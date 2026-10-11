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Η αγορά ομολόγων της Γαλλίας βρίσκεται σε χαοτική κατάσταση, και υπάρχει πιθανότητα η αναταραχή να επεκταθεί και να προκαλέσει περαιτέρω δυσκολίες στην αγορά κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ.

Η αναταραχή στα ομόλογα αποτελεί καθοριστικό χαρακτηριστικό των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών αγορών φέτος, και η Γαλλία βρέθηκε στο επίκεντρο αυτή την εβδομάδα εν μέσω ενός δραματικού sell-off των κρατικών ομολόγων της. Οι επενδυτές στα προϊόντα σταθερού εισοδήματος ανησυχούν για ένα μείγμα μακροοικονομικών και πολιτικών αναταραχών. Αυξάνονται οι φόβοι ότι η χώρα βρίσκεται στο χείλος μιας πλήρους κρίσης χρέους, δεδομένου του ρυθμού των δαπανών της και του ρεκόρ έκδοσης χρέους που έχει προγραμματιστεί για το 2027.

Οι αναλυτές παραμένουν επιφυλακτικοί ως προς το αν η κατάρρευση στη Γαλλία θα μπορούσε να οδηγήσει σε ευρύτερη χρηματοοικονομική μετάδοση ή σε μια μεγαλύτερη κρίση. Ωστόσο, ο φόβος είναι ότι το ραγδαίο sell-off στην Ευρώπη θα μπορούσε να τρομάξει τους επενδυτές σε όλο τον κόσμο, πυροδοτώντας μια πορεία που θα οδηγήσει τις αποδόσεις στις ΗΠΑ ακόμη υψηλότερα, όπως δήλωσαν αρκετοί αναλυτές στο Business Insider.

Η αναταραχή στα γαλλικά ομόλογα έχει ήδη εξαπλωθεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με τις αποδόσεις να σημειώνουν απότομη άνοδο στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία και την Ιταλία. Το sell-off στην αγορά ομολόγων των ΗΠΑ επιταχύνθηκε επίσης, με την απόδοση των 10ετών ομολόγων του αμερικανικού Δημοσίου να σημειώνει άνοδο έως και 7 μονάδες βάσης, φτάνοντας το 5,35% πρόσφατα, το υψηλότερο επίπεδο από το 2002.

Ο Τζέρεμι Πελόσο, ευρωπαίος μακροοικονομικός στρατηγικός αναλυτής της BCA Research, δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο η αναταραχή στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων να δημιουργήσει δευτερογενείς επιπτώσεις και να επιδεινώσει την πώληση ομολόγων στις ΗΠΑ.

Συνήθως, οι πιέσεις στα ομόλογα μεταδίδονται προς την αντίθετη κατεύθυνση, με τις δυσκολίες στις ΗΠΑ να επεκτείνονται στην Ευρώπη. Ωστόσο, η σοβαρότητα του sell-off των γαλλικών κρατικών ομολόγων εφιστά την προσοχή στα δημοσιονομικά ζητήματα σε όλο τον κόσμο, κάτι που με τη σειρά του θα μπορούσε να επιβαρύνει την αμερικανική αγορά, ανέφερε ο Πελόσο.

Ο Πάτρικ Γκάρβι, της ING, δήλωσε ότι ανησυχεί για το ενδεχόμενο να σημειωθεί παρόμοια σοβαρή πτώση των ομολόγων στις ΗΠΑ. Η πτώση των αμερικανικών κρατικών ομολόγων μέχρι στιγμής ήταν ήπια σε σύγκριση με τον ρυθμό με τον οποίο οι επενδυτές ξεφορτώθηκαν τα ομόλογα στη Γαλλία, ανέφερε.

Περιέγραψε ένα σενάριο χειρότερης περίπτωσης, όπου τα πιστωτικά περιθώρια —ένα μέτρο κινδύνου στις πιστωτικές αγορές— θα διπλασιαστούν ή θα τριπλασιαστούν καθώς οι επενδυτές θα ξεφορτώνονται τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, κάτι που, όπως είπε, θα αποτελούσε μια «πραγματική κρίση ομολόγων». Αν εξελισσόταν μια τέτοια κατάσταση, θα ήταν παρόμοια με αυτό που συνέβη λίγο μετά τις ανακοινώσεις για τους δασμούς της «Ημέρας της Απελευθέρωσης» το 2025, όταν οι επενδυτές πούλησαν μαζικά κρατικά ομόλογα και τα πιστωτικά περιθώρια διευρύνθηκαν σε ακραία επίπεδα, είπε.

Οι μετοχές πιθανότατα θα υποαποδώσουν σε παγκόσμιο επίπεδο, προσέθεσε, αναφερόμενος στο γεγονός ότι οι υψηλότερες αποδόσεις συσφίγγουν τις χρηματοοικονομικές συνθήκες και θεωρούνται αντίξοος άνεμος για τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου.

Οι αμερικανικές μετοχές έχουν αντέξει σχετικά καλά τις αποδόσεις άνω του 5% μέχρι στιγμής, αν και είναι δύσκολο να διαπιστωθεί αν υπάρχει ένα υψηλότερο όριο στο οποίο τα επιτόκια αρχίζουν να πλήττουν τα κέρδη και να τραβούν την αγορά προς τα κάτω.

Ο Εντ Γιαρντένι, βετεράνος της αγοράς και πρόεδρος της Yardeni Research, δήλωσε ότι είναι πιο πιθανό η αναταραχή στην αγορά ομολόγων στην Ευρώπη να οδηγήσει τους επενδυτές να συρρέουν στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα για ασφάλεια, συμβάλλοντας έτσι στην ψύξη των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων.

Ωστόσο, έθεσε το ενδεχόμενο ενός αρνητικού σεναρίου, όπου οι αποδόσεις των ομολόγων σε όλο τον κόσμο θα αυξηθούν λόγω της εκκαθάρισης του «carry trade» του γιεν. Η συγκεκριμένη πρακτική έχει αποτελέσει σημαντική πηγή ροών κεφαλαίων προς αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία τα τελευταία χρόνια, ενώ προηγούμενες εκκαθαρίσεις έχουν προκαλέσει σημαντική μεταβλητότητα σε όλες τις αγορές.

Δεν παρατηρείται σαφής «φυγή προς την ασφάλεια», καθώς οι επενδυτές ξεφορτώνονται τα κρατικά ομόλογα, αλλά οι Πελόσο και Γκάρβι έχουν μερικές ιδέες σχετικά με το πού θα μπορούσαν να αναζητήσουν καταφύγιο οι επενδυτές.

Ο Πελόσο ανέφερε ότι οι επενδυτές θα μπορούσαν να εξετάσουν το ενδεχόμενο αγοράς κρατικών ομολόγων χωρών με καλύτερες δημοσιονομικές προοπτικές από τη Γαλλία, όπως η Ισπανία ή η Ιταλία. Οι αποδόσεις και στις δύο χώρες έχουν αυξηθεί εν μέσω της αναταραχής στην αγορά ομολόγων της Γαλλίας, αν και η μεταβλητότητα και ο κίνδυνος που συνδέονται με αυτά τα ομόλογα είναι χαμηλότεροι από ό,τι στο γαλλικό δημόσιο χρέος αυτή τη στιγμή.

Ο Γκάρβι της ING συμβούλεψε τους επενδυτές που ανησυχούν για μια πιο έντονη πτώση στις ΗΠΑ να πουλήσουν ομόλογα του Δημοσίου μακράς διάρκειας και να αγοράσουν βραχυπρόθεσμα. Η λογική είναι ότι, δεδομένου ότι η πίεση πώλησης συγκεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στο μακροπρόθεσμο άκρο της καμπύλης των ομολόγων του Δημοσίου, ένα χαρτοφυλάκιο με ομόλογα μακράς διάρκειας θα δει την τιμή αυτών των ομολόγων να πέφτει περισσότερο από ό,τι ένα χαρτοφυλάκιο με ομόλογα βραχείας διάρκειας.

Μια πτώση των τιμών των ομολόγων δεν είναι απαραίτητα αρνητική για τους επενδυτές, ανάλογα με τον βαθμό έκθεσής τους στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα. Οι υψηλότερες αποδόσεις σημαίνουν υψηλότερες τακτικές πληρωμές στους κατόχους ομολόγων. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν ζημίες για τους επενδυτές που πωλούν κρατικά ομόλογα πριν από τη λήξη τους, ή για τους επενδυτές που κατέχουν ETF που παρακολουθούν την τιμή των ομολόγων, η οποία μειώνεται καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις.

Οι επενδυτές μπορεί επίσης να εξετάσουν το ενδεχόμενο να μειώσουν τις τοποθετήσεις τους σε διεθνείς ή αμερικανικές μετοχές, δεδομένου ότι οι μετοχές τείνουν να υποαποδίδουν όταν οι αποδόσεις των ομολόγων αυξάνονται απότομα, ανέφερε ο Γκάρβι.

«Είναι απλώς μια αντανακλαστική αντίδραση», είπε σχετικά με το τι θα μπορούσε να συμβεί αν η πώληση ομολόγων επιταχυνθεί.

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