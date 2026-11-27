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Τη μεγαλύτερη ενδοσυνεδριακή άνοδο από τον Ιανουάριο καταγράφει ο χαλκός, διευρύνοντας την ανάκαμψή του από τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 11 μηνών, καθώς η ανοδική αντίδραση των διεθνών χρηματιστηρίων σηματοδοτεί την επιστροφή της επενδυτικής διάθεσης για ανάληψη κινδύνου, έπειτα από εβδομάδες έντονης μεταβλητότητας λόγω των ανησυχιών γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Η τιμή του μετάλλου ενισχύθηκε ενδοσυνεδριακά έως και κατά 6,5%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη άνοδο από τις 29 Ιανουαρίου, ξεπερνώντας τα 12.600 δολάρια ανά τόνο στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME).

Ο χαλκός οδεύει προς τα πρώτα εβδομαδιαία κέρδη του από τις αρχές Οκτωβρίου, καθώς ενισχύονται τα futures των αμερικανικών χρηματιστηριακών δεικτών, ενώ ανοδικά κινούνται και οι κινεζικές μετοχές, μετά την επαναβεβαίωση της δέσμευσης του Κρατικού Συμβουλίου της Κίνας να στηρίξει την αγορά, μέσω μιας ασυνήθιστης μεσημβρινής ανακοίνωσης.

«Πρόκειται για μαζικό κλείσιμο θέσεων πώλησης (short covering), που πυροδοτήθηκε από την ανάκαμψη των αμερικανικών μετοχών. Με τα κινεζικά αποθέματα να παραμένουν περιορισμένα, μια τέτοια αντίδραση είναι απολύτως λογική», δήλωσε στο Bloomberg ο Χάρι Τζιανγκ, διαπραγματευτής της China-Base Ningbo Group.

Η ανατροπή στις εμπορικές ροές

Η προοπτική επιβολής αμερικανικών δασμών είχε οδηγήσει τους traders στη μεταφορά τεράστιων ποσοτήτων χαλκού προς τις Ηνωμένες Πολιτείες νωρίτερα φέτος, περιορίζοντας τη διαθέσιμη προσφορά στις υπόλοιπες αγορές.

Ωστόσο, η πρόσφατη πίεση στις ανοικτές θέσεις πώλησης στην κινεζική αγορά δημιούργησε μια ιδιαίτερα επικερδή εμπορική ευκαιρία, αντιστρέφοντας τη ροή του μετάλλου.

Εταιρείες logistics δέχθηκαν καταιγισμό αιτημάτων από εμπόρους που επιδίωκαν να μεταφέρουν χαλκό από τις ΗΠΑ προς την Κίνα, με αρκετά φορτία να έχουν ήδη δρομολογηθεί.

Το premium Yangshan, η προσαύξηση που καταβάλλεται για εισαγόμενα φορτία χαλκού στην Κίνα, σκαρφάλωσε την περασμένη εβδομάδα στο ιστορικό υψηλό των 500 δολαρίων ανά τόνο, προτού υποχωρήσει στα 320 δολάρια, επίπεδο που παραμένει σημαντικά υψηλότερο από τον ιστορικό μέσο όρο.

Η διαφορά μεταξύ της τιμής άμεσης παράδοσης χαλκού στην κινεζική αγορά και των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης αναφοράς περιορίστηκε επίσης την τελευταία εβδομάδα, παραμένει ωστόσο σημαντική. Τα αποθέματα που παρακολουθεί το χρηματιστήριο σημείωσαν οριακή αύξηση.

Η τιμή του χαλκού στο Λονδίνο είχε υποχωρήσει απότομα μετά το ιστορικό υψηλό των περίπου 15.000 δολαρίων ανά τόνο τον Σεπτέμβριο, καθώς οι αμφιβολίες για τη διατηρησιμότητα των επενδύσεων σε κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης και η προοπτική νέων αυξήσεων των αμερικανικών επιτοκίων επιβάρυναν το επενδυτικό κλίμα.

Στις τελευταίες συναλλαγές, ο χαλκός κατέγραφε άνοδο 4,7% στα 12.429,50 δολάρια ανά τόνο, ενώ ισχυρά κέρδη σημείωναν επίσης ο κασσίτερος, ο ψευδάργυρος και το αλουμίνιο.