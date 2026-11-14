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Σε μια περίοδο αυξημένης πολιτικής αβεβαιότητας εισέρχεται η αγορά των κρυπτονομισμάτων στις ΗΠΑ, καθώς η αλλαγή των ισορροπιών στο Κογκρέσο απειλεί να ανατρέψει το ευνοϊκό περιβάλλον που είχε διαμορφωθεί τα προηγούμενα δύο χρόνια. Η επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου δημιουργεί νέα δεδομένα για έναν κλάδο που είχε συνδέσει μεγάλο μέρος των επιδιώξεών του με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Η βιομηχανία των crypto είχε εξασφαλίσει πρωτοφανή πρόσβαση στα κέντρα λήψης αποφάσεων της Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αναγάγει τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία σε προτεραιότητα της οικονομικής πολιτικής του, ενώ παράλληλα είχε αναπτύξει προσωπικές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον συγκεκριμένο χώρο.

Με τους Δημοκρατικούς να αποκτούν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας, η αυστηρότερη εποπτεία, η προστασία των επενδυτών και η διερεύνηση πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων επανέρχονται στο επίκεντρο.

Το πολιτικό κόστος της συμμαχίας με τον Τραμπ

Η στενή σχέση σημαντικών επιχειρήσεων κρυπτονομισμάτων με τον Λευκό Οίκο ενδέχεται πλέον να αποδειχθεί επιβαρυντική.

Ο Όστιν Κάμπελ, πρώην τραπεζίτης και επίκουρος καθηγητής στο Stern School of Business του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, εκτιμά ότι πολλές ισχυρές προσωπικότητες του κλάδου μπορεί να αντιμετωπίσουν συνέπειες λόγω της ευθυγράμμισής τους με την οικογένεια Τραμπ.

Η προηγούμενη περίοδος χαρακτηρίστηκε από ρυθμιστικές διευκολύνσεις, πολιτική στήριξη και στενή συνεργασία με την κυβέρνηση. Ωστόσο, η σύνδεση των επιχειρηματικών συμφερόντων του προέδρου με τις επιδιώξεις της αγοράς δυσχέρανε την οικοδόμηση ευρύτερων πολιτικών συμμαχιών.

Χαρακτηριστική ήταν η αδυναμία της Γερουσίας, τον περασμένο Σεπτέμβριο, να προωθήσει το Clarity Act, το νομοσχέδιο που αποσκοπούσε στη θέσπιση σαφέστερου πλαισίου λειτουργίας για τα ανταλλακτήρια και τις υπόλοιπες επιχειρήσεις ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Οι διαφωνίες δεν περιορίζονταν στις δραστηριότητες του Τραμπ. Αφορούσαν επίσης στις αποδόσεις των stablecoins, στον ανταγωνισμό με τις παραδοσιακές τράπεζες και στις εγγυήσεις προστασίας των καταναλωτών.

Οι νέες προτεραιότητες των Δημοκρατικών

Η νέα κοινοβουλευτική πλειοψηφία αναμένεται να επιδιώξει αυστηρότερους κανόνες δεοντολογίας και μεγαλύτερες αρμοδιότητες για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC).

Παράλληλα, οι Δημοκρατικοί προσανατολίζονται στην ενίσχυση των μηχανισμών προστασίας των επενδυτών, μεταβάλλοντας το πλαίσιο που επιθυμούσαν οι μεγαλύτερες εταιρείες κρυπτονομισμάτων.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η επιστροφή του Σέροντ Μπράουν στη Γερουσία, μετά την επικράτησή του έναντι του Ρεπουμπλικανού Τζον Χάστεντ στο Οχάιο. Ο Μπράουν είχε βρεθεί στο στόχαστρο οργανώσεων του κλάδου στις εκλογές του 2024, όταν εκατομμύρια δολάρια διοχετεύθηκαν στην προσπάθεια εκλογικής ήττας του.

Σύμφωνα με την Capstone, ενδέχεται να αποκτήσει σημαντικό ρόλο στην Επιτροπή Γεωργίας της Γερουσίας, η οποία εποπτεύει την Επιτροπή Εμπορίας Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC).

Ταυτόχρονα, η Μαξίν Γουότερς και η Ελίζαμπεθ Γουόρεν αναμένεται να ενισχύσουν την επιρροή τους στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές.

Στο μικροσκόπιο οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του προέδρου

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά στη δυνατότητα του Κογκρέσου να ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για τις σχέσεις της οικογένειας Τραμπ με επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων.

Δημοκρατικοί βουλευτές έχουν ήδη επιδιώξει να συγκεντρώσουν στοιχεία για τις σχετικές επιχειρηματικές δραστηριότητες, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος απορρίπτει τις κατηγορίες περί σύγκρουσης συμφερόντων.

Ο Άνταμ Μάινχαρντ, επικεφαλής πολιτικής στρατηγικής του Hyperliquid Policy Center, εκτιμά ότι οι νέες ηγεσίες των επιτροπών θα αξιοποιήσουν τις ενισχυμένες ελεγκτικές αρμοδιότητές τους.

Το Κογκρέσο διαθέτει επίσης τη δυνατότητα να επηρεάζει τη λειτουργία των εποπτικών αρχών μέσω της χρηματοδότησής τους, όπως επισημαίνει ο Τάιλερ Γκέλασχ της Healthy Markets Association.

Πάντως, η ανατροπή των ήδη θεσπισμένων κανόνων δεν θεωρείται εύκολη υπόθεση. Η νομοθεσία για τα stablecoins θα απαιτούσε νέα νομοθετική παρέμβαση για να καταργηθεί, ενώ SEC και CFTC μπορούν να συνεχίσουν τις ρυθμιστικές πρωτοβουλίες τους υπό την κυβέρνηση Τραμπ.

Bitcoin, κυβερνοεπιθέσεις και οι προκλήσεις της αγοράς

Πέρα από τις πολιτικές εξελίξεις, η βιομηχανία των κρυπτονομισμάτων βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές προκλήσεις που αφορούν στην ασφάλεια και στην εμπιστοσύνη των επενδυτών. Το Bitcoin εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από έντονες διακυμάνσεις, παρά τη φιλικότερη ρυθμιστική στάση της κυβέρνησης Τραμπ. Η ιστορική πορεία του δείχνει ότι οι κύκλοι ανόδου και πτώσης δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από την πολιτική κατεύθυνση της Ουάσιγκτον.

Ιδιαίτερο προβληματισμό έχει προκαλέσει και η πρόσφατη κυβερνοεπίθεση στο Binance, με απώλειες ύψους 6,3 δισ. δολαρίων. Το ανταλλακτήριο έχει έκτοτε αναπληρώσει ουσιαστικά τα κλεμμένα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, αξιοποιώντας εταιρικούς και ασφαλιστικούς πόρους.

Ο Πίτερ Άτγουότερ, επίκουρος καθηγητής Οικονομικών στο πανεπιστήμιο William & Mary, επισημαίνει ότι τέτοια περιστατικά πλήττουν την αξιοπιστία του κλάδου και ενδέχεται να ενισχύσουν τις πιέσεις για αυστηρότερους κανόνες ασφαλείας.

Η επόμενη ημέρα για τη βιομηχανία των crypto

Παρά την απώλεια του πολιτικού πλεονεκτήματος, τα κρυπτονομίσματα έχουν πλέον αποκτήσει σημαντική παρουσία στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, μέσω επενδυτικών προϊόντων, stablecoins και υποδομών πληρωμών.

Η συμμετοχή μεγάλων θεσμικών επενδυτών δημιουργεί συμφέροντα που υπερβαίνουν τη θητεία μιας κυβέρνησης.

Για τον κλάδο, επομένως, η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η εξασφάλιση διακομματικής υποστήριξης, ώστε η ανάπτυξή του να μην εξαρτάται από συγκεκριμένες πολιτικές συμμαχίες. Ο Τζι Κιμ, διευθύνων σύμβουλος του Crypto Council for Innovation, υπογραμμίζει ότι οι επιχειρήσεις ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων είναι έτοιμες να συνεργαστούν με τους νομοθέτες και των δύο κομμάτων.

Η νέα πραγματικότητα στην Ουάσιγκτον θα δοκιμάσει, έτσι, την ικανότητα της αγοράς να περάσει από την περίοδο της προνομιακής πολιτικής μεταχείρισης σε ένα περισσότερο θεσμοθετημένο και σταθερό περιβάλλον λειτουργίας.