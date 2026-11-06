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«Κάθε μέρα είναι μια άλλη ημέρα». Οι χρηματιστηριακές αγορές έχουν εισέλθει σε νέο κύκλο μεταβλητότητας, καθώς οι επενδυτές καλούνται να σταθμίσουν τι σημαίνει το νέο πολιτικό σκηνικό στις ΗΠΑ για τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, την ώρα που οι υψηλές αποτιμήσεις αφήνουν μικρό περιθώριο για αστοχίες στα εταιρικά αποτελέσματα. Στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τα ισχυρά τραπεζικά αποτελέσματα και η επικαιροποίηση των στόχων για το σύνολο της χρήσης περιόρισαν τις πιέσεις, χωρίς να ανατρέψουν την πτωτική εικόνα της ευρύτερης αγοράς.

Οι συνεχείς εναλλαγές προσήμου και το εύρος των διακυμάνσεων καθιστούν επισφαλή ακόμη και μια τεκμηριωμένη τοποθέτηση βασισμένη σε θεμελιώδη, σε σημείο που η πιο συνετή κίνηση σε αυτό το περιβάλλον να είναι η… αδράνεια. Η ίδια νευρικότητα αποθαρρύνει τους θεσμικούς επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, αφήνοντας περισσότερο χώρο στις βραχυπρόθεσμες συναλλαγές και στις παρορμητικές αντιδράσεις. Όσο οι αβεβαιότητες που τροφοδοτούν αυτή τη νευρικότητα παραμένουν, είναι δύσκολο να εκτιμηθεί αν ο κύκλος της μεταβλητότητας μόλις άνοιξε ή πλησιάζει στο τέλος του.

Οι αγορές αντέδρασαν με αντίθετο τρόπο στο ίδιο αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ μέσα σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις. Την Πέμπτη, οι S&P 500, Nasdaq και Russell 2000 κατέγραψαν τη χειρότερη συνεδρίασή τους από τον Απρίλιο του 2025 οδηγώντας τον “δείκτη φόβου” (Vix) στην υψηλότερη τιμή του από τις 30 Μαρτίου του 2026. Οι ασιατικές αγορές ακολούθησαν με ισχυρές απώλειες, ενώ στην Ευρώπη η πτώση ήταν ηπιότερη. Το νέο πολιτικό περιβάλλον στις ΗΠΑ οδηγεί τους επενδυτές να επανεξετάσουν τις παραδοχές τους για την κερδοφορία και τις επενδύσεις, ιδίως στην τεχνολογία, όπου οι αποτιμήσεις ενσωματώνουν ήδη υψηλές προσδοκίες για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Σε αυτό το κλίμα οι επενδυτές αντιδρούν πλέον εντονότερα σε κάθε αρνητική πληροφορία, ακόμη κι όταν πρόκειται για φήμες ή για σενάρια με αβέβαιες επιπτώσεις στην εταιρική κερδοφορία.

Κομβικής σημασίας την εβδομάδα που ξεκινά θα αποτελέσει η ανακοίνωση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή Οκτωβρίου στις ΗΠΑ την προσεχή Τρίτη (15:30 ώρα Ελλάδας). Πρόκειται για την τελευταία μέτρηση του ΔΤΚ πριν από την απόφαση της FED στις 9 Δεκεμβρίου. Ο ΔΤΚ Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί για τις 10 Δεκεμβρίου. Τον Σεπτέμβριο, ο δείκτης αυξήθηκε κατά 0,6% σε μηνιαία βάση και ο δομικός κατά 0,3%. Οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις αναμένουν μηνιαία αύξηση 0,24% και 0,22% αντίστοιχα ωστόσο λόγω της περσινής αναστολής λειτουργίας ομοσπονδιακών υπηρεσιών δεν θα δημοσιευθούν δωδεκάμηνες μεταβολές για τον Οκτώβριο του 2026. Οτιδήποτε χαμηλότερο από 0,2% θα στήριζε τη μετάθεση της επόμενης αύξησης επιτοκίων σε μεταγενέστερο χρόνο μέσα στο 2027 ενώ μια μέτρηση στο 0,3% θα μπορούσε να ενισχύσει την πιθανότητα αύξησης τον Δεκέμβριο και να φέρει την επόμενη αύξηση που προεξοφλεί η αγορά πριν από τον Μάρτιο.

Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης μοίρασε λόγους για συνταγογράφηση ψυχοφαρμάκων στους βραχυπρόθεσμα εμπλεκόμενους με την αγορά. Την Τετάρτη διέσπασε με πειστικό τρόπο την αντίσταση των 2625 μονάδων βάζοντας τέλος σε μια συσσώρευση τρων μηνών για να επανέλθει πτωτικά την Πέμπτη και την Παρασκευή οδηγώντας το Γενικό Δείκτη προς την ζώνη των προηγούμενων χαμηλών του Οκτωβρίου. Η ένταση των πωλητών ήταν τέτοια που η συνεδρίαση ξεκίνησε με καθοδικό χάσμα (2.597-2.587) με ευρεία διάχυση των ρευστοποιήσεων. Η ευρύτερη τεχνική εικόνα παρέμεινε ουσιαστικά η ίδια, με τους κινητούς μέσους να δίνουν διαδοχικά σήματα αγοράς και πώλησης στη διάρκεια της εβδομάδας και να εξακολουθούν να συγκλίνουν γύρω από τις 2.615 μονάδες, όπου εντοπίζεται πλέον η βασική αντίσταση. Η προσέγγιση των 2.513 μονάδων φαίνεται επί του παρόντος ως το πιο πιθανό βραχυπρόθεσμο σενάριο κίνησης με αρκετή δόση επιφύλαξης σε μια αγορά που αλλάζει διαθέσεις όχι απλά από μέρα σε μέρα αλλά ακόμα και κατά την διάρκεια της.

Η ετυμηγορία της Fitch για το ελληνικό αξιόχρεο, που αναμένεται απόψε το βράδυ, προηγείται μιας εβδομάδας με επίκεντρο τα εταιρικά αποτελέσματα, τη μεσαία κεφαλαιοποίηση και τις αναθεωρήσεις των χρηματιστηριακών δεικτών. Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το Mid Cap Conference, ενώ την ίδια ημέρα ανακοινώνει αποτελέσματα ο Σαράντης. Την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου ακολουθούν η Austriacard και η Optima Bank, με την τελευταία να δημοσιεύει πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Αργά το ίδιο βράδυ ο MSCI θα ανακοινώσει την τριμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών του, με την αναδιάρθρωση των χαρτοφυλακίων να πραγματοποιείται στο κλείσιμο της συνεδρίασης της Δευτέρας 30 Νοεμβρίου και τις αλλαγές να τίθενται σε ισχύ την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου. Την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου τη σκυτάλη των αποτελεσμάτων παίρνουν η Premia Properties, η HELLENiQ Energy και η CrediaBank, ενώ την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις για την αναδιάρθρωση των δεικτών FTSE Russell.