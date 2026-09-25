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Η ExxonMobil ανεβάζει τον πήχη για τη γεώτρηση στο Block 2, στο βορειοδυτικό Ιόνιο, εκτιμώντας στο 15%-16% τις πιθανότητες επιτυχίας — ποσοστό που η εταιρεία θεωρεί υψηλό για τα δεδομένα μιας ερευνητικής γεώτρησης — και κρατώντας τον Μάρτιο του 2027 ως στόχο.

Αν το τρυπάνι επιβεβαιώσει τις προσδοκίες και εντοπιστεί εμπορικά αξιοποιήσιμο κοίτασμα, η επόμενη ημέρα μεταφράζεται σε επενδύσεις 5-6 δισ. ευρώ. Και εκεί βρίσκεται το μεγάλο οικονομικό στοίχημα, σύμφωνα με αρμόδια από μία ερευνητική γεώτρηση σε ένα project παραγωγής με κεφάλαια δισεκατομμυρίων.

Το «fastest» της Exxon

Στη συνάντηση του Σταύρου Παπασταύρου με τον αντιπρόεδρο της ExxonMobil, John Ardill, η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι, παρά τον εξαιρετικά πιεστικό προγραμματισμό, το χρονοδιάγραμμα τηρείται. Ο στόχος του Μαρτίου του 2027 παραμένει.

Ο Ardill ήταν ακόμη πιο συγκεκριμένος, χαρακτηρίζοντας την προετοιμασία της συγκεκριμένης γεώτρησης ως το «fastest» αντίστοιχο project που έχει τρέξει ποτέ η ExxonMobil. Η δεύτερη είδηση είναι το 15%-16%.

Για όποιον δεν γνωρίζει την αγορά, το ποσοστό μπορεί να ακούγεται μικρό. Για την Exxon, όμως, είναι υψηλό για ερευνητική γεώτρηση. Και εδώ μπήκε στη συζήτηση η Νορβηγία.

Όταν βρισκόταν σε αντίστοιχη φάση, οι πιθανότητες επιτυχίας που της αποδίδονταν ήταν στην περιοχή του 20%. Χρειάστηκε μάλιστα να επιμείνει μέχρι να φτάσει στην επιτυχημένη γεώτρηση που άνοιξε τον δρόμο για όσα ακολούθησαν.

Η σύγκριση δεν σημαίνει ότι Ελλάδα και Νορβηγία ακολουθούν την ίδια διαδρομή. Δείχνει, όμως, πώς διαβάζεται στον κλάδο το 15%-16%. Αν το αποτέλεσμα είναι θετικό και το κοίτασμα μπορεί να αξιοποιηθεί εμπορικά, τότε η κουβέντα περνά από το αν υπάρχει στο πώς θα παραχθεί. Και εκεί χρειάζονται 5 με 6 δισ. ευρώ.

Η συνάντηση με «Μπίμπι»

Το ενεργειακό story της Νέας Υόρκης έτρεξε παράλληλα με μια βαριά γεωπολιτική ατζέντα. Η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου έγινε έπειτα από αίτημα της ισραηλινής πλευράς και κράτησε περισσότερο από μιάμιση ώρα.

Η πρώτη εικόνα ήταν η αγκαλιά των δύο ηγετών μπροστά στις κάμερες. Στη συζήτηση μπήκαν οι διμερείς σχέσεις, οι εξελίξεις σε Ιράν και Λίβανο, η ενέργεια, οι διασυνδέσεις και η αμυντική συνεργασία, στην οποία εντάσσεται και η «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν, μαζί με τον Σλοβένο ομόλογό του, ένας από τους μόλις δύο Ευρωπαίους πρωθυπουργούς με τους οποίους συναντήθηκε ο Νετανιάχου. «Πάντα έχουμε πολλά να συζητήσουμε» ήταν η φράση που απέδιδε το κλίμα μετά το τετ α τετ.

Για την Αθήνα η λέξη-κλειδί είναι στρατηγική σχέση. Ενέργεια και άμυνα είναι δύο από τα βασικά της πεδία. Και ακριβώς επειδή η σχέση έχει αυτό το βάθος, η ελληνική πλευρά θεωρεί ότι μπορεί να περιλαμβάνει και δύσκολες συζητήσεις, όταν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις.

Η γραμμή στα ελληνοτουρκικά

Την ίδια ώρα, στην Αθήνα διαβάζουν τις τελευταίες δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ως διαφορετικές από τη ρητορική που είχε προηγηθεί.

«Είμαστε γείτονες, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε δίπλα ο ένας στον άλλο. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς», ανέφερε ανώτατη κυβερνητική πηγή.

Η ελληνική πλευρά δεν θέλει να αξιολογεί κάθε δήλωση χωριστά ούτε να ακολουθεί κάθε αυξομείωση της έντασης. Η συνολική εκτίμηση είναι ότι αυτή την περίοδο ο Ερντογάν κινείται προς την αποκλιμάκωση. Αυτό δεν αλλάζει την ελληνική γραμμή.

Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Κυριάκος Μητσοτάκης τάχθηκε υπέρ της συνέχισης του διαλόγου με την Τουρκία, αλλά με βάση το Διεθνές Δίκαιο και τις αρχές καλής γειτονίας. Έθεσε την UNCLOS στο επίκεντρο για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ και επανέφερε το ζήτημα των μονομερών ενεργειών και των απειλών πολέμου.

Ιδιαίτερο βάρος έδωσε και στο Κυπριακό, ενώ παρουσίασε την Ελλάδα ως κρίκο ανάμεσα στην Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

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