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Νέες αψιμαχίες μεταξύ αγοραστών και πωλητών λαμβάνουν χώρα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο κινείται στη «ζώνη» των 2.630-2.640 μονάδων. Η αγορά «ισορροπεί» μεταξύ της ισχυρής ανόδου της Coca-Cola HBC και της πτώσης των ΕΤΕ και Jumbo που «κόβουν» μέρισμα.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (16/11) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,05% και διαπραγματεύεται στις 2.635,08 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.627,40 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.637,85 μονάδες. Η Coca-Cola HBC λειτουργεί ως «αντίβαρο» με τα κέρδη της, καθώς δρομολογεί την είσοδό της στο χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ και ταυτόχρονα βρίσκεται στην τελική ευθεία για την εξαγορά της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA), με αμφότερες τις εξελίξεις να λαμβάνουν χώρα εντός του Νοεμβρίου.

Με τις ανησυχίες για τις αποτιμήσεις των τεχνολογικών εταιρειών να επιστρέφουν στο προσκήνιο, οι διεθνείς αγορές κινούνται σε περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας. Οι πιέσεις στις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη διατηρούν επιφυλακτικό το κλίμα, καθώς οι επενδυτές επανεξετάζουν τις προοπτικές του κλάδου και τη βιωσιμότητα των υψηλών αποτιμήσεων.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι εξελίξεις γύρω από τη Nvidia, η οποία αναμένεται να ανακοινώσει αύριο, Τρίτη 17 Νοεμβρίου, τα οικονομικά αποτελέσματα τριμήνου. Η ανακοίνωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά τις πρόσφατες αναταράξεις στην εταιρεία, καθώς θα αποτελέσει κρίσιμο σημείο αναφοράς για τη βραχυπρόθεσμη πορεία των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Το ενδιαφέρον στρέφεται παράλληλα στην επικείμενη εισαγωγή της Anthropic στον Nasdaq, με την τιμολόγηση της δημόσιας προσφοράς να αναμένεται την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου και την έναρξη διαπραγμάτευσης της μετοχής την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου. Τα δύο γεγονότα αναμένεται να αποτελέσουν σημαντική δοκιμασία για έναν κλάδο που εμφανίζει αυξανόμενη ευαισθησία στις αρνητικές ειδήσεις.

Πρόσθετη πηγή προβληματισμού αποτελούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με την ένταση στο μέτωπο του Ιράν να παρουσιάζει εκ νέου σημάδια κλιμάκωσης, επιβαρύνοντας περαιτέρω τη διάθεση ανάληψης επενδυτικού κινδύνου. Μέσα σε αυτό το διεθνές περιβάλλον, η εγχώρια αγορά στρέφει την προσοχή της στα εταιρικά αποτελέσματα, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται κυρίως στις εισηγμένες υψηλής κεφαλαιοποίησης που δημοσιεύουν τις οικονομικές τους επιδόσεις αυτή την εβδομάδα.

Μικρό προβάδισμα για τους πωλητές

Απώλειες -0,17% καταγράφουν σήμερα οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να διαπραγματεύεται στις 3.218,50 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) ενισχύεται κατά +0,03% στις 6.771,32 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κινείται πτωτικά κατά -0,5% στις 3.096,12 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 14,07 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 1,56 εκατ. ευρώ αφορά σε πακέτα. Τζίρο 3,5 εκατ. ευρώ κάνει η Πειραιώς και ακολουθούν με πάνω από 1 εκατ. ευρώ η Eurobank και η Εθνική. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 192,84 δισ. ευρώ. Αρνητικό είναι το πρόσημο για 41 μετοχές, θετικό για 38, ενώ 15 τίτλοι παραμένουν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Εθνική υποχωρεί κατά -1,2%, ενώ αντίθετα η Alpha Bank και η Πειραιώς κερδίζουν +0,4% και η Eurobank +0,2%. Η Τράπεζα Κύπρου σημειώνει πτώση -0,5%, η Optima bank -1,4%, ενώ η CrediaBank κινείται ανοδικά κατά +0,2%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Jumbo υποχωρεί κατά -3,1% κάτω από τα 27 ευρώ. Κατά τουλάχιστον -1% υποχωρούν η Cenergy και η Allwyn, με τη δεύτερη να κινείται λίγο πάνω από τα 9,5 ευρώ και σε νέο χαμηλό πενταετίας. Κοντά στο -1% διαπραγματεύονται η Aktor, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Titan. Από την άλλη πλευρά, η Coca-Cola HBC καταγράφει άνοδο +2,4% στα 51,4 ευρώ, με ώθηση από την επερχόμενη εισαγωγή των μετοχών της στο Γιοχάνεσμπουργκ και την ολοκλήρωση της εξαγοράς της CCBA. Η HELLENiQ ENERGY ενισχύεται κατά +1,5%.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, απώλειες άνω του -1% καταγράφουν η Bally’s Intralot, η Ελλάκτωρ, η Ideal και η Κρι Κρι, ενώ κοντά στο -1% κινούνται ο ΑΔΜΗΕ και ο ΟΛΠ. Στον αντίποδα, κέρδη περίπου +1% σημειώνουν η Σαράντης και η Euronext Athens.

Πυκνή εβδομάδα εταιρικών ανακοινώσεων στο Χρηματιστήριο

Με 12 εισηγμένες να ανακοινώνουν οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου, σημαντικές αποκοπές μερισμάτων και μία αλλαγή με ελληνικό «άρωμα» στους δείκτες FTSE, ξεκίνησε η εβδομάδα στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Την αρχή κάνουν σήμερα η ΔΕΗ και η Aegean, οι οποίες θα δημοσιεύσουν τις οικονομικές τους επιδόσεις για το τρίτο τρίμηνο και το εννεάμηνο του 2026, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, με έξι εταιρείες να ανακοινώνουν αποτελέσματα. Πριν από την έναρξη των συναλλαγών θα δημοσιεύσουν τα οικονομικά τους μεγέθη η Trade Estates και τα Αττικά Πολυκαταστήματα, ενώ μετά το κλείσιμο της αγοράς θα ακολουθήσουν η ElvalHalcor, η Quest και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Την ίδια μέρα θα ανακοινώσει αποτελέσματα η Alpha Trust-Ανδρομέδα.

Την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου σειρά παίρνουν η Allwyn, η Ideal, η Cenergy και η Lavipharm. Η Ideal έχει προγραμματίσει την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ενώ η Allwyn και η Cenergy θα δημοσιεύσουν τις επιδόσεις τους μετά το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου.

Παράλληλα, σήμερα πραγματοποιείται η αποκοπή των μερισμάτων της Εθνικής Τράπεζας και της Jumbo, με τις μετοχές των δύο εταιρειών να διαπραγματεύονται πλέον χωρίς το σχετικό δικαίωμα. Ειδικότερα, η Εθνική Τράπεζα «κόβει» προσωρινό μέρισμα μικτού ύψους 0,260554 ευρώ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση περίπου 1,5%. Μετά την παρακράτηση φόρου 5%, το καθαρό ποσό διαμορφώνεται σε 0,247527 ευρώ ανά μετοχή, με καθαρή απόδοση περίπου 1,4%.

Αντίστοιχα, η Jumbo αποκόπτει έκτακτο μέρισμα 1 ευρώ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση περίπου 3,6%. Μετά την προβλεπόμενη φορολογική παρακράτηση, το καθαρό ποσό ανέρχεται σε 0,95 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η καταβολή θα ξεκινήσει στις 20 Νοεμβρίου.

Στο μέτωπο των χρηματιστηριακών δεικτών, η τριμηνιαία αναθεώρηση της FTSE Russell δεν επέφερε αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών FTSE All-World και FTSE Mid Cap, ωστόσο προέκυψε μία νέα προσθήκη στις κατηγορίες μικρότερης κεφαλαιοποίησης. Συγκεκριμένα, η Αττικά Πολυκαταστήματα εντάσσεται στους δείκτες FTSE Micro-Cap και FTSE Total Cap, στο πλαίσιο της τελευταίας αναθεώρησης.

Στον FTSE All-World και στους δείκτες Mid Cap εξακολουθούν να περιλαμβάνονται 10 ελληνικές μετοχές: Allwyn, Alpha Bank, Cenergy, Eurobank, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, ΔΕΗ και Viohalco. Επιπλέον, 22 ελληνικές μετοχές συμμετέχουν στην κατηγορία FTSE Developed Small Cap. Οι αλλαγές που προέκυψαν από την αναθεώρηση θα εφαρμοστούν μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 18 Δεκεμβρίου, με επίσημη ημερομηνία ισχύος τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου.

Τέλος, η Austriacard διεγράφη από πέντε χρηματιστηριακούς δείκτες, με την Παπουτσάνης να εισέρχεται στον Γενικό Δείκτη, η Real Consulting στον FTSE/ΧΑ Mid Cap, ενώ η Revoil αντικαθιστά την Παπουτσάνης στον δείκτη μικρής κεφαλαιοποίησης. Οι αλλαγές τέθηκαν σήμερα σε ισχύ.