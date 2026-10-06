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Ισχυρότερη από τον μέσο όρο του τελευταίου 12μήνου ήταν η ζήτηση στη δημοπρασία 10ετώνκρατικών ομολόγων της Ιαπωνίας την Τρίτη, καθώς οι ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις προσέλκυσαν τους επενδυτές παρά την αυξημένη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές χρέους.

Ο δείκτης bid-to-cover, ο οποίος αποτυπώνει τη σχέση μεταξύ της συνολικής ζήτησης και του ποσού των τίτλων που προσφέρεται, διαμορφώθηκε στο 3,76, έναντι 3,29 στην προηγούμενη δημοπρασία και μέσου όρου 3,21 κατά τους τελευταίους 12 μήνες.

Παράλληλα, το λεγόμενο «tail», δηλαδή η διαφορά μεταξύ της μέσης τιμής και της χαμηλότερης τιμής που έγινε αποδεκτή στη δημοπρασία, περιορίστηκε στο 0,02, από 0,12 τον προηγούμενο μήνα, αποτελώντας ακόμη μία ένδειξη ισχυρότερης ζήτησης.

Στο 3,115% το 10ετές – Υψηλό από το 1996

Η απόδοση του 10ετούς ιαπωνικού κρατικού ομολόγου έφτασε την Τρίτη στο 3,115%, ισοφαρίζοντας το υψηλότερο επίπεδο από το 1996.

Ήδη στην αντίστοιχη δημοπρασία του προηγούμενου μήνα η αγορά είχε απορροφήσει χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα την προσφορά νέων τίτλων, παρά το γεγονός ότι η απόδοση του 10ετούς είχε τότε φτάσει στο 3%.

Το εγχώριο περιβάλλον έχει γίνει το τελευταίο διάστημα ελαφρώς πιο υποστηρικτικό για τις δημοπρασίες κρατικού χρέους. Οι προσδοκίες για αυξήσεις επιτοκίων τον Οκτώβριο τόσο στην Ιαπωνία όσο και στις ΗΠΑ έχουν υποχωρήσει, περιορίζοντας μέρος των πιέσεων στην αγορά.

Παράλληλα, η κυβέρνηση της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι επιχειρεί να καθησυχάσει τις αγορές ότι δεν προωθεί πολιτικές αναθέρμανσης του πληθωρισμού και ότι δεν σκοπεύει να ασκήσει πίεση στην Τράπεζα της Ιαπωνίας προκειμένου να διατηρήσει χαμηλό το κόστος δανεισμού.

Από τις ΗΠΑ στη Γαλλία, αυξάνεται η πίεση στα ομόλογα

Παρά τη θετική εικόνα της ιαπωνικής δημοπρασίας, οι διεθνείς κίνδυνοι παραμένουν αυξημένοι και ενισχύουν την αβεβαιότητα.

Τα αμερικανικά Treasuries δέχθηκαν νέο κύμα πωλήσεων, με τις αποδόσεις των τίτλων μεγαλύτερης διάρκειας να σκαρφαλώνουν σε νέα υψηλά πολλών δεκαετιών, συνεχίζοντας την πτωτική πορεία των τιμών που έχει ξεκινήσει εδώ και μήνες.

Την ίδια στιγμή, οι αυξανόμενες ανησυχίες για τη δημοσιονομική κατάσταση της Γαλλίας έχουν πυροδοτήσει sell-off στα γαλλικά κρατικά ομόλογα, προσθέτοντας νέα μεταβλητότητα στις παγκόσμιες αγορές.

Το περιβάλλον αυτό καθιστά τους επενδυτές περισσότερο επιφυλακτικούς απέναντι στην ανάληψη κινδύνου διάρκειας, δηλαδή στην τοποθέτηση κεφαλαίων σε ομόλογα μεγαλύτερης λήξης που είναι περισσότερο ευαίσθητα στις μεταβολές των επιτοκίων.

Το υψηλότερο κόστος δανεισμού και το τεράστιο χρέος της Ιαπωνίας

Η άνοδος των ιαπωνικών αποδόσεων έχει, πάντως, ευρύτερες συνέπειες για την τρίτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Το υψηλότερο κόστος δανεισμού αυξάνει τις δαπάνες για την εξυπηρέτηση του ιδιαίτερα μεγάλου δημόσιου χρέους της Ιαπωνίας, δημιουργώντας πρόσθετη πίεση στα δημόσια οικονομικά.

Παράλληλα, η άνοδος των επιτοκίων στην αγορά κρατικών τίτλων μπορεί σταδιακά να μεταφερθεί και στο κόστος χρηματοδότησης επιχειρήσεων και νοικοκυριών, επηρεάζοντας τα εταιρικά δάνεια, τις επενδύσεις και ευρύτερα την οικονομική δραστηριότητα.

Η ισχυρή δημοπρασία δείχνει ότι οι αποδόσεις κοντά σε υψηλά τριών δεκαετιών είναι αρκετά ελκυστικές ώστε να στηρίζουν τη ζήτηση για ιαπωνικό χρέος. Ωστόσο, με τις αγορές ομολόγων από τις ΗΠΑ έως την Ευρώπη να βρίσκονται υπό πίεση, η πορεία των αποδόσεων στην Ιαπωνία παραμένει στενά συνδεδεμένη με τη διεθνή αναταραχή.

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