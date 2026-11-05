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Ισχυρές απώλειες κατέγραψε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με σχεδόν αποκλειστική υπαίτια τη μετοχή της Coca-Cola HBC. Ο Γενικός Δείκτης οπισθοχώρησε εκ νέου κάτω από τις 2.600 μονάδες στα χαμηλά ημέρας, «σβήνοντας» το μεγαλύτερο μέρος των κερδών του προηγούμενου διημέρου.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (5/11) ο ΓΔ σημείωσε πτώση 51,04 μονάδων ή -1,92% και έκλεισε στις 2.611,41 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.597,13 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.683,98 μονάδες. Στο +23,14% διαμορφώνεται η φετινή απόδοση του ΧΑ.

Στη μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας, η εγχώρια αγορά ισορροπούσε μεταξύ των τραπεζικών κερδών και των πιέσεων που δέχθηκαν τα διυλιστήρια. Ωστόσο, λίγο πριν τις 16:00 οι πωλητές έσπευσαν μαζικά, με την Coca-Cola HBC να κατακρημνίζεται περισσότερο από -14% (από το ιστορικό υψηλό των 60 ευρώ στις παρυφές των 50 ευρώ) λόγω των εξελίξεων στη Ρωσία και συγκεκριμένα λόγω του διατάγματος Πούτιν, σύμφωνα με το οποίο οι συμμετοχές της Japan Tobacco International σε τέσσερις ρωσικές επιχειρήσεις τέθηκαν υπό προσωρινή διαχείριση. Αν και η απόφαση δεν αφορά την CCHBC, αναζωπύρωσε τους φόβους για την τύχη των δραστηριοτήτων ξένων πολυεθνικών στη ρωσική αγορά.

Σημειώνεται ότι στην έναρξη των συναλλαγών πέρασε ένα μεγάλο πακέτο στην Τράπεζα Πειραιώς, συνολικά 35 εκατ. τεμαχίων και αξίας 332,85 εκατ. ευρώ, έναντι 9,51 ευρώ ανά μετοχή, λόγω του placement με πωλητή τον Τζον Πόλσον. Το συγκεκριμένο πακέτο αντιστοιχεί στο 2,83% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας. Αυτή η εξέλιξη έδωσε ώθηση στη συναλλακτική δραστηριότητα του Χρηματιστηρίου, η οποία ξεπέρασε τα 700 εκατ. ευρώ.

Κόκκινο το ταμπλό

«Βουτιά» -1,94% κατέγραψε σήμερα ο FTSE 25 (δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης) στις 6.694,89 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) υποχώρησε κατά -0,2% στις 3.108,49 μονάδες. Από την άλλη πλευρά, ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε κέρδη +0,55% και έκλεισε στις 3.138,46 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 733,21 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 369,18 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Στα 421,25 εκατ. ευρώ «εκτινάχθηκε» ο τζίρος της Τράπεζας Πειραιώς λόγω του mega πακέτου αξίας 332,85 εκατ. ευρώ που πέρασε το πρωί. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 191,82 δισ. ευρώ. Αρνητικό ήταν το πρόσημο για 75 μετοχές, θετικό για 34, ενώ 10 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Alpha Bank υποχώρησε κατά -1,18% στα 4,68 ευρώ και η Πειραιώς κατά -0,24% στα 9,8 ευρώ, ενώ αντίθετα η Eurobank ενισχύθηκε κατά +2,28% στα 4,707 ευρώ και η Εθνική κατά +1,2% στα 16,8 ευρώ. Η Τράπεζα Κύπρου έχασε -1,56% στα 10,75 ευρώ, η CrediaBank -1,26% στο 0,938 ευρώ, ενώ η Optima bank σημείωσε κέρδη +1,85% στα 13,73 ευρώ.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Coca-Cola HBC «γκρεμίστηκε» κατά -14,12% και έκλεισε στα 50,5 ευρώ με τζίρο 19,5 ευρώ. Με απώλειες άνω του -4% ακολούθησαν η Motor Oil (-4,64% στα 59,55 ευρώ), η HELLENiQ ENERGY (-4,64% στα 16,25 ευρώ) και η Titan (-4,18% στα 47,2 ευρώ). Η ElvalHalcor υποχώρησε κατά -3,53% στα 3,42 ευρώ και πάνω από -2% έχασαν η Metlen (-2,66% στα 47,5 ευρώ) και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-2,35% στα 39,94 ευρώ). Πτώση άνω του -1% σημείωσαν η Cenergy (-1,83% στα 21,42 ευρώ), η Aktor (-1,68% στα 9,93 ευρώ), ο ΔΑΑ (-1,4% στα 11,93 ευρώ), ο ΟΤΕ (-1,31% στα 18,89 ευρώ) και η Aegean (-1,14% στα 11,31 ευρώ). Στον αντίποδα, η ΔΕΗ ενισχύθηκε κατά +1,11% στα 23,7 ευρώ.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, απώλειες άνω του -2% κατέγραψαν η Euronext Athens (-2,99% στα 11,02 ευρώ), η Quest (-2,68% στα 7,25 ευρώ) και η Intracom Holdings (-2,04% στα 3,125 ευρώ). Κατά τουλάχιστον -1% υποχώρησαν η Ελλάκτωρ (-1,94% στο 1,216 ευρώ), η Dimand (-1,07% στα 13,85 ευρώ), η Fourlis (-1,03% στα 3,86 ευρώ) και η Σαράντης (-1% στα 11,94 ευρώ). Από την άλλη πλευρά, κέρδη άνω του +1% σημείωσαν ο ΑΔΜΗΕ (+1,96% στα 4,69 ευρώ), η Noval Property (+1,72% στα 2,37 ευρώ), η Κρι Κρι (+1,41% στα 36 ευρώ – νέο ιστορικό ρεκόρ) και η Austriacard (+1,12% στα 9,9 ευρώ).

Στήριγμα οι τράπεζες

«Καύσιμο» για την αγορά αποτελούν οι ισχυρές επιδόσεις του τραπεζικού κλάδου. Μετά τα θετικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε χθες η Εθνική Τράπεζα, ακολούθησε σήμερα η Τράπεζα Κύπρου, με τις επιδόσεις των δύο τραπεζών να ενισχύουν τις προσδοκίες για τη δυναμική του κλάδου και να δημιουργούν προϋποθέσεις για συνέχιση της ανοδικής κίνησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Beta Χρηματιστηριακή, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες κατέγραψαν ιστορικό ρεκόρ λειτουργικής κερδοφορίας το γ’ τρίμηνο του 2026, με τα προ προβλέψεων κέρδη να ξεπερνούν τα 2 δισ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη να φτάνουν τα 1,29 δισ. ευρώ (+21,3%). Η πιστωτική επέκταση και η αύξηση των εσόδων από τόκους και προμήθειες έχουν ενισχύσει τις προοπτικές υπέρβασης των ετήσιων στόχων και υψηλότερων διανομών στους μετόχους.

Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του διεθνούς κλίματος διαδραματίζουν και οι πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ, μετά την επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες ότι θα περιοριστούν τα περιθώρια άσκησης πολιτικών από τον Ντόναλντ Τραμπ που έχουν προκαλέσει επανειλημμένα αναταράξεις και αβεβαιότητα στις αγορές. Το λεγόμενο «blue wave» λειτουργεί, συνεπώς, ως ένας ακόμη παράγοντας βελτίωσης της επενδυτικής ψυχολογίας.

Την ίδια στιγμή, η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, εν μέσω προσδοκιών για αποκλιμάκωση της έντασης στη σύγκρουση των ΗΠΑ με το Ιράν, περιορίζει τις ανησυχίες για νέες πληθωριστικές πιέσεις και ενισχύει τα σενάρια για ευνοϊκότερη πορεία των επιτοκίων. Σε συνδυασμό με τη μείωση των ομολογιακών αποδόσεων, οι εξελίξεις αυτές διαμορφώνουν ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για τις αγορές.

Πυκνές εταιρικές εξελίξεις

Στο επίκεντρο βρέθηκε η Alpha Bank, η οποία διοργάνωσε σήμερα το Investor Day. Σύμφωνα με το νέο στρατηγικό σχέδιο, με την ονομασία Alpha Accelerated, η τράπεζα θα διαθέσει περισσότερα από 4 δισ. ευρώ για διανομές προς τους μετόχους της ή για την αξιοποίηση νέων επενδυτικών ευκαιριών κατά την περίοδο 2027-2030. Από αυτά, περίπου 2 δισ. ευρώ αφορούν τακτικά μερίσματα σε μετρητά και άλλα 2 δισ. ευρώ αποτελούν πρόσθετη δυνατότητα διανομών κεφαλαίου.

Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στην Τράπεζα Πειραιώς, καθώς ο Τζον Πόλσον περιόρισε τη συμμετοχή του σε περίπου 104 εκατ. μετοχές, που αντιστοιχούν στο 8,4% του μετοχικού κεφαλαίου, από περίπου 14% ή 170 εκατ. μετοχές, μετά placement του Φεβρουαρίου 2025. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η μείωση της συμμετοχής αποδίδεται σε αναδιάρθρωση του επενδυτικού του χαρτοφυλακίου. Όπως μετέδωσε το Bloomberg, 35 εκατ. μετοχές, που αντιστοιχούν σε περίπου 2,8% του κεφαλαίου της τράπεζας, διατέθηκαν μέσω ταχείας διαδικασίας βιβλίου προσφορών (accelerated bookbuilding), στην τιμή των 9,51 ευρώ ανά μετοχή. Η συναλλαγή υπερκαλύφθηκε, με τις μετοχές να κατανέμονται σε ευρεία επενδυτική βάση. Η συγκεκριμένη κίνηση ενισχύει τη διασπορά (free float) των μετοχών της Πειραιώς χωρίς, ωστόσο, να μεταβάλλει ουσιαστικά τη στρατηγική εικόνα της συμμετοχής του Πόλσον. Ο επενδυτικός όμιλος εξακολουθεί να διατηρεί θετική στάση απέναντι στην τράπεζα, ενώ ο Άλεξ Μπλέιντς παραμένει στη θέση του αντιπροέδρου.

Σε ό,τι αφορά το εταιρικό ημερολόγιο, σήμερα ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα εννεαμήνου της Τράπεζας Κύπρου, της Titan και της Metlen, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου ακολουθεί η Σαράντης, την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου είναι προγραμματισμένες οι ανακοινώσεις της Austriacard και της Optima bank, ενώ την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου αναμένονται τα αποτελέσματα της HELLENiQ ENERGY, της CrediaBank και της Premia Properties.

Τέλος, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου είναι προγραμματισμένη η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο Fitch Ratings. Η τρέχουσα αξιολόγηση της Ελλάδας βρίσκεται στη βαθμίδα «BBB», με σταθερές προοπτικές (stable outlook).