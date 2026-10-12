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Η αυξημένη μεταβλητότητα των επιτοκίων αναδεικνύεται σε βασικό παράγοντα που επηρεάζει τις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, σύμφωνα με νέα ανάλυση της Bank of America Global Research, με ημερομηνία 12 Οκτωβρίου 2026. Η αβεβαιότητα γύρω από τη νομισματική πολιτική, τον πληθωρισμό και τη ζήτηση για μακροπρόθεσμα ομόλογα ενισχύει τις διακυμάνσεις στις αποδόσεις των κρατικών τίτλων, επηρεάζοντας πλέον όχι μόνο την αγορά ομολόγων, αλλά και τις μετοχές, τα εταιρικά ομόλογα και τις ευρύτερες χρηματοπιστωτικές συνθήκες.

Μετά από μια περίοδο ασυνήθιστα χαμηλής μεταβλητότητας κατά τους θερινούς μήνες, οι αγορές επιτοκίων κατέγραψαν σημαντική αύξηση των διακυμάνσεων, καθώς οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων αμερικανικών κρατικών ομολόγων κινήθηκαν εκτός των προηγούμενων ορίων τους. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τη λιγότερο υποστηρικτική στάση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), τις αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις και τις ανησυχίες για την πορεία του πληθωρισμού και της δημοσιονομικής πολιτικής.

Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές της Bank of America, η άνοδος της μεταβλητότητας δεν αποτυπώνει απλώς μια προσωρινή αντίδραση των αγορών στις υψηλότερες αναμενόμενες αποδόσεις των ομολόγων. Αντίθετα, φαίνεται να αντανακλά μια ευρύτερη αναπροσαρμογή των προσδοκιών, η οποία ενδέχεται να διατηρήσει τη μεταβλητότητα σε υψηλότερα επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι είχε αρχικά προεξοφληθεί.

Πώς επηρεάζονται μετοχές και εταιρικά ομόλογα

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η αυξανόμενη επίδραση της μεταβλητότητας των επιτοκίων στις επενδύσεις υψηλότερου κινδύνου. Σύμφωνα με την ανάλυση, η αύξηση των διακυμάνσεων έχει ήδη συμβάλει στη διεύρυνση των περιθωρίων απόδοσης των εταιρικών ομολόγων, ακόμη και χωρίς αντίστοιχη επιδείνωση των οικονομικών μεγεθών των επιχειρήσεων.

Στην αγορά εταιρικού χρέους, τόσο τα ομόλογα επενδυτικής βαθμίδας (Investment Grade – IG) όσο και εκείνα υψηλής απόδοσης (High Yield – HY) έχουν επηρεαστεί από τη νέα κατάσταση. Τα πρώτα εμφανίζουν αυξημένη ευαισθησία λόγω της μεγαλύτερης έκθεσής τους στις μεταβολές των επιτοκίων, ενώ τα δεύτερα επηρεάζονται επιπλέον από τη ρευστότητα και τις συνθήκες χρηματοδότησης.

Η Bank of America υπογραμμίζει ότι η διεύρυνση των πιστωτικών περιθωρίων δεν οφείλεται απαραίτητα σε αυξανόμενες ανησυχίες για εταιρικές αθετήσεις πληρωμών. Αντίθετα, οι επενδυτές απαιτούν υψηλότερη αποζημίωση για την ανάληψη κινδύνου, καθώς η μεταβλητότητα αυξάνει το κόστος αντιστάθμισης και επιβαρύνει τη ρευστότητα των αγορών.

Την ίδια στιγμή, τα δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου εμφανίζονται περισσότερο ανθεκτικά, καθώς έχουν μικρότερη άμεση έκθεση στον κίνδυνο που συνδέεται με τη διάρκεια των τίτλων. Η διαφοροποίηση αυτή ενισχύει την εκτίμηση ότι οι πρόσφατες πιέσεις στην αγορά εταιρικού χρέους προέρχονται κυρίως από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων και όχι από ουσιαστική επιδείνωση της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων.

Το κρίσιμο όριο του δείκτη MOVE

Η ανάλυση εντοπίζει συγκεκριμένα επίπεδα μεταβλητότητας πέρα από τα οποία οι επενδύσεις υψηλότερου κινδύνου αρχίζουν να εμφανίζουν μεγαλύτερη ευαισθησία. Με βάση ιστορικά δεδομένα, τα κρίσιμα επίπεδα του δείκτη MOVE, που παρακολουθεί την αναμενόμενη μεταβλητότητα στην αγορά αμερικανικών κρατικών ομολόγων, συγκεντρώνονται περίπου μεταξύ 90 και 110 μονάδων βάσης.

Οι μετοχικές αγορές τείνουν να αντιδρούν νωρίτερα από τα εταιρικά ομόλογα, με τα σχετικά όρια να διαμορφώνονται μεταξύ 85 και 100 μονάδων βάσης, ανάλογα με την επενδυτική κατηγορία. Αντίστοιχα, για τα εταιρικά ομόλογα επενδυτικής βαθμίδας τα επίπεδα κυμαίνονται περίπου μεταξύ 95 και 105 μονάδων βάσης, ενώ για τα ομόλογα υψηλής απόδοσης μεταξύ 100 και 110.

Κατά τον χρόνο σύνταξης της έκθεσης, ο δείκτης MOVE βρισκόταν κοντά στις 98,5 μονάδες βάσης, δηλαδή εντός της περιοχής όπου οι επιδράσεις της μεταβλητότητας στις αγορές γίνονται περισσότερο αισθητές.

Οι αναλυτές διευκρινίζουν ότι τα συγκεκριμένα επίπεδα δεν αποτελούν όρια πέρα από τα οποία οι αποδόσεις των επενδύσεων γίνονται αυτομάτως αρνητικές. Πρόκειται για ζώνες μετάβασης, στις οποίες τα ιστορικά πλεονεκτήματα των περιόδων χαμηλής μεταβλητότητας εξασθενούν σημαντικά.

Οι εξελίξεις στην Ευρώπη

Η αύξηση της μεταβλητότητας δεν περιορίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Ευρώπη, οι διακυμάνσεις των επιτοκίων ενισχύθηκαν αισθητά κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026, καθώς οι αγορές αναθεώρησαν τις εκτιμήσεις τους για τη μελλοντική πορεία της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Οι πληθωριστικές πιέσεις που συνδέονται με τις τιμές της ενέργειας, οι δημοσιονομικές εξελίξεις και οι ανησυχίες για τον κίνδυνο διάρκειας των ομολόγων συνέβαλαν επίσης στην αύξηση της μεταβλητότητας, ιδιαίτερα στα βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα τμήματα της καμπύλης επιτοκίων.

Ωστόσο, η Bank of America εκτιμά ότι η πορεία των ευρωπαϊκών και αμερικανικών αγορών ενδέχεται να διαφοροποιηθεί το επόμενο διάστημα. Ειδικότερα, αναμένει υποχώρηση της βραχυπρόθεσμης μεταβλητότητας στην Ευρώπη σε σχέση με τις ΗΠΑ, καθώς θα σταθεροποιούνται οι προσδοκίες για την ΕΚΤ, τον ενεργειακό πληθωρισμό και τα ευρωπαϊκά ασφάλιστρα κινδύνου.

Παράλληλα, η αβεβαιότητα για τη μεσοπρόθεσμη πορεία της ευρωπαϊκής νομισματικής πολιτικής εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τη μεταβλητότητα σε μεγαλύτερους χρονικούς ορίζοντες. Στις ΗΠΑ, αντίστοιχα, η αβεβαιότητα γύρω από τις αποφάσεις της Fed και τις πληθωριστικές πιέσεις αναμένεται να διατηρήσει τις διακυμάνσεις σε σχετικά υψηλά επίπεδα.

Οι προβλέψεις για το 2027

Όσον αφορά τις προοπτικές, η Bank of America εκτιμά ότι η μεταβλητότητα των επιτοκίων θα υποχωρήσει σταδιακά από τα πρόσφατα υψηλά επίπεδα, χωρίς ωστόσο να επιστρέψει σύντομα στις ιδιαίτερα ήπιες συνθήκες που επικρατούσαν πριν από τον Σεπτέμβριο του 2026.

Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, οι αναλυτές δεν διακρίνουν σημαντικούς παράγοντες που θα μπορούσαν να αναστρέψουν την πρόσφατη ανοδική τάση των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων εντός του Οκτωβρίου. Αντίθετα, ο Νοέμβριος ενδέχεται να προσφέρει περισσότερα περιθώρια αποκλιμάκωσης, με αφορμή τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ και τις ανακοινώσεις του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών για το πρόγραμμα αναχρηματοδότησης του δημόσιου χρέους.

Ένα ενδεχόμενο εκλογικό αποτέλεσμα που θα ενίσχυε τους Δημοκρατικούς, σε συνδυασμό με πιθανή μείωση των εκδόσεων μακροπρόθεσμων κρατικών τίτλων, θα μπορούσε να λειτουργήσει υποστηρικτικά για την αγορά ομολόγων. Οι εξελίξεις αυτές ενδέχεται να συμβάλουν στον περιορισμό της μεταβλητότητας προς τα τέλη Νοεμβρίου ή τις αρχές Δεκεμβρίου, χωρίς όμως να θεωρείται πιθανή η πλήρης επιστροφή στις συνθήκες του καλοκαιριού.

Για το πρώτο εξάμηνο του 2027, η τράπεζα προβλέπει ότι οι αγορές θα εξακολουθήσουν να χαρακτηρίζονται από αυξημένη αβεβαιότητα. Η μελλοντική στάση της Fed, οι πολιτικές ισορροπίες στο νέο Κογκρέσο και οι συνεχιζόμενοι γεωπολιτικοί κίνδυνοι αναμένεται να διατηρήσουν τη μεταβλητότητα σε υψηλότερο επίπεδο ισορροπίας.

Πιο ουσιαστική αποκλιμάκωση τοποθετείται στο δεύτερο εξάμηνο του 2027, όταν εκτιμάται ότι θα αρχίσει να εξασθενεί η πρόσφατη δυναμική αναθέρμανσης του πληθωρισμού και της οικονομικής δραστηριότητας.

Δύο πιθανά μακροοικονομικά σενάρια θα μπορούσαν να διευκολύνουν αυτή τη μετάβαση: μια ομαλή προσγείωση της αμερικανικής οικονομίας, που θα οδηγούσε τις αγορές να προεξοφλήσουν μειώσεις επιτοκίων από τη Fed, ή ένα σενάριο διατήρησης της οικονομικής ανθεκτικότητας χωρίς ύφεση, στο οποίο η κεντρική τράπεζα θα μπορούσε να διατηρήσει αξιόπιστα τα επιτόκια αμετάβλητα.

Συνολικά, η Bank of America εκτιμά ότι η μεταβλητότητα των επιτοκίων έχει εισέλθει σε μια νέα, υψηλότερη ζώνη, αποκτώντας κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση των αποδόσεων διαφορετικών κατηγοριών επενδύσεων. Παρότι αναμένονται επιμέρους περίοδοι αποκλιμάκωσης, η ουσιαστική επιστροφή σε ένα πιο σταθερό περιβάλλον μετατίθεται για το δεύτερο μισό του 2027, με τις διακυμάνσεις των επιτοκίων να παραμένουν μέχρι τότε καθοριστικός παράγοντας για τις μετοχές, τα εταιρικά ομόλογα και τις διεθνείς χρηματοπιστωτικές συνθήκες.

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