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Με τη δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Κλούνεϊ συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής διπλωματίας, μεταξύ των οποίων και το ζήτημα της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα.

Η Αμάλ Κλούνεϊ έχει ασχοληθεί εκτενώς στο παρελθόν με το συγκεκριμένο ζήτημα.

Η δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων βρίσκεται στην Αθήνα με αφορμή την Ετήσια Συνάντηση Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO, η οποία θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Πέμπτης.

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