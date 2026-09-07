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Ως ένα φιλοαναπτυξιακό αλλά ταυτόχρονα δημοσιονομικά πειθαρχημένο πακέτο αξιολογεί η AXIA Alpha Finance τις οικονομικές εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, εστιάζοντας ιδιαίτερα στο μήνυμα που εκπέμπεται προς τις αγορές και τους επενδυτές ενόψει και της εκλογικής χρονιάς του 2027.

Σύμφωνα με την AXIA, ο βασικός στόχος των μέτρων είναι να μεταφερθούν πιο άμεσα στην πραγματική οικονομία τα οφέλη από τις ισχυρές μακροοικονομικές επιδόσεις της χώρας, μέσω της ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος, της εγχώριας ζήτησης και των ιδιωτικών επενδύσεων. Οι παρεμβάσεις κατευθύνονται κυρίως προς τη μεσαία τάξη, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους αγρότες, τους νέους και τις οικογένειες, συνδυάζοντας φορολογικές ελαφρύνσεις, χρηματοδοτικά εργαλεία, στεγαστική στήριξη, χαμηλότερο ενεργειακό κόστος και δημογραφικά κίνητρα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδει ο οίκος στη δέσμευση ότι το σύνολο των παρεμβάσεων είναι κοστολογημένο και μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα, η πορεία αποκλιμάκωσης του δημόσιου χρέους και η επενδυτική βαθμίδα. Πρόκειται, σύμφωνα με την ανάλυση, για ένα κρίσιμο μήνυμα προς τους επενδυτές, καθώς η Ελλάδα εισέρχεται σταδιακά σε προεκλογική περίοδο.

Η AXIA ξεχωρίζει τρία βασικά μηνύματα προς τις αγορές: τη διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας παρά την προσέγγιση των εκλογών, την παραμονή της ανάπτυξης και των ιδιωτικών επενδύσεων στον πυρήνα της οικονομικής πολιτικής και τη σύνδεση της πολιτικής σταθερότητας με τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και της επενδυτικής δυναμικής.

Παράλληλα, οι εξαγγελίες της ΔΕΘ εντάσσονται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό με ορίζοντα το 2030-2031. Κατά την AXIA, η κυβερνητική αφήγηση επιχειρεί να σηματοδοτήσει τη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας από την περίοδο της σταθεροποίησης και της διαχείρισης κρίσεων σε μια νέα φάση δημιουργίας πλούτου, αύξησης της παραγωγικότητας και βελτίωσης των εισοδημάτων.

Στις βασικές προτεραιότητες περιλαμβάνονται η επιτάχυνση των επενδύσεων και της επιχειρηματικότητας, η ευκολότερη πρόσβαση των ΜμΕ σε χρηματοδότηση, η αύξηση μισθών και απασχόλησης, η αντιμετώπιση του στεγαστικού και του δημογραφικού, η περιφερειακή ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός της παραγωγικής βάσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις νεότερες γενιές και τις οικογένειες, μέσω στεγαστικών προγραμμάτων και κινήτρων για τη δημιουργία οικογένειας.

Σε πολιτικό επίπεδο, η AXIA εκτιμά ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να οικοδομήσει την πορεία προς τις εκλογές της άνοιξης του 2027 γύρω από την έννοια του «μερίσματος ανάπτυξης», υποστηρίζοντας ότι η δημοσιονομική εξυγίανση και οι μεταρρυθμίσεις των προηγούμενων ετών δημιουργούν πλέον περιθώριο για πιο απτά οφέλη προς τους πολίτες. Παράλληλα, η έμφαση στην ανάγκη σταθερών κυβερνήσεων συνδέεται άμεσα με τη διατήρηση της αναπτυξιακής τροχιάς και τη συνέχεια των μεταρρυθμίσεων.

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