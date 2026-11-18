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Μικρή άνοδο κατέγραψαν οι ασιατικές μετοχές την Τετάρτη, μετά την ανακοίνωση καλύτερων των προσδοκιών προβλέψεων για τις πωλήσεις της Nvidia, εν μέσω αβεβαιότητας σχετικά με τη μελλοντική ηγεσία της εταιρείας. Την ίδια ώρα, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν, καθώς τα στοιχεία έδειξαν αύξηση των αμερικανικών αποθεμάτων.

Σε μια συνεδρίαση με έντονες διακυμάνσεις, ο ευρύτερος δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού, εξαιρουμένης της Ιαπωνίας, ενισχύθηκε κατά 0,1%, οδεύοντας οριακά προς τον τερματισμό ενός τετραήμερου πτωτικού σερί.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 σημείωσε άνοδο 0,28%, έπειτα από αρκετές εναλλαγές προσήμου, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 διατήρησαν τα κέρδη τους καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, ενισχυμένα κατά 0,2%.

«Τα αποτελέσματα της Nvidia ήταν καθησυχαστικά και έδωσαν στους επενδυτές έναν λόγο να στρέψουν ξανά την προσοχή τους στην κερδοφορία. Ωστόσο, δεν έχουν απαντήσει στα ευρύτερα ερωτήματα σχετικά με τις αποδόσεις των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, τη βιωσιμότητα της χρηματοδότησης και την αβεβαιότητα γύρω από την ηγεσία της εταιρείας», δήλωσε η Τσάρου Τσανάνα, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της Saxo Bank στη Σιγκαπούρη.

«Επομένως, βλέπουμε μια αρχική ανοδική αντίδραση ανακούφισης, αλλά όχι απαραίτητα την πεποίθηση που απαιτείται για μια διατηρήσιμη ανάκαμψη», πρόσθεσε.

Στην αγορά πετρελαίου, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν κατά 1,1%, στα 92,16 δολάρια το βαρέλι, κατά τις ασιατικές συναλλαγές.

Η πτώση ακολούθησε τη δημοσιοποίηση στοιχείων που έδειξαν αύξηση των αμερικανικών αποθεμάτων αργού πετρελαίου και καυσίμων την προηγούμενη εβδομάδα.

Ωστόσο, η συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και οι διαταραχές στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ περιόρισαν τις απώλειες.

Nvidia και Anthropic: Η εβδομάδα ως δημοψήφισμα για την τεχνητή νοημοσύνη

Η μετοχή της Nvidia κατέγραψε αρχικά ισχυρή άνοδο στις μετασυνεδριακές συναλλαγές, καθώς ο κατασκευαστής ημιαγωγών, που θεωρείται βαρόμετρο για ολόκληρο τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, ανακοίνωσε τόσο έσοδα τρίτου τριμήνου όσο και προβλέψεις για το τέταρτο τρίμηνο που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Ήταν η πρώτη ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων μετά την αιφνίδια αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου νωρίτερα μέσα στον μήνα.

Ωστόσο, η μετοχή περιόρισε στη συνέχεια τα αρχικά της κέρδη, με την άνοδο να διαμορφώνεται μόλις στο 0,3% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές μέσω της Blue Ocean.

Η Wall Street Journal ανέφερε ότι η αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) διεξάγει έρευνα για τη Nvidia, επικαλούμενη πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης.

«Βρισκόμαστε σε ένα σημείο μέγιστης αβεβαιότητας, επειδή οι επενδυτές εξακολουθούν να μη γνωρίζουν πώς θα διαμορφωθεί μακροπρόθεσμα η ηγεσία της Nvidia», δήλωσε ο Μπράιαν Κολέλο, ανώτερος αναλυτής μετοχών της Morningstar.

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης συνεδρίασης, οι μετοχές στη Wall Street δέχθηκαν νέες πιέσεις, με τον S&P 500 να υποχωρεί κατά 1%, καταγράφοντας την τέταρτη διαδοχική πτώση του, πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Nvidia.

Στις πρώτες ευρωπαϊκές συναλλαγές, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των πανευρωπαϊκών δεικτών παρέμειναν αμετάβλητα, ενώ τα futures του γερμανικού DAX υποχώρησαν κατά 0,2% και εκείνα του βρετανικού FTSE κατά 0,3%.

Το επόμενο τεστ για την κατάσταση του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται αργότερα την Τετάρτη, όταν η Anthropic θα προχωρήσει στον καθορισμό της τιμής διάθεσης των μετοχών της, ενόψει της εισαγωγής της στο χρηματιστήριο.

Η αποτίμηση της εταιρείας θα μπορούσε να φτάσει έως και τα 1,4 τρισ. δολάρια.

Η Anthropic έχει υποδείξει ότι η τιμή της αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) θα διαμορφωθεί στο ανώτατο όριο του εύρους τιμών ή ακόμη υψηλότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg News.

«Αντιμετωπίζω ολόκληρη αυτή την εβδομάδα ως ένα δημοψήφισμα για την τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε ο Τζέικ Μπίχαν, επικεφαλής κεφαλαιαγορών της Direxion στη Νέα Υόρκη.

«Η Nvidia μάς έδωσε μια εικόνα για την ανάπτυξη των υποδομών, ενώ η Anthropic πρόκειται να μας δείξει τη διάθεση των επενδυτών απέναντι στην επόμενη γενιά εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης», πρόσθεσε.

Ιαπωνία: Άνοδος των εξαγωγών και σταθερό γεν

Το ιαπωνικό γεν κινήθηκε μεταξύ κερδών και απωλειών, για να διαπραγματευτεί τελικά σχεδόν αμετάβλητο έναντι του αμερικανικού δολαρίου, στα 159,30 γεν ανά δολάριο.

Τα οικονομικά στοιχεία έδειξαν ότι οι εξαγωγές της Ιαπωνίας αυξήθηκαν για 14ο συνεχόμενο μήνα τον Οκτώβριο, με βασικό παράγοντα τη ζήτηση για προϊόντα που συνδέονται με τον κλάδο των ημιαγωγών.

Δολάριο, ομόλογα και Fed: Στο επίκεντρο οι νέες αυξήσεις επιτοκίων

Ο δείκτης δολαρίου, που αποτυπώνει την ισχύ του αμερικανικού νομίσματος έναντι ενός καλαθιού έξι σημαντικών νομισμάτων, ενισχύθηκε κατά 0,1%, στις 103,70 μονάδες.

Την Τρίτη είχε προηγουμένως φτάσει στο υψηλότερο επίπεδό του από τις 2 Απριλίου 2025, ημερομηνία κατά την οποία ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τους δασμούς της λεγόμενης «Ημέρας Απελευθέρωσης» (Liberation Day).

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου υποχώρησε κατά 0,6 μονάδες βάσης, στο 5,095%.

Την Τρίτη, ο Αλμπέρτο Μουσαλέμ, πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Σεντ Λούις, ο οποίος δεν διαθέτει δικαίωμα ψήφου στις αποφάσεις για τα επιτόκια φέτος, δήλωσε ότι η Federal Reserve ενδέχεται να χρειαστεί αρκετές αυξήσεις επιτοκίων προκειμένου να θέσει υπό έλεγχο τον πληθωρισμό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κεντρική τράπεζα θα πρέπει να κινηθεί σύντομα, ώστε να αποτρέψει περαιτέρω επιδείνωση του προβλήματος.

Στην αγορά κρυπτονομισμάτων, το Bitcoin σημείωσε άνοδο 0,5%, στα 64.605,55 δολάρια, ενώ το Ether ενισχύθηκε οριακά κατά 0,3%, στα 1.809,98 δολάρια.