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Αυξημένες προσδοκίες για την πορεία των ευρωπαϊκών μετοχών καταγράφει η νέα έρευνα της Bank of America, με τους Ευρωπαίους διαχειριστές κεφαλαίων να εμφανίζονται πιο αισιόδοξοι σε σχέση με τους διεθνείς επενδυτές. Την ίδια στιγμή, οι ανησυχίες για την οικονομική ανάπτυξη, τον πληθωρισμό και τις εταιρικές κερδοφορίες διατηρούν την επιφυλακτικότητα στις αγορές.

Σύμφωνα με την έρευνα European Fund Manager Survey της Bank of America, με ημερομηνία 13 Οκτωβρίου 2026, το καθαρό 44% των ερωτηθέντων αναμένει άνοδο των ευρωπαϊκών μετοχών κατά τους επόμενους έναν έως τρεις μήνες. Ωστόσο, η εκτιμώμενη ανοδική προοπτική σε ορίζοντα 12 μηνών έχει περιοριστεί στο 4,53%, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2025, παρά την αναμενόμενη αύξηση 6,09% στα προβλεπόμενα κέρδη ανά μετοχή (EPS) σε δωδεκάμηνη βάση.

Παράλληλα, το 38% των συμμετεχόντων εκτιμά ότι οι ευρωπαϊκές μετοχές θα παρουσιάσουν μέτρια υπεραπόδοση έναντι των αμερικανικών κατά τους επόμενους 12 μήνες, με την εκτίμηση αυτή να αποτελεί πλέον την επικρατέστερη απάντηση, αντικαθιστώντας την προσδοκία για αντίστοιχη πορεία των δύο αγορών.

Ωστόσο, η εικόνα διαφοροποιείται αισθητά μεταξύ Ευρωπαίων και διεθνών επενδυτών. Σε καθαρή βάση, το 23% των διεθνών επενδυτών δηλώνει ότι θα διατηρούσε μειωμένη έκθεση στις ευρωπαϊκές μετοχές, καταγράφοντας την πιο αρνητική ένδειξη από τον Σεπτέμβριο του 2022. Την ίδια στιγμή, το καθαρό 8% διατηρεί ήδη θέσεις υποεπένδυσης στην Ευρώπη.

Επιβράδυνση της ανάπτυξης και αυξημένες απαιτήσεις για την εταιρική κερδοφορία

Η έρευνα αναδεικνύει επίσης την υποχώρηση των προσδοκιών για την ευρωπαϊκή οικονομία. Το καθαρό ποσοστό των επενδυτών που προβλέπει ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη κατά τους επόμενους 12 μήνες διαμορφώνεται στο 22%, έναντι 39% προηγουμένως.

Παράλληλα, το 66% των ερωτηθέντων αναμένει ότι θα διατηρηθεί ένα περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (higher for longer). Οι πληθωριστικές προσδοκίες έχουν επίσης αντιστραφεί, με το καθαρό 3% να αναμένει υψηλότερο πληθωρισμό, ενώ το καθαρό 44% εκτιμά ότι το επιτόκιο καταθέσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο σε έναν χρόνο.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η εταιρική κερδοφορία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία για τη διατήρηση της ανοδικής δυναμικής των χρηματιστηρίων. Ειδικότερα, το 56% των επενδυτών θεωρεί ότι οι ανοδικές αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων για τα εταιρικά κέρδη αποτελούν τον βασικό παράγοντα που θα μπορούσε να στηρίξει περαιτέρω άνοδο των μετοχών.

Ωστόσο, το 50% εκτιμά ότι οι θετικές αναθεωρήσεις θα περιοριστούν σε μικρό αριθμό κλάδων, γεγονός που υποδηλώνει πιο επιλεκτικές επενδυτικές ευκαιρίες. Η εικόνα αυτή έρχεται σε αντίθεση με τον προηγούμενο μήνα, όταν το 43% των συμμετεχόντων ανέμενε ευρύτερη διάχυση των ανοδικών αναθεωρήσεων στην αγορά.

Προβάδισμα για τις κυκλικές μετοχές και την τεχνολογία

Σε επίπεδο κλάδων, η αισιοδοξία για τις κυκλικές μετοχές ενισχύεται σημαντικά. Το καθαρό 41% των επενδυτών αναμένει ότι οι συγκεκριμένες μετοχές θα υπεραποδώσουν, ποσοστό που αποτελεί την υψηλότερη ένδειξη από τον Φεβρουάριο.

Παρά την αυξημένη αισιοδοξία, η επενδυτική τοποθέτηση παραμένει επιλεκτική, καθώς μόλις επτά κλάδοι εμφανίζουν συνολικά αυξημένη στάθμιση στα χαρτοφυλάκια.

Ο κλάδος της τεχνολογίας βρίσκεται στην κορυφή των προτιμήσεων, με καθαρό ποσοστό υπερεπένδυσης 28%, ενώ ταυτόχρονα κατατάσσεται δεύτερος μεταξύ των κλάδων με τις πιο πολυσύχναστες επενδυτικές τοποθετήσεις, συγκεντρώνοντας ποσοστό 31%.

Στον αντίποδα, το λιανικό εμπόριο παραμένει ο κλάδος με τη μεγαλύτερη υποεπένδυση, η οποία διαμορφώνεται στο καθαρό 47%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τομέας της υγείας. Παρότι το 16% των επενδυτών εκτιμά ότι ο συγκεκριμένος κλάδος, μαζί με τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, θα συγκαταλέγεται σε εκείνους με τις καλύτερες επιδόσεις, η καθαρή επενδυτική του στάθμιση παραμένει αρνητική στο 3%, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2025.

Αντίστοιχα, οι τράπεζες εξακολουθούν να εμφανίζουν καθαρή υπερεπένδυση 22%, παρά το γεγονός ότι αναδεικνύονται ως η πιο πολυσύχναστη επενδυτική επιλογή, με ποσοστό 38%.

Ισπανία στο επίκεντρο, ιστορικά υψηλή επιφυλακτικότητα για τη Γαλλία

Σε ό,τι αφορά τις επενδυτικές στρατηγικές, οι διαχειριστές κεφαλαίων εμφανίζουν προτίμηση σε μετοχές υψηλής ποιότητας, τίτλους με ενισχυόμενη δυναμική (Rising Momentum), μετοχές αξίας (Value) έναντι ανάπτυξης (Growth), καθώς και σε εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, η Ισπανία συγκεντρώνει τις πιο θετικές προσδοκίες, καθώς το καθαρό 28% των επενδυτών δηλώνει ότι θα διατηρούσε αυξημένη έκθεση στην ισπανική αγορά τους επόμενους 12 μήνες. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό από τον Μάιο του 2018.

Αντίθετα, η Γαλλία βρίσκεται στο επίκεντρο της επενδυτικής επιφυλακτικότητας, με το καθαρό 56% των ερωτηθέντων να δηλώνει ότι θα διατηρούσε μειωμένη έκθεση στη γαλλική αγορά, ποσοστό που αποτελεί ιστορικό υψηλό για τη συγκεκριμένη ένδειξη.

Οι πολιτικοί και δημοσιονομικοί κίνδυνοι αποτελούν βασική πηγή ανησυχίας, καθώς το 63% των επενδυτών αναγνωρίζει τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών της Γαλλίας και τον εκλογικό κύκλο του 2027 ως τον σημαντικότερο πολιτικό κίνδυνο για τις ευρωπαϊκές μετοχές.

Συνολικά, η έρευνα της Bank of America αποτυπώνει μια ευρωπαϊκή χρηματιστηριακή αγορά στην οποία η βραχυπρόθεσμη αισιοδοξία συνυπάρχει με αυξανόμενες μακροοικονομικές ανησυχίες και μεγαλύτερη επιλεκτικότητα στις επενδύσεις. Η πορεία των εταιρικών κερδών, οι αποφάσεις της ΕΚΤ και οι πολιτικές εξελίξεις αναδεικνύονται σε καθοριστικούς παράγοντες για τη μελλοντική κατεύθυνση των αγορών.

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