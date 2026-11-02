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Μαζικές αναλήψεις κεφαλαίων καταγράφηκαν στην Binance μετά την επαναλειτουργία των σχετικών υπηρεσιών την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, στον απόηχο της κυβερνοεπίθεσης ύψους 6,3 δισ. δολαρίων που δέχθηκε την προηγούμενη εβδομάδα το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η εταιρεία, οι καθαρές εκροές ανήλθαν σε 3,64 δισ. δολάρια, καθώς οι πελάτες έσπευσαν να μεταφέρουν κεφάλαια εκτός της πλατφόρμας.

Ειδικότερα, χθες Κυριακή μέσα σε εννέα ώρες, η Binance διεκπεραίωσε αναλήψεις 4,65 δισ. δολαρίων και καταθέσεις 1,01 δισ. δολαρίων, όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

Οι καθαρές εκροές αντιστοιχούν στο 2,1% των συνολικών περιουσιακών στοιχείων της Binance, τα οποία ανέρχονταν σε 171 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία αποθεματικών της 28ης Οκτωβρίου.

Το Bitcoin σημειώνει νέες απώλειες, με την τιμή του να βρίσκεται κάτω από τα 69.900 δολάρια.

Σταδιακή αποκατάσταση των αναλήψεων

Η Binance ανακοίνωσε ότι, μετά την αρχική απότομη αύξηση, ο όγκος των αναλήψεων άρχισε να υποχωρεί και να σταθεροποιείται, ενώ οι καταθέσεις παρέμειναν σε σημαντικά επίπεδα.

Η επαναφορά των υπηρεσιών ξεκίνησε σταδιακά και λίγες ώρες αργότερα είχαν αποκατασταθεί οι αναλήψεις και στα 15 δίκτυα και κρυπτονομίσματα που περιλαμβάνονταν στην πρώτη φάση, ενώ συνεχίζονταν οι δοκιμές για τα υπόλοιπα.

Παράλληλα, η Circle, εκδότρια του stablecoin USDC, ανακοίνωσε ότι ενεργοποίησε τις διαδικασίες αντιμετώπισης περιστατικών ασφαλείας και συνεργάστηκε με τις διωκτικές αρχές για τη δέσμευση περισσότερων από 1,1 δισ. δολαρίων σε USDC που συνδέονται με την επίθεση.

Το ποσό είναι αυξημένο σε σχέση με τα 800 εκατ. δολάρια που είχε αναφέρει την Παρασκευή ο διευθύνων σύμβουλος της Circle, Τζέρεμι Αλέρ. Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.

Τι απαντά ο ιδρυτής της Binance

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο ιδρυτής και πρώην διευθύνων σύμβουλος της Binance, Τσανγκπένγκ Ζάο, ο οποίος επιχείρησε να υποβαθμίσει τις ανησυχίες για μαζική φυγή πελατών.

«Το 98% επιλέγει να παραμείνει!», έγραψε στο X, υποστηρίζοντας ότι το μεγαλύτερο μέρος των καθαρών εκροών πραγματοποιήθηκε κατά τις πρώτες δύο ώρες μετά την επανέναρξη των αναλήψεων.

«Η εμπιστοσύνη δεν κερδίζεται από όσα λες στις καλές στιγμές. Κερδίζεται από όσα κάνεις στις δύσκολες», πρόσθεσε.

Στη Βόρεια Κορέα αποδίδει την επίθεση το FBI

Οι αναλήψεις ακολούθησαν την κυβερνοεπίθεση των 6,3 δισ. δολαρίων, την οποία το FBI απέδωσε σε χάκερ που συνδέονται με τη Βόρεια Κορέα, αναγνωρίζοντας την επιχείρηση με την ονομασία TraderTraitor.

Η Binance έχει δεσμευτεί ότι θα απορροφήσει η ίδια το οικονομικό κόστος των κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων, χωρίς να μετακυλίσει τις ζημίες στους χρήστες της.

Στην τελευταία ενημέρωσή της, η εταιρεία ανέφερε ότι έχει ήδη καλύψει περίπου το 95% του ποσού που επηρεάστηκε από την επίθεση, έναντι 90% στην προηγούμενη ανακοίνωσή της.

Το υπόλοιπο 5% αφορά κρυπτονομίσματα χαμηλότερης ρευστότητας, για τα οποία απαιτείται περισσότερος χρόνος προκειμένου να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες ποσότητες.