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Την ικανοποίησή του γιατί βλέπει να υλοποιούνται όσα οραματιζόταν εδώ και πολλά χρόνια και την χαρά του που η κυβέρνηση της ΝΔ υπό την ηγεσία του έβαλε ένα λιθαράκι σε αυτό, εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στο Athens LifeTech Park της ELPEN, το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα.

Μιλώντας, δε, για την Ελλάδα του μέλλοντος είπε ότι σε αυτή «η συλλογική πρόοδος της οικονομίας θα σημαίνει ατομική προκοπή, καλοί μισθοί και καλές δουλειές αλλά και τη δυνατότητα που δίνουμε στα νέα παιδιά να κυνηγήσουν τα όνειρά τους στην πατρίδας τους».

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο συνολικό αποτύπωμα του 1 δισ. ευρώ από τις επενδύσεις της φαρμακοβιομηχανίας καθώς «η χώρα έχει κρίσιμο ρόλο να παίξει σε κρίσιμους τομείς παραγωγής φαρμάκων και να μπορέσει να κατοχυρώσει τη στρατηγική της».

Μιλώντας για το πάρκο στα Σπάτα είπε ότι «δεν είναι απλά ένας όμορφος χώρος στον οποίο η εταιρεία μπορεί να κάνει προκλινική έρευνα, ένας χώρος υποδοχής startup, αλλά είναι εικόνα από το μέλλον και μια γέφυρα της Ελλάδας με την ελληνική διασπορά».

Όπως σημείωσε «η Ελλάδα στον τομέα της βιοτεχνολογίας υπερεκπροσωπείται στο εξωτερικό και ειδικά στις ΗΠΑ και αυτό που μας απασχολούσε πάντα είναι πώς μπορούμε να χτίσουμε γέφυρα της κοινότητας του εξωτερικού με την Ελλάδα για να δημιουργήσουμε ένα δυναμικό σύστημα βιοτεχνολογίας».

Δείτε φωτογραφίες:

Το Athens LifeTech Park

Το Athens LifeTech Park αναπτύσσεται σε 15 στρέμματα και συνδυάζει θερμοκοιτίδα βιοτεχνολογίας, υποδομές προκλινικής και μεταφραστικής έρευνας και χώρους εκπαίδευσης.

Για μια νέα biotech εταιρεία η διαφορά είναι πρακτική. Μπορεί να βρει εργαστήριο, εξοπλισμό και επιστημονική υποστήριξη χωρίς να χρειαστεί να επενδύσει από την πρώτη ημέρα σε πανάκριβες υποδομές. Η θερμοκοιτίδα δεν ζητά μετοχική συμμετοχή, ενώ προσφέρει πρόσβαση σε χρηματοδότηση και venture capital, mentoring και υποστήριξη για ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η Ελλάδα έχει επιστήμονες και παράγει έρευνα. Το δύσκολο αρχίζει όταν μια καλή ιδέα πρέπει να βγει από το εργαστήριο: να κατοχυρωθεί, να χρηματοδοτηθεί, να δοκιμαστεί και τελικά να φτάσει στην αγορά. Αυτή την απόσταση θέλει να μικρύνει το Athens LifeTech Park, ώστε μια ερευνητική ομάδα να μη χρειάζεται να αναζητήσει στο εξωτερικό τις υποδομές και τα κεφάλαια για να προχωρήσει.

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