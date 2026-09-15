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«Αντισώματα» δείχνει να έχει το Χρηματιστήριο Αθηνών απέναντι στις εξωγενείς πιέσεις. Οι επενδυτές αντέδρασαν μετά την χθεσινή ισχυρή πτώση και το σημερινό άσχημα ξεκίνημα, διατηρώντας τον Γενικό Δείκτη σε απόσταση βολής από το ορόσημο των 2.700 μονάδων. Οι αγοραστικές τοποθετήσεις αυξήθηκαν στο δεύτερο μισό των συναλλαγών, με «αψιμαχίες» μεταξύ αγοραστών και πωλητών μέχρι τις δημοπρασίες.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (15/9) ο ΓΔ ενισχύθηκε οριακά κατά 0,25 μονάδες ή +0,01% και έκλεισε στις 2.695,21 μονάδες, κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.701,03 μονάδων. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.671,20 μονάδες. Ο δείκτης σημειώνει κέρδη +0,67% εντός του Σεπτεμβρίου, με τη φετινή απόδοση να διαμορφώνεται σε +27,09%.

Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν ορισμένοι τίτλοι της υψηλής κεφαλαιοποίησης, που είχαν δεχθεί πιέσεις στην χθεσινή συνεδρίαση, όπως η Aktor, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ), η Lamda Development και η ΕΥΔΑΠ. Σε θετική τροχιά και τα διυλιστήρια, στον απόηχο της αύξησης των τιμών στόχων από τη Eurobank Equities. Η Motor Oil σταμάτησε κοντά στα 68 ευρώ σε νέο ιστορικό υψηλό και η HELLENiQ ENERGY έπιασε τα 18 ευρώ και έκλεισε σε υψηλό 27 ετών (Σεπτέμβριος 1999). «Άλμα» σημείωσε ο ΟΛΠ, ο οποίος ξεχώρισε στη μεσαία κεφαλαιοποίηση.

Ιστορικής σημασίας αναμένεται να είναι η ερχόμενη Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου για το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η αναβάθμισή του στις ανεπτυγμένες αγορές πρόκειται να συνοδευτεί από εκτιμώμενο τζίρο-ρεκόρ ύψους 5 έως 6 δισ. ευρώ, με πιθανότητα ακόμη υψηλότερων μεγεθών, καθώς μόνο οι εισροές για τις Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς στον δείκτη Eurostoxx 600 εκτιμώνται σε 1,1 δισ. ευρώ.

Για τη διευκόλυνση της διεκπεραίωσης του τεράστιου όγκου εντολών από ξένους επενδυτές, η διοίκηση του Χρηματιστηρίου παρέτεινε τη διάρκεια των τελικών δημοπρασιών κατά 10 λεπτά, μεταθέτοντας το πέρας της συνεδρίασης στις 17:30. Η συνεδρίαση της Παρασκευής πρόκειται να αποτελέσει τεστ αντοχής για τα συστήματα συναλλαγών, ενώ αναμένεται να καταρρίψει το ιστορικό ρεκόρ ημερήσιου τζίρου των 3,03 δισ. ευρώ που κρατά από τις 15 Μαΐου 2008, λόγω του deal ΟΤΕ-Deutsche Telekom.

Αντίρροπες δυνάμεις στο ταμπλό

Απώλειες -0,48% κατέγραψε σήμερα ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 3.216,87 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κινήθηκε πτωτικά κατά -0,1% στις 6.919,99 μονάδες, ενώ ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κέρδισε +0,74% στις 3.017,20 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 331,65 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 17,8 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 54 εκατ. ευρώ έκανε η Eurobank και ακολούθησε η Εθνική με 42,9 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 194,27 δισ. ευρώ. Αρνητικό ήταν το πρόσημο για 61 μετοχές, θετικό για 43, ενώ 17 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Alpha Bank υποχώρησε κατά -1,33% στα 4,824 ευρώ, η Πειραιώς κατά -1,26% στα 10,565 ευρώ, ενώ αντίθετα η Eurobank κέρδισε +0,21% στα 4,68 ευρώ και η Εθνική +0,17% στα 17,415 ευρώ. Η CrediaBank σημείωσε πτώση -0,52% στο 0,96 ευρώ, η Optima bank κινήθηκε χαμηλότερα κατά -2,38% στα 12,69 ευρώ, ενώ η Τράπεζα Κύπρου ενισχύθηκε κατά +0,29% στα 10,55 ευρώ.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, «άλμα» άνω του +3% κατέγραψαν η Aktor (+3,98% στα 10,18 ευρώ) και η Lamda Development (+3,19% στα 6,63 ευρώ). Με κέρδη άνω του +2% ακολούθησαν η Motor Oil (+2,97% στα 67,6 ευρώ – νέο ιστορικό υψηλό) και ο ΔΑΑ (+2,36% στα 10,83 ευρώ). Κατά τουλάχιστον +1% ενισχύθηκαν η ΕΥΔΑΠ (+1,9% στα 11,8 ευρώ) και η HELLENiQ ENERGY (+1,35% στα 18 ευρώ, ρεκόρ 27 ετών – Σεπτέμβριος 1999). Από την άλλη πλευρά, πάνω από -1% έχασαν η Viohalco (-1,87% στα 15,74 ευρώ) και η Titan (-1,39% στα 49,8 ευρώ). Κοντά στο -1% έκλεισαν η Cenergy (-0,98% στα 22,3 ευρώ), η Allwyn (-0,93% στα 12,8 ευρώ) και η ElvalHalcor (-0,85% στα 3,52 ευρώ).

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ράλι +5,71% έκανε ο ΟΛΠ και έκλεισε στα 44,4 ευρώ. Η Ελλάκτωρ ενισχύθηκε κατά +2,21% στο 1,296 ευρώ. Κέρδη πέριξ του +1% σημείωσαν η Quest (+1,6% στα 7,6 ευρώ), ο ΑΔΜΗΕ (+1,18% στα 4,27 ευρώ) και η ΑΒΑΞ (+0,92% στα 3,29 ευρώ). Στον αντίποδα, η Intracom Holdings κατέγραψε απώλειες -1,38% και σταμάτησε στα 2,865 ευρώ.

Αρνητικό κλίμα στις διεθνείς αγορές – Η προσοχή στα εταιρικά αποτελέσματα

Το «εκρηκτικό κοκτέιλ» των υψηλών τιμών πετρελαίου και της ανόδου των ομολογιακών αποδόσεων περιορίζει αισθητά τη διάθεση των επενδυτών για ανάληψη ρίσκου στις αγορές. Η προσοχή παραμένει στραμμένη στις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες κρατούν την τιμή του Brent και του αργού WTI πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου ξεπέρασε το ψυχολογικό όριο του 5%, διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερα αντίξοο περιβάλλον για τις μετοχές.

Οι πιέσεις αυτές εκδηλώνονται σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς η Fed ετοιμάζεται να ανακοινώσει την απόφασή της για τη νομισματική πολιτική, με τις εκτιμήσεις να συγκλίνουν σε μία αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Στον εγχώριο και διεθνή «χάρτη», οι επενδυτές στρέφουν παράλληλα το βλέμμα τους στα εταιρικά αποτελέσματα, τα οποία λειτουργούν ως σημείο αναφοράς εν μέσω αυξημένης μεταβλητότητας.

Τα αποτελέσματα α’ εξαμήνου ανακοίνωσαν η Premia Properties και η Performance Technologies πριν την έναρξη των σημερινών συναλλαγών, ενώ θα ακολουθήσουν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Qualco μετά τη λήξη της συνεδρίασης. Την Τετάρτη (16/9) θα δημοσιεύσει τα οικονομικά της μεγέθη η Lamda Development, την Πέμπτη (17/9) σειρά έχουν η Profile, η Lavipharm και η Ευρώπη Holdings και την Παρασκευή (18/9) θα προβεί σε ανακοινώσεις η Ελλάκτωρ.

Η Εθνική Τράπεζα θα προχωρήσει την ερχόμενη Πέμπτη (17/9) στην ακύρωση 11,58 εκατ. ιδίων μετοχών, που αντιστοιχούν στο 1,27% του μετοχικού κεφαλαίου. Οι μετοχές αποκτήθηκαν μεταξύ Ιουνίου 2025 και Μαρτίου 2026 έναντι 146,1 εκατ. ευρώ, με μέση τιμή κτήσης 12,62 ευρώ ανά μετοχή, στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς ύψους 174 εκατ. ευρώ που εγκρίθηκε τον Μάιο του 2025. Μετά την ακύρωση, ο συνολικός αριθμός των μετοχών θα μειωθεί σε 903,13 εκατ., επιφέροντας αύξηση περίπου 1,3% στα κέρδη ανά μετοχή. Η ΕΤΕ μπορεί να διαθέσει τα εναπομείναντα 27,9 εκατ. ευρώ βάσει του υφιστάμενου προγράμματος, το οποίο διαρκεί έως τον Μάιο του 2027. Παράλληλα, η τράπεζα αύξησε την ονομαστική αξία ανά μετοχή σε 3 ευρώ από 1 ευρώ, κεφαλαιοποιώντας 1,81 δισ. ευρώ από το λογαριασμό υπέρ το άρτιο.

Τέλος, η Εβροφάρμα διαπραγματευόταν σήμερα χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,06 ευρώ ανά μετοχή, με το καθαρό ποσό να υπολογίζεται σε 0,057 ευρώ ανά μετοχή. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου.

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