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Σε θετικό έδαφος έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών έπειτα από δύο διαδοχικές συνεδριάσεις απωλειών, επιστρέφοντας στην περιοχή των 2.650 μονάδων. Σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια των συναλλαγών το ΧΑ ήταν «πεδίο μάχης» μεταξύ αγοραστών και πωλητών, με τους πρώτους να επικρατούν ανεβάζοντας ταχύτητα στις δημοπρασίες.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (16/11) ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 14,13 μονάδες ή +0,54% και έκλεισε στις 2.650,42 μονάδες, κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.650,90 μονάδων. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.627,40 μονάδες. Κέρδη +1,2% σημειώνει ο δείκτης εντός του Νοεμβρίου, με τη φετινή απόδοση να ανέρχεται σε +24,98%.

Η Coca-Cola HBC έδωσε ώθηση με τα ισχυρά κέρδη της, καθώς δρομολογεί την είσοδό της στο χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ και ταυτόχρονα βρίσκεται στην τελική ευθεία για την εξαγορά της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA), με αμφότερες τις εξελίξεις να λαμβάνουν χώρα εντός του Νοεμβρίου. Από την άλλη μεριά, πιέσεις δέχθηκαν η ΔΕΗ λίγο πριν ανακοινώσει τα αποτελέσματα 9μήνου και η Jumbo που «έκοψε» μέρισμα. Στο «κόκκινο» έκλεισε η Εθνική Τράπεζα υπό το βάρος της δικής της αποκοπής μερίσματος, ενώ οι μετοχές των υπόλοιπων συστημικών τραπεζών κινήθηκαν ανοδικά, με την Πειραιώς να ξεχωρίζει.

Θετικά πρόσημα για τράπεζες και blue chips

Άνοδο +0,93% κατέγραψαν σήμερα οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 3.253,77 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) ενισχύθηκε κατά +0,58% στις 6.808,72 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) έμεινε σχεδόν αμετάβλητος στις 3.111,60 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 232,45 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 26,99 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 47,7 εκατ. ευρώ έκανε η Πειραιώς και ακολούθησαν η ΕΤΕ με 32,8 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 32,6 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 193,88 δισ. ευρώ. Αρνητικό ήταν το πρόσημο για 56 μετοχές, θετικό για 48, ενώ 13 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Πειραιώς ενισχύθηκε κατά +2,56% στα 10,25 ευρώ και ακολούθησαν η Eurobank (+2,01% στα 4,917 ευρώ) και η Alpha Bank (+1,67% στα 4,822 ευρώ), ενώ η Εθνική σημείωσε πτώση -0,97% στα 17,27 ευρώ. Η CrediaBank κέρδισε +0,54% στο 0,939 ευρώ, ενώ αντίθετα η Optima bank υποχώρησε κατά -0,54% στα 14,8 ευρώ και η Τράπεζα Κύπρου κατά -0,09% στα 10,91 ευρώ.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Coca-Cola HBC κατέγραψε «άλμα» +3,98% στα 52,2 ευρώ, με ώθηση από την επερχόμενη εισαγωγή των μετοχών της στο Γιοχάνεσμπουργκ και την ολοκλήρωση της εξαγοράς της CCBA. Κέρδη άνω του +1% σημείωσαν η HELLENiQ ENERGY (+1,27% στα 17,5 ευρώ), η Aegean (+1,13% στα 11,67 ευρώ) και η Metlen (+1,09% στα 46,4 ευρώ). Κοντά στο +1% έκλεισαν η Motor Oil (+0,89% στα 62,65 ευρώ) και ο ΔΑΑ (+0,89% στα 12,44 ευρώ). Από την άλλη πλευρά, η ΔΕΗ κινήθηκε πτωτικά κατά -2,52% και έκλεισε στα 22,44 ευρώ. Με απώλειες άνω του -1% ακολούθησαν η Jumbo (-1,95% στα 27,16 ευρώ), η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,28% στα 41,5 ευρώ), η Lamda Development (-1,25% στα 5,935 ευρώ), η Aktor (-1,17% στα 10,18 ευρώ) και η Cenergy (-1,15% στα 22,3 ευρώ). Παράλληλα, ο ΟΤΕ υποχώρησε κατά -0,9% στα 18,7 ευρώ.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Σαράντης ενισχύθηκε κατά +2,56% στα 12,04 ευρώ και ακολούθησαν με άνοδο πέριξ του +1% η Trade Estates (+1,13% στο 1,97 ευρώ), η Euronext Athens (+1,08% στα 11,28 ευρώ), η Κρι Κρι (+0,91% στα 38,65 ευρώ – νέο ιστορικό υψηλό), η Noval Property (+0,84% στα 2,4 ευρώ) και η Qualco (+0,8% στα 6,3 ευρώ). Στον αντίποδα, πάνω από -1% έχασαν η Fourlis (-1,32% στα 3,75 ευρώ) και η Ideal (-1,08% στα 5,51 ευρώ).

Nvidia και Anthropic στο επίκεντρο

Με τις ανησυχίες για τις αποτιμήσεις των τεχνολογικών εταιρειών να επιστρέφουν στο προσκήνιο, οι διεθνείς αγορές κινούνται σε περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας. Οι πιέσεις στις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη διατηρούν επιφυλακτικό το κλίμα, καθώς οι επενδυτές επανεξετάζουν τις προοπτικές του κλάδου και τη βιωσιμότητα των υψηλών αποτιμήσεων.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι εξελίξεις γύρω από τη Nvidia, η οποία αναμένεται να ανακοινώσει αύριο, Τρίτη 17 Νοεμβρίου, τα οικονομικά αποτελέσματα τριμήνου. Η ανακοίνωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά τις πρόσφατες αναταράξεις στην εταιρεία, καθώς θα αποτελέσει κρίσιμο σημείο αναφοράς για τη βραχυπρόθεσμη πορεία των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Το ενδιαφέρον στρέφεται παράλληλα στην επικείμενη εισαγωγή της Anthropic στον Nasdaq, με την τιμολόγηση της δημόσιας προσφοράς να αναμένεται την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου και την έναρξη διαπραγμάτευσης της μετοχής την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου. Τα δύο γεγονότα αναμένεται να αποτελέσουν σημαντική δοκιμασία για έναν κλάδο που εμφανίζει αυξανόμενη ευαισθησία στις αρνητικές ειδήσεις.

Πρόσθετη πηγή προβληματισμού αποτελούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με την ένταση στο μέτωπο του Ιράν να παρουσιάζει εκ νέου σημάδια κλιμάκωσης, επιβαρύνοντας περαιτέρω τη διάθεση ανάληψης επενδυτικού κινδύνου. Μέσα σε αυτό το διεθνές περιβάλλον, η εγχώρια αγορά στρέφει την προσοχή της στα εταιρικά αποτελέσματα, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται κυρίως στις εισηγμένες υψηλής κεφαλαιοποίησης που δημοσιεύουν τις οικονομικές τους επιδόσεις αυτή την εβδομάδα.

Πυκνή εβδομάδα εταιρικών ανακοινώσεων στο Χρηματιστήριο

Με 12 εισηγμένες να ανακοινώνουν οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου, σημαντικές αποκοπές μερισμάτων και μία αλλαγή με ελληνικό «άρωμα» στους δείκτες FTSE, ξεκίνησε η εβδομάδα στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Την αρχή κάνουν σήμερα η ΔΕΗ και η Aegean, οι οποίες θα δημοσιεύσουν τις οικονομικές τους επιδόσεις για το τρίτο τρίμηνο και το εννεάμηνο του 2026, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, με έξι εταιρείες να ανακοινώνουν αποτελέσματα. Πριν από την έναρξη των συναλλαγών θα δημοσιεύσουν τα οικονομικά τους μεγέθη η Trade Estates και τα Αττικά Πολυκαταστήματα, ενώ μετά το κλείσιμο της αγοράς θα ακολουθήσουν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η ElvalHalcor και η Quest. Την ίδια μέρα θα ανακοινώσει αποτελέσματα η Alpha Trust-Ανδρομέδα.

Την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου σειρά παίρνουν η Allwyn, η Ideal, η Cenergy και η Lavipharm. Η Ideal έχει προγραμματίσει την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ενώ η Allwyn και η Cenergy θα δημοσιεύσουν τις επιδόσεις τους μετά το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου.

Παράλληλα, σήμερα πραγματοποιήθηκε η αποκοπή των μερισμάτων της Εθνικής Τράπεζας και της Jumbo, με τις μετοχές των δύο εταιρειών να διαπραγματεύονται χωρίς το σχετικό δικαίωμα. Ειδικότερα, η Εθνική Τράπεζα «έκοψε» προσωρινό μέρισμα μικτού ύψους 0,260554 ευρώ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση περίπου 1,5%. Μετά την παρακράτηση φόρου 5%, το καθαρό ποσό διαμορφώνεται σε 0,247527 ευρώ ανά μετοχή, με καθαρή απόδοση περίπου 1,4%.

Αντίστοιχα, η Jumbo προχώρησε στην αποκοπή έκτακτου μερίσματος 1 ευρώ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση περίπου 3,6%. Μετά την προβλεπόμενη φορολογική παρακράτηση, το καθαρό ποσό ανέρχεται σε 0,95 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η καταβολή θα ξεκινήσει στις 20 Νοεμβρίου.

Στο μέτωπο των χρηματιστηριακών δεικτών, η τριμηνιαία αναθεώρηση της FTSE Russell δεν επέφερε αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών FTSE All-World και FTSE Mid Cap, ωστόσο προέκυψε μία νέα προσθήκη στις κατηγορίες μικρότερης κεφαλαιοποίησης. Συγκεκριμένα, η Αττικά Πολυκαταστήματα εντάσσεται στους δείκτες FTSE Micro-Cap και FTSE Total Cap, στο πλαίσιο της τελευταίας αναθεώρησης.

Στον FTSE All-World και στους δείκτες Mid Cap εξακολουθούν να περιλαμβάνονται 10 ελληνικές μετοχές: Allwyn, Alpha Bank, Cenergy, Eurobank, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, ΔΕΗ και Viohalco. Επιπλέον, 22 ελληνικές μετοχές συμμετέχουν στην κατηγορία FTSE Developed Small Cap. Οι αλλαγές που προέκυψαν από την αναθεώρηση θα εφαρμοστούν μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 18 Δεκεμβρίου, με επίσημη ημερομηνία ισχύος τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου.

Τέλος, η Austriacard διεγράφη από πέντε χρηματιστηριακούς δείκτες, με την Παπουτσάνης να εισέρχεται στον Γενικό Δείκτη, η Real Consulting στον FTSE/ΧΑ Mid Cap, ενώ η Revoil αντικαθιστά την Παπουτσάνης στον δείκτη μικρής κεφαλαιοποίησης. Οι αλλαγές τέθηκαν σήμερα σε ισχύ.