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Σε μια δύσκολη εξίσωση ανάμεσα στην ενίσχυση της προσφοράς πετρελαίου και στους αυξανόμενους γεωπολιτικούς κινδύνους βρίσκεται η διεθνής ενεργειακή αγορά, με την τιμή του Μπρεντ να κινείται κοντά στα 106 δολάρια το βαρέλι. Οι προσπάθειες συγκράτησης των ανατιμήσεων μέσω των στρατηγικών αποθεμάτων προσφέρουν ένα προσωρινό αντίβαρο, χωρίς όμως να απομακρύνουν την αβεβαιότητα για την επάρκεια του παγκόσμιου εφοδιασμού.

Η παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, οι επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια και οι διαταραχές στη μεταφορά καυσίμων από τη Ρωσία συντηρούν τις πιέσεις, ενώ η αγορά παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις τόσο στα Στενά του Ορμούζ όσο και στα αμερικανικά αποθέματα.

Από τις αρχές του 2026, το Μπρεντ έχει καταγράψει άνοδο μεγαλύτερη του 70%, γεγονός που αναδεικνύει το μέγεθος της ενεργειακής αναταραχής και τις δυσκολίες επιστροφής σε συνθήκες σταθερότητας.

Η παρέμβαση των 100 εκατ. βαρελιών

Μπροστά στον κίνδυνο νέας ανόδου των τιμών, οι χώρες που συμμετέχουν στον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (ΔΟΕ) προχωρούν στην ολοκλήρωση της διάθεσης 100 εκατ. βαρελιών πετρελαίου από τα στρατηγικά τους αποθέματα.

Πρόκειται για ποσότητες που παρέμεναν διαθέσιμες προς αποδέσμευση στο πλαίσιο της παρέμβασης που είχε αποφασιστεί τον Μάρτιο, με στόχο την ενίσχυση της προσφοράς και τον περιορισμό των αναταράξεων.

Η επιτάχυνση της διαδικασίας συνδέεται και με τις επιδιώξεις της αμερικανικής κυβέρνησης. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιδιώκει να περιορίσει την πίεση στις τιμές των καυσίμων, καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Η Ουάσιγκτον έχει κινηθεί προς την κατεύθυνση της ταχύτερης αξιοποίησης των αποθεμάτων, θεωρώντας ότι οι πρόσθετες ποσότητες μπορούν να προσφέρουν ανακούφιση στην αγορά.

Ωστόσο, τα στρατηγικά αποθέματα αποτελούν προσωρινή λύση. Δεν μπορούν να υποκαταστήσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα τη σταθερή παραγωγή και τις ομαλές διεθνείς μεταφορές, ιδιαίτερα όταν οι πολεμικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να επηρεάζουν κρίσιμες ενεργειακές διαδρομές.

Το Ορμούζ και οι νέες πιέσεις στο ντίζελ

Οι θαλάσσιες μεταφορές πετρελαίου αποτελούν έναν από τους βασικότερους παράγοντες αβεβαιότητας. Το Ιράν έχει εντείνει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ οι Χούθι έχουν κλιμακώσει τις επιχειρήσεις τους κατά της Σαουδικής Αραβίας.

Οι κίνδυνοι αυτοί αυξάνουν τα ναύλα, τα ασφάλιστρα και το συνολικό κόστος μεταφοράς, περιορίζοντας τα περιθώρια αποκλιμάκωσης των τιμών ακόμη και όταν υπάρχει διαθέσιμο πετρέλαιο.

Ιδιαίτερα προβληματική είναι η εικόνα στην αγορά ντίζελ, όπου τα ευρωπαϊκά προθεσμιακά συμβόλαια διαπραγματεύονται σε επίπεδα υπερδιπλάσια από εκείνα των αρχών του έτους.

Στην άνοδο συμβάλλουν οι δυσκολίες τροφοδοσίας από τον Περσικό Κόλπο, αλλά και οι ζημιές σε ρωσικά διυλιστήρια έπειτα από ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η περιορισμένη διαθεσιμότητα διυλισμένων καυσίμων ενισχύει τις ανησυχίες για πρόσθετες επιβαρύνσεις στις μεταφορές και στη βιομηχανία, με πιθανές συνέπειες στο κόστος παραγωγής και στις τελικές τιμές των αγαθών.

Η βουτιά των αποθεμάτων στις ΗΠΑ

Πρόσθετη αβεβαιότητα προκαλεί η εξέλιξη των αμερικανικών αποθεμάτων αργού πετρελαίου, τα οποία μειώθηκαν κατά 8,6 εκατ. βαρέλια μέσα σε μία εβδομάδα.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία υποχώρηση από τον Φεβρουάριο, με σημαντικό μέρος της μείωσης να αποδίδεται στις διακοπές παραγωγής στον Κόλπο του Μεξικού εξαιτίας του τυφώνα Ισαΐας.

Στην υποχώρηση συνέβαλαν επίσης οι αυξημένες εξαγωγές αμερικανικού αργού και η έντονη δραστηριότητα των διυλιστηρίων στις ακτές του Κόλπου.

Παρά τη μεγάλη μείωση, η αντίδραση των διεθνών τιμών παρέμεινε συγκρατημένη. Η αγορά εκτιμά ότι μέρος της διαταραχής στην αμερικανική παραγωγή συνδέεται με προσωρινούς παράγοντες, οι οποίοι ενδέχεται να υποχωρήσουν με την αποκατάσταση των καιρικών συνθηκών.

Το γεγονός αυτό περιορίζει, προς το παρόν, τον αντίκτυπο της μείωσης των αποθεμάτων, χωρίς όμως να αναιρεί τις ευρύτερες πιέσεις στην προσφορά.

Η διαφοροποίηση Μπρεντ και αμερικανικού πετρελαίου

Μια ακόμη ενδιαφέρουσα εξέλιξη αφορά τη διαφορετική συμπεριφορά του Μπρεντ και του αμερικανικού αργού WTI, καθώς το μεταφορικό κόστος επηρεάζει ολοένα περισσότερο τις επιλογές των αγοραστών.

Η μείωση των ναύλων για αποστολές από τις ΗΠΑ έχει ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των αμερικανικών φορτίων. Ενδεικτικά, το κόστος μεταφοράς πετρελαίου από τον αμερικανικό Κόλπο στο Ρότερνταμ υποχώρησε περίπου 12% μέσα σε μία εβδομάδα.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί πρόσθετο ενδιαφέρον για τις αμερικανικές εξαγωγές, σε μια περίοδο κατά την οποία οι διαδρομές από τη Μέση Ανατολή χαρακτηρίζονται από αυξημένο κίνδυνο.

Παράλληλα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξετάζει το ενδεχόμενο χαλάρωσης ορισμένων περιορισμών σε δεξαμενόπλοια του λεγόμενου «σκιώδους στόλου», τα οποία έχουν μεταφέρει πετρέλαιο από τη Ρωσία, το Ιράν και τη Βενεζουέλα.

Μια τέτοια παρέμβαση θα μπορούσε να διευκολύνει τη διαθεσιμότητα πλοίων, χωρίς να διασφαλίζει την πλήρη ομαλοποίηση των ενεργειακών μεταφορών.

Η αγορά παραμένει έτσι αντιμέτωπη με δύο αντίρροπες δυνάμεις: τις προσπάθειες αύξησης της προσφοράς και τους κινδύνους που περιορίζουν την ασφαλή διακίνηση πετρελαίου.

Όσο οι επιθέσεις στο Ορμούζ συνεχίζονται και η παραγωγή διυλισμένων προϊόντων αντιμετωπίζει προβλήματα, η αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων μπορεί να περιορίσει προσωρινά τις πιέσεις, αλλά δύσκολα αρκεί από μόνη της για να εξασφαλίσει σταθερή αποκλιμάκωση των τιμών.