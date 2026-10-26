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Σε θετικό έδαφος ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Δευτέρας η Wall Street, με τον τεχνολογικό κλάδο να πρωταγωνιστεί, καθώς η υποβολή αίτησης για αρχική δημόσια προσφορά (IPO) από την Anthropic αναζωπύρωσε το επενδυτικό ενδιαφέρον για την τεχνητή νοημοσύνη. Την ίδια ώρα, οι αγορές στρέφουν την προσοχή τους στην επικείμενη απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για τα επιτόκια και σε μια εβδομάδα με ιδιαίτερα πυκνό πρόγραμμα εταιρικών αποτελεσμάτων.

Στο ταμπλό, ο Nasdaq ενισχύθηκε κατά 0,83%, κλείνοντας στις 26.169,38 μονάδες. Ο S&P 500 κατέγραψε άνοδο 0,71%, στις 7.677,65 μονάδες, ενώ ο Dow Jones κέρδισε 0,29%, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 52.364,02 μονάδες.

Η άνοδος ακολούθησε δύο διαδοχικές εβδομάδες απωλειών για τον S&P 500 και τον Nasdaq, οι οποίοι είχαν δεχθεί πιέσεις από το κύμα πωλήσεων στις τεχνολογικές μετοχές και στις εταιρείες που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Η ανάκαμψη της Δευτέρας υποδηλώνει ότι οι επενδυτές επιστρέφουν στον κλάδο, παρά τις ανησυχίες για τη βιωσιμότητα των τεράστιων δαπανών που απαιτεί η ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Οι επενδυτές αξιολογούν πλέον την πολυαναμενόμενη κατάθεση εγγράφων από την Anthropic για την εισαγωγή της στο αμερικανικό χρηματιστήριο.

Παρότι τα σχετικά έγγραφα ανέδειξαν τις εξαιρετικά φιλόδοξες επιδιώξεις της εταιρείας που βρίσκεται πίσω από το Claude στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, υπογράμμισαν παράλληλα και το τεράστιο οικονομικό κόστος που συνεπάγεται η υλοποίησή τους.

Οι καθαρές ζημίες της Anthropic κατά το πρώτο εξάμηνο διευρύνθηκαν στα 80,7 δισ. δολάρια, κυρίως λόγω της αύξησης της εύλογης αξίας ομολόγων που μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές της εταιρείας. Τα έσοδά της διαμορφώθηκαν περίπου στα 16,3 δισ. δολάρια.

Σύμφωνα με αναλυτές, η Anthropic ενδέχεται να σχεδιάζει μια ιδιαίτερα μεγάλη δημόσια εγγραφή αργότερα μέσα στο έτος, παρά το γεγονός ότι αρκετές άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης έχουν πρόσφατα αποσύρει τα σχέδιά τους για εισαγωγή στο χρηματιστήριο.

Ορισμένοι επενδυτές φέρονται να αποτιμούν την εταιρεία, σε περίπου 1,5 τρισ. δολάρια. Πρόκειται πάντως για υποχώρηση σε σχέση με την αποτίμηση των 2 τρισ. δολαρίων που συζητούνταν περίπου μία εβδομάδα νωρίτερα.

Οι εξελίξεις γύρω από την Anthropic έδωσαν ευρύτερα ώθηση στις μετοχές εταιρειών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, επαναφέροντας στο επίκεντρο έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους της αγοράς.

Η εξέλιξη σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές αμφισβητούν κατά πόσον οι μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες χρηματοδοτούνται σε σημαντικό βαθμό μέσω δανεισμού, μπορούν να αποφέρουν επαρκείς αποδόσεις.

Η Nvidia, η πολυτιμότερη εισηγμένη εταιρεία στον κόσμο με βάση τη χρηματιστηριακή της αξία, κατέγραψε κέρδη σχεδόν 3%, ενώ οι Microsoft και Amazon ενισχύθηκαν κατά περίπου 1% η καθεμία.

Μια επιτυχημένη εισαγωγή μεγάλης εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης στο χρηματιστήριο θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές αποτιμούν ολόκληρο τον κλάδο, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστών ημιαγωγών και των επιχειρήσεων που παρέχουν την υπολογιστική υποδομή για την ανάπτυξη και λειτουργία μοντέλων AI. Ωστόσο, μια τέτοια δημόσια εγγραφή θα μπορούσε επίσης να απορροφήσει επενδυτικά κεφάλαια από τους ήδη καθιερωμένους τεχνολογικούς κολοσσούς, καθώς οι επενδυτές θα επιδιώξουν να αποκτήσουν έκθεση σε μια νέα εισηγμένη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης.

Μεταξύ των υπόλοιπων μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, οι πάροχοι υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους CoreWeave Inc. και Nebius Group NV κέρδισαν έδαφος. Αμφότερες οι εταιρείες ανέκαμψαν από τις προηγούμενες απώλειές τους, οι οποίες είχαν ακολουθήσει δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου της SpaceX, Έλον Μασκ.

Στις κερδισμένες επίσης οι εταιρείες διαχείρισης κέντρων δεδομένων Applied Digital Corp. και IREN Ltd., όπως και οι εταιρείες αποθήκευσης δεδομένων, όπως οι SanDisk Corporation , Western Digital Corporation και Seagate Technology PLC.

Εξάλλου, παρά τη θετική αντίδραση της Δευτέρας, ο κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπος με έντονη επιφυλακτικότητα. Έτσι, οι ανακοινώσεις οικονομικών αποτελεσμάτων από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες αναμένεται να προσφέρουν περισσότερες ενδείξεις για τις προοπτικές των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η Alphabet και η Microsoft πρόκειται να ανακοινώσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα την Τετάρτη, ενώ την Πέμπτη ακολουθεί η Amazon. Παράλληλα, η εβδομάδα περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό ανακοινώσεων τριμηνιαίων αποτελεσμάτων και από άλλους σημαντικούς επιχειρηματικούς ομίλους.

Στο μέτωπο της νομισματικής πολιτικής, η Fed αναμένεται να ξεκινήσει την Τρίτη τη διήμερη συνεδρίασή της, με τις αγορές να προεξοφλούν σε μεγάλο βαθμό ότι θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια κατά την ανακοίνωση της απόφασής της την Τετάρτη.

Τον Σεπτέμβριο, οι αξιωματούχοι της Fed προχώρησαν στην πρώτη αύξηση των επιτοκίων από το 2023, επιχειρώντας να αντιμετωπίσουν τις εντεινόμενες πληθωριστικές πιέσεις.

Παρότι οι αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας έχουν επανειλημμένα υπογραμμίσει την ανάγκη να υποχωρήσει ο πληθωρισμός στον στόχο του 2%, ορισμένοι έχουν εμφανιστεί λιγότερο πιεστικοί ως προς την ανάγκη άμεσης νέας αύξησης.

Για τον λόγο αυτό, μεγάλο μέρος του ενδιαφέροντος θα επικεντρωθεί στη συνέντευξη Τύπου του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, μετά την ανακοίνωση της απόφασης, σύμφωνα με αναλυτές της Deutsche Bank.

«Το γενικότερο μήνυμα είναι πιθανό να παραμείνει περιοριστικό. Οι οικονομολόγοι μας εκτιμούν ότι τα πρόσφατα στοιχεία για τον πληθωρισμό ενισχύουν την ανάγκη περαιτέρω σύσφιγξης της νομισματικής πολιτικής με την πάροδο του χρόνου, ακόμη και εάν η Fed επιλέξει να κάνει μια παύση αυτή την εβδομάδα», ανέφεραν οι αναλυτές σε σημερινό σημείωμα τους.

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, οι αγορές αποτιμούν περίπου στο 73% την πιθανότητα η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC), η οποία καθορίζει τα αμερικανικά επιτόκια, να προχωρήσει σε νέα αύξηση κατά την τελευταία συνεδρίαση του έτους, τον Δεκέμβριο.

Πρόσθετες ενδείξεις για την επόμενη κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής ενδέχεται να προσφέρουν τα οικονομικά στοιχεία που αναμένονται αυτή την εβδομάδα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η προκαταρκτική εκτίμηση για το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν των ΗΠΑ κατά το τρίτο τρίμηνο και ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) του Σεπτεμβρίου, ο οποίος αποτελεί το προτιμώμενο μέτρο πληθωρισμού της Fed.

Στις αγορές ενέργειας, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν μετά τις πληροφορίες ότι διαμεσολαβητές από το Κατάρ επισκέφθηκαν την Τεχεράνη το Σαββατοκύριακο, σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης μεταξύ του Ιράν και της Ουάσιγκτον.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν πάνω από 1% λίγο πάνω από τα 115 δολάρια το βαρέλι. Αντίστοιχα, τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού WTI κινήθηκαν λίγο πάνω από τα 101 δολάρια το βαρέλι.