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Στο αποκορύφωμα της κρίσης του ευρώ, κατά το πρώτο μισό της δεκαετίας του 2010, κυκλοφορούσε ένα ανέκδοτο. Ένα ζευγάρι Γερμανών πηγαίνει σε ένα ελληνικό εστιατόριο της περιοχής του, τρώει και, όταν σηκώνεται να φύγει, λέει στον ιδιοκτήτη: «Έχουμε ήδη πληρώσει». Την εποχή που η Ελλάδα διασώθηκε από μια άτακτη χρεοκοπία μέσω των διεθνών προγραμμάτων στήριξης και των αναδιαρθρώσεων χρέους, προς την Αθήνα κατευθύνθηκαν και χρήματα των Γερμανών φορολογουμένων.

Όπως σημειώνει η γερμανική FAZ, σε ανάλυσή της με τίτλο «Γιατί ο γύρος, τα σνίτσελ και τα μπίγκος προσελκύουν τους επενδυτες», από εκείνη την περίοδο, σε πολιτικό επίπεδο, απέμεινε ουσιαστικά μόνο η AfD. Το κόμμα ιδρύθηκε το 2013, κυρίως ως αντίδραση στην ευρωπαϊκή κρίση κρατικού χρέους και στην κρίση του ευρώ. Η AfD είχε ταχθεί κατηγορηματικά κατά της πολιτικής διάσωσης του ευρώ και ιδιαίτερα κατά των προγραμμάτων βοήθειας προς χώρες που βρίσκονταν σε κρίση, όπως η Ελλάδα.

Σήμερα, λίγο περισσότερο από μία δεκαετία αργότερα, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται δυναμικά. Για το τρέχον έτος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει οικονομική ανάπτυξη 1,8%, ενώ ήδη το 2025 το ελληνικό ΑΕΠ είχε αυξηθεί κατά 1,7%.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο Athex Composite, στον οποίο περιλαμβάνονται οι 60 μεγαλύτερες και πιο εμπορεύσιμες ελληνικές επιχειρήσεις, έχει ενισχυθεί κατά 28,32% από την αρχή του έτους. Συγκριτικά, ο Euro Stoxx 600 καταγράφει άνοδο μόλις 8,77%, ενώ ο γερμανικός δείκτης DAX έχει κερδίσει 4,03% από τις αρχές Ιανουαρίου.

Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι ελληνικές τράπεζες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο και έχουν μεγάλη βαρύτητα στον δείκτη. Άλλωστε, ο ευρωπαϊκός τραπεζικός κλάδος συνολικά διανύει μια ιδιαίτερα καλή περίοδο και όχι μόνο στην Ελλάδα. Ο Euro Stoxx Banks έχει ενισχυθεί φέτος κατά 21,75%.

Στην περίπτωση της Ελλάδας προστίθεται και η επίδραση της ανάκαμψης μετά την πολυετή κρίση. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της περιόδου εκείνης έχουν περιοριστεί δραστικά, οι ισολογισμοί των τραπεζών είναι ισχυρότεροι και η κερδοφορία έχει βελτιωθεί αισθητά. Αυτό επιτρέπει πλέον στα πιστωτικά ιδρύματα να διανέμουν ξανά μερίσματα και να προχωρούν σε επαναγορές μετοχών.

Παράλληλα, η χρηματοδότηση προς τις επιχειρήσεις ανακάμπτει. Ως αποτέλεσμα, οι διεθνείς επενδυτές αυξάνουν την έκθεσή τους στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, στον οποίο κυριαρχούν η Τράπεζα Πειραιώς, η Εθνική Τράπεζα, η Alpha Bank και η Eurobank.

Το Χρηματιστήριο της Βιέννης κερδίζει από την Ανατολική Ευρώπη

Οι τράπεζες βρίσκονται επίσης πίσω από τις ισχυρές επιδόσεις του Χρηματιστηρίου της Βιέννης. Ο ATX έχει ενισχυθεί κατά 29,51% φέτος, παρότι η οικονομική πορεία της Αυστρίας παραμένει εξίσου υποτονική με εκείνη της Γερμανίας.

Όπως και στην Αθήνα, όμως, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κυριαρχείται από τις τράπεζες. Μεταξύ των μεγαλύτερων εταιρειών του συγκαταλέγονται οι Erste Group, Raiffeisen Bank International και Bawag. Τα συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αντλούν μεγάλο μέρος των εσόδων τους από την Ανατολική Ευρώπη.

Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της Αυστρίας, περίπου το ένα τρίτο των χορηγούμενων δανείων αφορά την περιοχή αυτή. Επομένως, η ισχυρή εικόνα του Χρηματιστηρίου της Βιέννης αντανακλά λιγότερο τη δυναμική της αυστριακής οικονομίας και περισσότερο εκείνη των οικονομιών της Ανατολικής Ευρώπης.

Ισχυρή ανάπτυξη στην Πολωνία

Δεν αποτελεί, λοιπόν, έκπληξη το γεγονός ότι και το Χρηματιστήριο της Βαρσοβίας συγκαταλέγεται φέτος μεταξύ των ισχυρότερων στην Ευρώπη. Ο WIG 20 έχει καταγράψει μέχρι στιγμής άνοδο 32,58%.

Στην περίπτωση της Πολωνίας, οι χρηματιστηριακές επιδόσεις αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα ισχύ της οικονομίας της χώρας, η οποία στην αγορά ομολόγων εξακολουθεί να κατατάσσεται στις αναδυόμενες αγορές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει για το 2026 ανάπτυξη περίπου 3,5%, με βασικούς μοχλούς την ιδιωτική κατανάλωση και τις μεγάλες επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους. Πρόκειται για ρυθμό πολλαπλάσιο της προβλεπόμενης ανάπτυξης της Γερμανίας, η οποία περιορίζεται στο 0,6%.

Αν και ο ισχυρός τραπεζικός κλάδος συμβάλλει επίσης σημαντικά στην άνοδο του Χρηματιστηρίου της Βαρσοβίας, η πολωνική ανάπτυξη έχει πολύ ευρύτερες βάσεις. Η χώρα διαθέτει αυξανόμενα εισοδήματα, ενισχυμένη κατανάλωση, μεγάλες ανάγκες για επενδύσεις σε υποδομές, αυξανόμενες κεφαλαιουχικές δαπάνες και συνολικά μεγαλύτερη οικονομική δυναμική.

Αυτό έχει γίνει αντιληπτό και από τους ξένους επενδυτές. Οι αυξημένες εισροές διεθνών κεφαλαίων ενισχύουν περαιτέρω την ανοδική κίνηση της πολωνικής αγοράς. Ωστόσο, η επιτυχία της πολωνικής οικονομίας οφείλει πολλά και στην Ευρώπη, καθώς η χώρα επωφελείται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα κονδύλια του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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