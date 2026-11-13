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Ανοδικές τάσεις επικρατούν σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους αγοραστές να παίρνουν ξανά τα ηνία μετά την χθεσινή διόρθωση. Στην περιοχή των 2.650 μονάδων κινείται ο Γενικός Δείκτης, ο οποίος ολοκληρώνει την εβδομάδα με ισχυρά κέρδη.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (13/11) ο ΓΔ ενισχύεται κατά +0,34% και διαπραγματεύεται στις 2.649,52 μονάδες, κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.649,79 μονάδων. Το χαμηλό ημέρας εντοπίζεται στις 2.637,53 μονάδες.

Επιφυλακτικό κλίμα επικρατεί στις διεθνείς αγορές, με τις πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο και την κρίση ηγεσίας στη Nvidia να διατηρούν την αβεβαιότητα στο επενδυτικό προσκήνιο. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων γ’ τριμήνου του αμερικανικού κολοσσού, την ερχόμενη Τρίτη 17 Νοεμβρίου, τα οποία αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα εν μέσω των αναταράξεων που αντιμετωπίζει η εταιρεία.

Πρόσθετη νευρικότητα προκαλούν οι μεταβαλλόμενες προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική της Federal Reserve, αλλά και η άνοδος των τιμών του πετρελαίου, στον απόηχο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Οι αγορές έχουν πλέον προεξοφλήσει πλήρως αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο, ενώ η πιθανότητα μεγαλύτερης αύξησης, κατά 50 μονάδες βάσης, έχει ενισχυθεί στο 14,5%, από σχεδόν μηδενικά επίπεδα την προηγούμενη εβδομάδα.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το Χρηματιστήριο Αθηνών οδεύει προς την ολοκλήρωση μιας ιδιαίτερα θετικής εβδομάδας, έχοντας συγκεντρώσει κέρδη περίπου +3,4% από την αρχή του πενθημέρου. Ζητούμενο για τη σημερινή συνεδρίαση είναι η διατήρηση της ανοδικής δυναμικής και η σταθεροποίηση του Γενικού Δείκτη στην περιοχή των 2.650 μονάδων, προκειμένου να διαφυλαχθούν τα σημαντικά εβδομαδιαία κέρδη.

Με ενδιαφέρον αναμένεται σήμερα η τριμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών της FTSE Russell, καθώς πρόκειται για την πρώτη μετά την αναβάθμιση του ελληνικού χρηματιστηρίου στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών, που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο. Όποιες αλλαγές προκύψουν από την αναθεώρηση θα τεθούν σε ισχύ τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου, με τις σχετικές αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων και τις αναμενόμενες ροές κεφαλαίων να πραγματοποιούνται στο κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 18 Δεκεμβρίου.

Στην υφιστάμενη σύνθεση του FTSE Developed Mid Cap Index περιλαμβάνονται 10 ελληνικές μετοχές: Allwyn, Alpha Bank, Cenergy, Eurobank, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, ΔΕΗ και Viohalco. Παράλληλα, 22 ελληνικές μετοχές συμμετέχουν στην κατηγορία FTSE Developed Small Cap, ενώ άλλες 30 κατατάσσονται στην κατηγορία Micro Cap.

Με έντονη δραστηριότητα στο μέτωπο των εταιρικών αποτελεσμάτων και των μερισματικών διανομών ξεκινά η ερχόμενη εβδομάδα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς εννέα εισηγμένες εταιρείες πρόκειται να δημοσιεύσουν τις οικονομικές τους επιδόσεις για το εννεάμηνο του 2026, ενώ παράλληλα έχουν προγραμματιστεί σημαντικές αποκοπές μερισμάτων.

Την αρχή κάνουν τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου η ΔΕΗ και η Aegean, οι οποίες θα ανακοινώσουν τα αποτελέσματα γ’ τριμήνου και 9μήνου μετά την ολοκλήρωση της χρηματιστηριακής συνεδρίασης. Η συνέχεια δίνεται την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, με τέσσερις εταιρείες να παρουσιάζουν τις οικονομικές τους επιδόσεις. Η Trade Estates και τα Αττικά Πολυκαταστήματα θα δημοσιεύσουν τα αποτελέσματά τους πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ενώ η ElvalHalcor και η Quest θα ακολουθήσουν μετά το κλείσιμο της αγοράς. Την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου σειρά παίρνουν η Allwyn, η Cenergy και η Ideal. Ειδικότερα, η Ideal έχει προγραμματίσει τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της πριν από την έναρξη των συναλλαγών, ενώ οι Cenergy και Allwyn θα ανακοινώσουν τα οικονομικά τους μεγέθη μετά το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου.

Παράλληλα, τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου η Εθνική Τράπεζα και η Jumbo θα προχωρήσουν σε αποκοπή του προσωρινού τους μερίσματος. Η ΕΤΕ επιβεβαίωσε τη διανομή προσωρινού μερίσματος συνολικού ύψους 230 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2026. Μετά την προσαρμογή για τις ίδιες μετοχές, το τελικό μικτό ποσό διαμορφώνεται σε 0,2606 ευρώ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση περίπου 1,48%. Μετά την παρακράτηση φόρου 5%, το καθαρό μέρισμα ανέρχεται σε 0,2475 ευρώ ανά μετοχή, με καθαρή μερισματική απόδοση περίπου 1,41%. Η αποκοπή έχει οριστεί για τις 16 Νοεμβρίου, με ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων την 17η Νοεμβρίου, ενώ η καταβολή θα ξεκινήσει στις 20 Νοεμβρίου. Σημειώνεται ότι η διανομή εξακολουθεί να τελεί υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Την ίδια ημέρα, 16 Νοεμβρίου, αποκόπτεται και το προσωρινό μέρισμα της Jumbo, ύψους 1 ευρώ ανά μετοχή.

Τέλος, η Euronext Athens προχώρησε στην αναδιάρθρωση της σύνθεσης βασικών χρηματιστηριακών δεικτών, λόγω της επικείμενης αποχώρησης της Austriacard Holdings, με τις μετοχές της εταιρείας να διαγράφονται από τον Γενικό Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και τον FTSE/ΧΑ Mid Cap. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Euronext Athens, η Παπουτσάνης εισέρχεται στον Γενικό Δείκτη Τιμών του ΧΑ, αντικαθιστώντας την Austriacard. Η ίδια αλλαγή θα πραγματοποιηθεί και στον Δείκτη Συνολικής Απόδοσης του Γενικού Δείκτη. Για τη μετοχή της Παπουτσάνης ορίζεται συντελεστής ελεύθερης διασποράς (free float weighting) 33% και συντελεστής στάθμισης (capping factor) 1,0. Παράλληλα, η Real Consulting εντάσσεται στον δείκτη FTSE/ΧΑ Mid Cap, παίρνοντας τη θέση της Austriacard, με συντελεστή ελεύθερης διασποράς 44%. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από τη συνεδρίαση της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου.

Προβάδισμα για τους αγοραστές

Οριακή άνοδο +0,02% καταγράφουν σήμερα οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να διαπραγματεύεται στις 3.243,74 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) ενισχύεται κατά +0,28% στις 6.801,31 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κερδίζει +0,08% στις 3.093,42 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 12,72 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 2,28 εκατ. ευρώ αφορούν σε πακέτα. Τζίρο 3,1 εκατ. ευρώ κάνει η Εθνική και ακολουθεί η Πειραιώς με 2,1 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 193,88 δισ. ευρώ. Θετικό είναι το πρόσημο για 40 μετοχές, αρνητικό για 32, ενώ 17 τίτλοι παραμένουν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Alpha Bank και η Εθνική ενισχύονται κατά +0,2%, η Πειραιώς παραμένει αμετάβλητη, ενώ η Eurobank κινείται πτωτικά κατά -0,6%. Η CrediaBank σημειώνει κέρδη +1,1%, η Optima bank +0,4%, ενώ αντίθετα η Τράπεζα Κύπρου χάνει -0,1%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η HELLENiQ ENERGY καταγράφει «άλμα» +3,7% και διαπραγματεύεται πάνω από τα 17,5 ευρώ, με ώθηση από τα ισχυρά αποτελέσματα εννεαμήνου που ανακοίνωσε χθες. Ακολουθεί η Motor Oil με κέρδη +2,1% στα 61,8 ευρώ. Η ElvalHalcor ενισχύεται κατά +1,5% στα 3,68 ευρώ, παραμένοντας σε έντονα ανοδική τροχιά με κεκτημένη ταχύτητα από την προσθήκη της μετοχής στον MSCI Greece Small Cap. Από την άλλη πλευρά, κοντά στο -1% κινούνται η Allwyn, η Aegean και η ΕΥΔΑΠ. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Euronext Athens σημειώνει άνοδο +1,1%, ενώ αντίθετα η Ελλάκτωρ υποχωρεί κατά -1%.