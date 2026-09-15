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Το 5% στην απόδοση του αμερικανικού 10ετούς αποτελεί κρίσιμο σημείο καμπής για τις μετοχές, σύμφωνα με την Barclays, η οποία προειδοποιεί ότι όσο οι αποδόσεις κινούνται υψηλότερα τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος μιας πιο απότομης επανατιμολόγησης στις αγορές.

Οι αναλυτές της τράπεζας επισημαίνουν ότι η άνοδος των επιτοκίων έχει ήδη αρχίσει να πιέζει τις αποτιμήσεις. Ιστορικά, όταν η απόδοση του 10ετούς πλησιάζει και ξεπερνά την περιοχή του 5%, τα υψηλά επιτόκια τείνουν να μετατρέπονται από διαχειρίσιμο παράγοντα σε πιο επίμονο αντίβαρο για τις μετοχές.

Η προειδοποίηση αποκτά μεγαλύτερη σημασία καθώς το 10ετές ξεπέρασε πλέον το συγκεκριμένο όριο, με την άνοδο των αποδόσεων να τροφοδοτείται από τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, το ακριβότερο πετρέλαιο και τις προσδοκίες για αυστηρότερη πολιτική από τη Federal Reserve.

Σημειώνεται ότι το 5% δεν αποτελεί απλά ένα ψυχολογικό όριο: Όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά Reuters και FT, σε αυτά τα επίπεδα τα Treasuries γίνονται πιο ανταγωνιστικά έναντι των μετοχών, ενώ αυξάνεται το κόστος χρηματοδότησης για επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Η Barclays είχε ήδη προειδοποιήσει από τις αρχές Σεπτεμβρίου ότι οι μετοχές έχουν γίνει ξανά περισσότερο ευαίσθητες στις μεταβολές των επιτοκίων και των τιμών της ενέργειας. Οι στρατηγικοί αναλυτές της, υπό τον Εμανουέλ Κάου, είχαν συστήσει στους επενδυτές να περιορίσουν μέρος του ρίσκου στα χαρτοφυλάκιά τους, μειώνοντας την έκθεση σε υψηλό beta και χρησιμοποιώντας περισσότερες τακτικές αντισταθμίσεις κινδύνου.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και το πετρέλαιο. Η Barclays είχε χαρακτηρίσει τις υψηλές ενεργειακές τιμές βασικό παράγοντα αβεβαιότητας, καθώς η παρατεταμένη άνοδός τους τροφοδοτεί τον πληθωρισμό και ασκεί πρόσθετη ανοδική πίεση στα επιτόκια και στις αποδόσεις των ομολόγων. Η κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν και η νέα άνοδος του αργού ενισχύουν πλέον αυτόν ακριβώς τον κίνδυνο.

H (φαινομενική) αντίφαση στις προβλέψεις

Μέχρι στιγμής, το βασικό «μαξιλάρι» της χρηματιστηριακής αγοράς είναι τα ισχυρά εταιρικά κέρδη. Η Barclays εκτιμά ότι η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα παραμένει ανθεκτική, ενώ ο ανοδικός κύκλος των κερδών εξακολουθεί να αποτελεί βασικό στήριγμα για το bull market. Σε προηγούμενη ανάλυσή της, η τράπεζα έκανε λόγο για αύξηση των κερδών ανά μετοχή κοντά στο 20%.

Μάλιστα, η Barclays εξακολουθεί να διατηρεί θετική μεσοπρόθεσμη στάση για τις μετοχές. Πρόσφατα αύξησε τον στόχο της για τον S&P 500 στις 7.950 μονάδες στο τέλος του 2026, από 7.800 προηγουμένως, θεωρώντας ότι η αύξηση των εταιρικών κερδών μπορεί να συνεχίσει να στηρίζει την αγορά. Για το τέλος του 2027 διατηρεί στόχο τις 8.800 μονάδες.

Η αισιοδοξία αυτή συνοδεύεται, ωστόσο, από σημαντικές επιφυλάξεις. Η τράπεζα βλέπει κινδύνους από τον επίμονο πληθωρισμό, τη γεωπολιτική ένταση, την πιο επιθετική προοπτική για τα επιτόκια αλλά και τις αβεβαιότητες γύρω από το κόστος και τη βιωσιμότητα των τεράστιων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι επομένως εάν η αύξηση των εταιρικών κερδών θα συνεχίσει να αντισταθμίζει την πίεση από τις υψηλότερες αποδόσεις. Όσο τα κέρδη παραμένουν ισχυρά, η Barclays θεωρεί ότι η αγορά μπορεί να αντέξει τις αναταράξεις. Εάν όμως το 10ετές κινηθεί αισθητά και επίμονα πάνω από το 5%, το περιθώριο προστασίας των μετοχών περιορίζεται και αυξάνεται ο κίνδυνος μιας πολύ πιο έντονης διόρθωσης.

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