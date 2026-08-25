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Σε επιλεκτικές τοποθετήσεις αναλώνονται οι επενδυτές στο Χρηματιστήριο, διατηρώντας μια επιφυλακτική αλλά ελαφρώς θετική στάση στην έναρξη των σημερινών συναλλαγών. Η Αθήνα δείχνει να επηρεάζεται άμεσα από το κλίμα στις διεθνείς αγορές, όπου η διάθεση για ανάληψη ρίσκου ενισχύεται μεν, αλλά παραμένει συγκρατημένη.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (25/8) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,46% και διαπραγματεύεται στις 2.644,22 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.638,60 (χαμηλό ημέρας) και των 2.647,09 μονάδων (υψηλό ημέρας). Σε τεχνικό επίπεδο, η παραμονή του ΓΔ πάνω από το όριο των 2.630 μονάδων διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο για μία νέα δοκιμή προσέγγισης της «ζώνης» των 2.650 μονάδων και την κατάκτηση νέων υψηλών 17ετίας (Νοέμβριος 2009).

Βασική αιτία για τη νευρικότητα στο εξωτερικό αποτελούν οι νέες εξελίξεις στο γεωπολιτικό πεδίο, μετά τις προειδοποιήσεις της κυβέρνησης Τραμπ για επέκταση των δευτερογενών κυρώσεων σε χώρες που διατηρούν εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν στο πλαίσιο της «οικονομικής D-Day». Παρά το γεγονός ότι τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί έως τώρα δεν υποδηλώνουν ουσιαστική κλιμάκωση, η αβεβαιότητα παραμένει αισθητή.

Ταυτόχρονα, το διεθνές επενδυτικό κοινό τηρεί στάση αναμονής εν όψει των κρίσιμων οικονομικών ανακοινώσεων στις ΗΠΑ. Το ενδιαφέρον στρέφεται τόσο στη δημοσιοποίηση της έκθεσης για τον πληθωρισμό την Τετάρτη, όσο και στα εταιρικά αποτελέσματα της Nvidia, τα οποία αναμένονται την ίδια ημέρα και ενδέχεται να επηρεάσουν καταλυτικά τον τεχνολογικό κλάδο. Παράλληλα, οι επίμονα υψηλές τιμές στον τομέα της ενέργειας και οι πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές εντείνουν την προσοχή, ενώ το ενδιαφέρον κορυφώνεται για την ομιλία του επικεφαλής της Fed Κέβιν Γουόρς στο συμπόσιο του Τζάκσον Χολ την Παρασκευή.

Παρά τις εξωτερικές πιέσεις, το Χρηματιστήριο Αθηνών βρίσκει στηρίγματα στις επιλεκτικές αγοραστικές κινήσεις (stock picking), με επίκεντρο τους κλάδους των τραπεζών, της ενέργειας, των υποδομών και τις εταιρείες που διαθέτουν ισχυρούς καταλύτες. Θετικά λειτουργεί η προσδοκία για την αναβάθμιση στις ανεπτυγμένες αγορές στις 21 Σεπτεμβρίου, καθώς και οι τοποθετήσεις θέσεων εν όψει της ένταξης της Motor Oil στον δείκτη MSCI. Η MOH βρίσκεται στο επίκεντρο καθώς ανακοινώνει τα αποτελέσματα β’ τριμήνου και α’ εξαμήνου μετά την ολοκλήρωση της σημερινής συνεδρίασης.

Μεγάλα πακέτα πέρασαν με το «καλημέρα» των συναλλαγών στη Metlen, μετά την απόσχιση του κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ. Συγκεκριμένα, στις 10:33 άλλαξαν χέρια δύο πακέτα 320.000 τεμαχίων, συνολικής αξίας 15,61 εκατ. ευρώ, έναντι 48,78 και 48,8 ευρώ ανά μετοχή. Τέλος, η μετοχή της ΕΥΑΘ διαπραγματεύεται σήμερα χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,0746 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό 0,07087 ευρώ ανά μετοχή).

Συγκρατημένες οι κινήσεις των αγοραστών

Κέρδη +0,76% σημειώνουν οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να διαπραγματεύεται στις 3.094,64 μονάδες, πλησιάζοντας το υψηλό 11ετίας (Νοέμβριος 2015) των 3.100 μονάδων. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κινείται ανοδικά κατά +0,49% στις 6.761,11 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) ενισχύεται κατά +0,25% στις 3.104,88 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 25,88 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 15,61 εκατ. ευρώ αφορούν στα πακέτα της Metlen. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 191,75 δισ. ευρώ. Θετικό είναι το πρόσημο για 56 μετοχές, αρνητικό για 21, ενώ 18 τίτλοι παραμένουν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Εθνική κερδίζει +1,1%, η Alpha Bank +0,7%, η Πειραιώς +0,5%, ενώ η Eurobank υποχωρεί κατά -0,3%. Η CrediaBank κινείται ανοδικά κατά +1,3%, η Τράπεζα Κύπρου κατά +1,1% και η Optima bank «σκαρφαλώνει» κατά +4,3% πάνω από τα 12 ευρώ και σε νέα επίπεδα ρεκόρ.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, κατά περίπου +1% ενισχύονται η ΔΕΗ, η Cenergy και η ElvalHalcor. Από την άλλη πλευρά, η Motor Oil και η HELLENiQ ENERGY χάνουν πάνω από -2%, διορθώνοντας μετά τα διαδοχικά ρεκόρ.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, κοντά στο +1% διαπραγματεύονται ο ΑΔΜΗΕ, η Fourlis και η Trade Estates. Στον αντίποδα, η Κρι Κρι υποχωρεί κατά -1,1% κατεβάζοντας ταχύτητα μετά την επίτευξη των ιστορικών υψηλών.

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