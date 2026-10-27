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Με ισχυρή άνοδο στη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία κινούνται οι ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές, καθώς το επενδυτικό ενδιαφέρον για την τεχνητή νοημοσύνη αναζωπυρώθηκε μετά τη δημοσιοποίηση των εγγράφων για την πολυαναμενόμενη εισαγωγή της Anthropic στο χρηματιστήριο. Το θετικό κλίμα μεταφέρθηκε από τη Wall Street στην Ασία, οδηγώντας σε σημαντικά κέρδη τις μετοχές των εταιρειών τεχνολογίας και ημιαγωγών.

Στο επίκεντρο βρέθηκε το χρηματιστήριο της Σεούλ, με τον δείκτη Kospi να ενισχύεται κατά 3,25%, στις 5.647,18 μονάδες, έχοντας καταγράψει ενδοσυνεδριακά άνοδο έως και 4%. Στο Τόκιο, ο Nikkei 225 σημείωσε άνοδο 1,93%, στις 63.391,19 μονάδες, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν εκ νέου σε εταιρείες που συνδέονται με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Αντίθετα, οι αγορές της Κίνας και του Χονγκ Κονγκ κινήθηκαν σε αρνητικό έδαφος, χωρίς να ακολουθήσουν το ανοδικό κύμα που κυριάρχησε στις υπόλοιπες μεγάλες τεχνολογικές αγορές της περιοχής.

Συγκεκριμένα, στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng υποχώρησε κατά 0,57%, στις 23.079,05 μονάδες, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο Shanghai Composite σημείωσε πτώση 0,15%, στις 3.692,16 μονάδες. Απώλειες κατέγραψε και ο Sensex στην Ινδία, υποχωρώντας κατά 0,11%, στις 73.523,59 μονάδες, ενώ στη Σιγκαπούρη ο Straits Times διαμορφώθηκε στις 5.410,48 μονάδες, με οριακή πτώση 0,10%.

SK Hynix, Samsung και SoftBank οδηγούν την άνοδο

Το μεγαλύτερο αγοραστικό ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι ασιατικές εταιρείες που συνδέονται με την παραγωγή ημιαγωγών και τις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Στη Νότια Κορέα, η SK Hynix ενισχυόταν κατά 6,2% στις απογευματινές συναλλαγές, ενώ η Samsung Electronics κατέγραφε άνοδο 4,6%, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ισχυρή επίδοση του Kospi.

Στην Ιαπωνία, η SoftBank σημείωνε κέρδη έως 6,7%, παρά το γεγονός ότι η μετοχή του ομίλου, ο οποίος έχει επενδύσει στην OpenAI, έχει χάσει περισσότερο από το ένα τέταρτο της αξίας της τον τελευταίο μήνα.

Η ανοδική κίνηση αποδίδεται στην αναζωπύρωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος για τις εταιρείες που αναμένεται να επωφεληθούν από τις μεγάλες δαπάνες για την ανάπτυξη της AI.

Όπως επισήμανε ο Μιτούλ Κοτέτσα, επικεφαλής στρατηγικής για τις ασιατικές αγορές της Barclays, η άνοδος των αμερικανικών τεχνολογικών μετοχών μεταφέρθηκε στην Ασία, ενισχύοντας ιδιαίτερα αγορές με μεγάλη βαρύτητα του τεχνολογικού κλάδου, όπως αυτή της Νότιας Κορέας.

Η Anthropic αναζωπυρώνει το ενδιαφέρον για την τεχνητή νοημοσύνη

Καταλύτης για τη νέα άνοδο αποτέλεσε η δημοσιοποίηση των εγγράφων της Anthropic για την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, τα οποία αποκάλυψαν ταχύτατη αύξηση των εσόδων κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, καθώς και διαθέσιμα ύψους 112 δισ. δολαρίων.

Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε τις προσδοκίες των επενδυτών για τις προοπτικές του κλάδου, έπειτα από μια περίοδο αυξανόμενων αμφιβολιών σχετικά με τη βιωσιμότητα των τεράστιων επενδύσεων που απαιτεί η ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων AI.

Τους τελευταίους μήνες, οι αγορές έχουν εκφράσει προβληματισμό για το κατά πόσο οι επενδυτές θα συνεχίσουν να χρηματοδοτούν με εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, χωρίς να υπάρχουν ακόμη σαφείς ενδείξεις κερδοφορίας από τις εταιρείες που κατασκευάζουν τα σχετικά μοντέλα.

Ο Τζέισον Λούι, επικεφαλής στρατηγικής για μετοχές και παράγωγα στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού της BNP Paribas, χαρακτήρισε την κίνηση των ασιατικών αγορών ως ένα «ράλι ανακούφισης» στον κλάδο της AI, επισημαίνοντας ότι οι πρόσφατες συμφωνίες της SpaceX και της Meta συνέβαλαν επίσης στη διαμόρφωση θετικού επενδυτικού κλίματος.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι επενδυτές επιχειρούν ήδη να εντοπίσουν τους μεγαλύτερους ωφελημένους στην Ασία από μια επιτυχημένη εισαγωγή της Anthropic στο χρηματιστήριο.

Ο Κίερον Πουν, διευθυντής επενδύσεων σε ασιατικές μετοχές της Aberdeen Investments, εκτίμησε ότι οι υποχρεώσεις και οι δεσμεύσεις που θα γνωστοποιήσει η Anthropic μέσω των εγγράφων εισαγωγής της θα μπορούσαν να ευνοήσουν τις κορεατικές εταιρείες παραγωγής μνημών, καθώς και τις επιχειρήσεις της Ταϊβάν που συμμετέχουν στις εφοδιαστικές αλυσίδες της Google και της Nvidia.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται επίσης τα επερχόμενα οικονομικά αποτελέσματα των δύο μεγάλων νοτιοκορεατικών εταιρειών ημιαγωγών. Η SK Hynix ανακοινώνει αποτελέσματα την Τετάρτη, ενώ ακολουθεί η Samsung Electronics την Πέμπτη.

Η Wall Street και οι προσδοκίες για συνέχεια του ράλι

Η ανοδική αντίδραση των ασιατικών αγορών ακολούθησε τα ισχυρά κέρδη της Wall Street τη Δευτέρα, όταν ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq 100 έκλεισε με άνοδο 1%, στον απόηχο των ανακοινώσεων της Anthropic.

Τα προθεσμιακά συμβόλαια των αμερικανικών μετοχικών δεικτών προϊδέαζαν για συνέχεια της θετικής πορείας, με τα futures του S&P 500 και του Nasdaq 100 να καταγράφουν μικρή άνοδο.

Παρά τη βελτίωση του κλίματος στον τεχνολογικό κλάδο, η εικόνα των διεθνών αγορών παραμένει σύνθετη, καθώς οι επενδυτές καλούνται να σταθμίσουν τόσο τις προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης όσο και τις εξελίξεις στη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ.

Πτώση του πετρελαίου και απώλειες στις κινεζικές αγορές

Στις αγορές ενέργειας, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση.

Το Brent σημείωσε πτώση περίπου 0,8%, στα 114,90 δολάρια το βαρέλι κατά τις ασιατικές συναλλαγές, ενώ το αμερικανικό WTI διαπραγματευόταν κοντά στα 101 δολάρια το βαρέλι.

Οι κινεζικές μετοχές κινήθηκαν αντίθετα από τη γενικότερη ανοδική τάση. Ο δείκτης CSI 300 της Κίνας υποχωρούσε κατά 0,2%, ενώ ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έχανε περίπου 0,5%, υπό την πίεση των κινεζικών εταιρειών που είναι εισηγμένες στην αγορά.

Σύμφωνα με τα επιμέρους χρηματιστηριακά στοιχεία, ο Hang Seng διαμορφωνόταν στις 23.079,05 μονάδες, με πτώση 0,57%, ενώ ο Shanghai Composite υποχωρούσε κατά 0,15%, στις 3.692,16 μονάδες.

Το βλέμμα των επενδυτών στη Fed και τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ

Πέρα από τις εξελίξεις στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, οι διεθνείς αγορές στρέφουν σταδιακά την προσοχή τους στις αποφάσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ και στις επικείμενες ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως σημείωσε ο Μιτούλ Κοτέτσα της Barclays, στις αγορές επικρατεί μια σχετική ηρεμία ενόψει της συνεδρίασης της Fed, ενώ το ενδιαφέρον μετατοπίζεται ολοένα περισσότερο στην αμερικανική εκλογική αναμέτρηση.

Η εκτίμησή του είναι ότι οι επενδυτές βρίσκονται σε στάση αναμονής, αναζητώντας νέες ενδείξεις για την πορεία της νομισματικής πολιτικής και των διεθνών αγορών