόσο, ιδιαίτερη βαρύτητα θα έχουν οι προβλέψεις της Nvidia για τα επόμενα τρίμηνα, η πορεία των περιθωρίων κέρδους και οι εκτιμήσεις της διοίκησης για τη διάρκεια της ζήτησης.

Από την ιστορική άνοδο στις υψηλότερες απαιτήσεις της αγοράς

Παρά τις εντυπωσιακές επιχειρηματικές επιδόσεις, οι επενδυτές έχουν γίνει πιο επιφυλακτικοί απέναντι στη μετοχή μετά το ιστορικό ράλι των προηγούμενων τριών ετών.

Μέχρι το κλείσιμο της Τετάρτης, η μετοχή της Nvidia είχε ενισχυθεί κατά μόλις 13% από την αρχή του 2026, καταγράφοντας επίδοση ελαφρώς καλύτερη από εκείνη του Nasdaq.

Η σχετική επιβράδυνση της χρηματιστηριακής δυναμικής δεν σημαίνει ότι η δραστηριότητα της εταιρείας έχει χάσει ταχύτητα. Αντίθετα, αντανακλά σε μεγάλο βαθμό το γεγονός ότι μετά την εντυπωσιακή άνοδο των προηγούμενων ετών, οι προσδοκίες που έχουν ενσωματωθεί στην αποτίμηση της Nvidia βρίσκονται πλέον σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα.

Παράλληλα, ο ανταγωνισμός στον χώρο των επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης εντείνεται. Η Nvidia βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενες προκλήσεις από την Advanced Micro Devices, την Google και άλλους παίκτες που επιχειρούν να περιορίσουν την κυριαρχία της στην αγορά των επιταχυντών AI.

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία αντιμετωπίζει ραγδαία αύξηση του κόστους των μικροτσίπ μνήμης, καθώς η παγκόσμια έλλειψη εξακολουθεί να μην εμφανίζει σημάδια ουσιαστικής αποκλιμάκωσης. Το αυξημένο κόστος αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα που θα μπορούσε να ασκήσει πιέσεις στα περιθώρια κέρδους, ακόμη και εάν η ζήτηση παραμείνει εξαιρετικά ισχυρή.

Το ενδιαφέρον μεταφέρεται πλέον στην τηλεδιάσκεψη της Nvidia με τους επενδυτές που θα ακολουθήσει. Εκεί, η αγορά θα αναζητήσει από τον διευθύνοντα σύμβουλο Τζένσεν Χουάνγκ περισσότερες ενδείξεις για την πορεία της ζήτησης, τις επόμενες γενιές επεξεργαστών και, κυρίως, για το κατά πόσο η πρωτοφανής επενδυτική έκρηξη στην τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να διατηρηθεί.

Διαβάστε ακόμη

Αναλυτές: Πότε οι αγορές προβλέψεων αποδεικνύονται χρήσιμες

LNG: Το Κατάρ έχασε 24 δισ. δολάρια σε έξι μήνες – Κατάρρευση 96% στις εξαγωγές

Σουηδία: Πέφτουν οι υπογραφές για το deal €4,3 δισ. με τη Naval Group για τέσσερις Belharra – Το ελληνικό ενδιαφέρον

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ