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Την ισχυρότερη τριμηνιαία επίδοση από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο κατέγραψε η Euronext το τρίτο τρίμηνο του 2026, με τα έσοδα και την κερδοφορία να διαμορφώνονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Η ανάπτυξη του ομίλου στηρίχθηκε στην αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα, στην επέκταση των υπηρεσιών εκκαθάρισης και στην ενσωμάτωση νέων δραστηριοτήτων, μεταξύ των οποίων και το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Παράλληλα, η διοίκηση ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους έως 350 εκατ. ευρώ, το οποίο θα ξεκινήσει στις 9 Νοεμβρίου, καθώς και αναθεώρηση προς τα κάτω της πρόβλεψης για τις λειτουργικές δαπάνες του 2026.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που δημοσιοποιήθηκαν την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 547,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 24,9% σε σύγκριση με τα 438,1 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Σε συγκρίσιμη βάση και με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, η αύξηση των εσόδων ανήλθε σε 17,6%, αντανακλώντας τόσο την οργανική ανάπτυξη όσο και τις ευνοϊκές συνθήκες συναλλαγών στις επιμέρους αγορές.

Τα προσαρμοσμένα EBITDA αυξήθηκαν κατά 31,6%, στα 364,2 εκατ. ευρώ, από 276,7 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Το αντίστοιχο περιθώριο κερδοφορίας ενισχύθηκε στο 66,5%, από 63,2%, καταγράφοντας βελτίωση κατά 3,3 ποσοστιαίες μονάδες.

Τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής ανήλθαν σε 194,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 30,2%, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 32%, στα 223,2 εκατ. ευρώ.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 2,21 ευρώ, έναντι 1,68 ευρώ στο τρίτο τρίμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 31,5%. Τα δημοσιευμένα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 1,92 ευρώ, αυξημένα κατά 28,9%.

Η Euronext συμπλήρωσε έτσι δέκα διαδοχικά τρίμηνα διψήφιας ανάπτυξης, επιβεβαιώνοντας, σύμφωνα με τη διοίκηση, τη δυναμική του διαφοροποιημένου επιχειρηματικού της μοντέλου.

Η συμβολή του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα αποτελέσματα στην ενσωμάτωση της Euronext Athens, η οποία συνέβαλε θετικά στην αύξηση των εσόδων από συναλλαγές σε μετοχές, στις υπηρεσίες θεματοφυλακής και διακανονισμού, καθώς και στις πρωτογενείς αγορές.

Τα έσοδα του τομέα Equity Markets αυξήθηκαν κατά 33%, στα 124,6 εκατ. ευρώ, από 93,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ειδικότερα, οι δραστηριότητες διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης μετοχών απέφεραν 110,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 34,3%, με τη διοίκηση να αποδίδει την επίδοση στην αυξημένη μεταβλητότητα, στην ισχυρή δραστηριότητα της ελληνικής αγοράς και στην ανάπτυξη των συναλλαγών σε ETFs.

Στις χρηματοοικονομικές παραγώγους, τα έσοδα ενισχύθηκαν κατά 23,6%, στα 13,9 εκατ. ευρώ, με θετική συμβολή και της Euronext Athens.

Αντίστοιχα, τα έσοδα του τομέα Securities Services διαμορφώθηκαν στα 86,7 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 12,2%. Η επίδοση στηρίχθηκε στην ενοποίηση της ελληνικής αγοράς, στην αύξηση των υπό θεματοφυλακή περιουσιακών στοιχείων και στην έντονη δραστηριότητα διακανονισμού.

Τα περιουσιακά στοιχεία υπό θεματοφυλακή σε επίπεδο ομίλου ανήλθαν σε 8,1 τρισ. ευρώ στο τέλος του τριμήνου, ενώ μέσω των υποδομών της Euronext Securities διακανονίστηκαν περισσότερες από 38,3 εκατομμύρια εντολές.

Θετική ήταν και η συμβολή της Αθήνας στις πρωτογενείς αγορές, όπου τα έσοδα ενισχύθηκαν κατά 15,6%, στα 53,3 εκατ. ευρώ, χάρη στην κινητικότητα στις εισαγωγές και στις συμπληρωματικές χρηματοδοτικές συναλλαγές εισηγμένων εταιρειών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Euronext, Στεφάν Μπουζνά (Stéphane Boujnah), υπογράμμισε ότι η ενσωμάτωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών συνεχίζει να αποδίδει απτά αποτελέσματα.

Όπως σημείωσε, τον Οκτώβριο πραγματοποιήθηκε η εισαγωγή της τρίτης ναυτιλιακής εταιρείας στην Euronext Athens, ενισχύοντας τη θέση του ομίλου ως διεθνούς κόμβου για τη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η αναβάθμιση της Ελλάδας στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών προσδίδει πρόσθετη δυναμική στην ελληνική κεφαλαιαγορά.

Ισχυρή ανάπτυξη σε ομόλογα, εμπορεύματα και data

Εκτός των μετοχικών αγορών, ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η ανάπτυξη στον τομέα FICC, που περιλαμβάνει συναλλαγές και εκκαθάριση σε τίτλους σταθερού εισοδήματος, συνάλλαγμα και εμπορεύματα.

Τα συνολικά έσοδα του συγκεκριμένου τομέα αυξήθηκαν κατά 48,1%, στα 121,3 εκατ. ευρώ, έναντι 81,9 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο του 2025.

Στις δραστηριότητες ομολόγων, τα έσοδα ενισχύθηκαν κατά 56,2%, στα 73,1 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας τα διαδοχικά ρεκόρ στον όγκο συναλλαγών και την επέκταση του μοντέλου MTS σε νέες αγορές.

Στα εμπορεύματα, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 42,1%, στα 39,3 εκατ. ευρώ, με βασικό μοχλό την έντονη δραστηριότητα στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας του Nord Pool, αλλά και τις συναλλαγές σε αγροτικά προϊόντα.

Στην αγορά συναλλάγματος, τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 8,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 19,6%, αξιοποιώντας τη μεταβλητότητα που καταγράφηκε προς το τέλος του τριμήνου.

Σημαντική ανάπτυξη παρουσίασε και ο τομέας Capital Markets and Data Solutions, με τα έσοδα να ενισχύονται κατά 14,1%, στα 192,2 εκατ. ευρώ.

Οι προηγμένες υπηρεσίες δεδομένων απέφεραν 73,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 11,5%, λόγω της ισχυρότερης ζήτησης για χρηματιστηριακούς δείκτες και εξειδικευμένα δεδομένα.

Παράλληλα, οι υπηρεσίες προς εταιρείες και επενδυτές, μαζί με τις τεχνολογικές λύσεις, εμφάνισαν αύξηση εσόδων 16%, στα 65 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα από τη διαχείριση διαθεσίμων ανήλθαν σε 22,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 34,8%, κυρίως λόγω των αυξημένων εξασφαλίσεων που συνδέονται με τα συμβόλαια ηλεκτρικής ενέργειας, της μεταβλητότητας και των υψηλότερων περιθωρίων.

Μείωση του στόχου δαπανών και επαναγορά μετοχών

Παρά την επέκταση των δραστηριοτήτων της, η Euronext διατήρησε υπό έλεγχο τις λειτουργικές δαπάνες.

Τα υποκείμενα λειτουργικά έξοδα, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, διαμορφώθηκαν στα 183,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 13,5% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω των επενδύσεων ανάπτυξης και της ενσωμάτωσης νέων εταιρειών.

Η διοίκηση προχώρησε σε βελτίωση της εκτίμησης για τις αντίστοιχες δαπάνες του 2026, περιορίζοντας τον στόχο στα 760 εκατ. ευρώ, από 770 εκατ. ευρώ προηγουμένως.

Στο τέλος Σεπτεμβρίου, ο δείκτης καθαρού χρέους προς EBITDA διαμορφώθηκε σε 1,1 φορά, παραμένοντας εντός των ορίων που προβλέπει το στρατηγικό σχέδιο «Innovate for Growth 2027».

Η ισχυρή χρηματοοικονομική θέση του ομίλου επιτρέπει την έναρξη νέου προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους έως 350 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 2% του μετοχικού κεφαλαίου.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 9 Νοεμβρίου 2026 και θα έχει μέγιστη διάρκεια 12 μηνών.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η πρωτοβουλία αντανακλά την πρόθεση της Euronext να συνδυάσει τις επιστροφές κεφαλαίων στους μετόχους με τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων στις υποδομές των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών.

Ενοποίηση των ευρωπαϊκών αγορών και διοικητικές αλλαγές

Στο πεδίο της επιχειρησιακής ανάπτυξης, η Euronext αναδεικνύει την ενεργοποίηση, στις 21 Σεπτεμβρίου, του νέου ευρωπαϊκού μοντέλου κεντρικού αποθετηρίου τίτλων της Euronext Securities.

Η νέα υποδομή επιτρέπει στους συμμετέχοντες στις αγορές να επιλέγουν μεταξύ των εθνικών συστημάτων τους και μιας κοινής ευρωπαϊκής πλατφόρμας, περιορίζοντας τον κατακερματισμό των υπηρεσιών διακανονισμού και θεματοφυλακής.

Το μοντέλο εφαρμόζεται ήδη στις αγορές του Άμστερνταμ, των Βρυξελλών και του Παρισιού, αξιοποιώντας το υφιστάμενο δίκτυο που εξυπηρετεί μεταξύ άλλων την Αθήνα, το Μιλάνο, το Όσλο και την Κοπεγχάγη.

Παράλληλα, τον Αύγουστο του 2026 η Euronext ολοκλήρωσε την εξαγορά του υπόλοιπου 25% της Global Rate Set Systems (GRSS), αποκτώντας πλέον το 100% της εταιρείας που παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης κρίσιμων χρηματοοικονομικών δεικτών αναφοράς.

Στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, το Nord Pool επέκτεινε στα τέλη Οκτωβρίου τις δραστηριότητές του στη Σλοβενία, αποκτώντας παρουσία σε 17 ευρωπαϊκές αγορές.

Τέλος, σε επίπεδο διοίκησης, η Euronext ανακοίνωσε στις 2 Νοεμβρίου ότι προτίθεται να προτείνει τον Ντέιβιντ Κνίμπε (David Knibbe) για τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου και προέδρου της Εκτελεστικής Διοίκησης.

Ο Κνίμπε, ο οποίος ηγείται του ασφαλιστικού ομίλου NN Group από το 2019, προορίζεται να διαδεχθεί τον Στεφάν Μπουζνά, που έχει ανακοινώσει την αποχώρησή του τον Μάιο του 2027.

Η υποψηφιότητα θα τεθεί προς έγκριση στη γενική συνέλευση των μετόχων της 20ής Μαΐου 2027, ενώ απαιτούνται και οι προβλεπόμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές και τον Ολλανδό υπουργό Οικονομικών.