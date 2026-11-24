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Αδυναμία δείχνει το Χρηματιστήριο Αθηνών να συνεχίσει την χθεσινή ανάκαμψη, η οποία οφείλεται στην υπεραπόδοση των διεθνών αγορών μετά το comeback του Τζένσεν Χουάνγκ στο «τιμόνι» της Nvidia. Ωστόσο, σήμερα τα χρηματιστήρια του εξωτερικού κατεβάζουν ταχύτητα, με το ΧΑ να ακολουθεί στον ίδιο τόνο.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (24/11) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,1% και διαπραγματεύεται στις 2.559,69 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.557,01 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.571,05 μονάδες.

Η βελτίωση του διεθνούς επενδυτικού κλίματος δημιουργεί προϋποθέσεις ανοδικής αντίδρασης στο ΧΑ, το οποίο επιχειρεί να αξιοποιήσει τη δυναμική που διαμορφώνεται στις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Καταλύτης για τη βελτίωση της ψυχολογίας αποτελεί η επιστροφή του Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia, η οποία πυροδότησε ισχυρό κύμα αγορών στις αμερικανικές τεχνολογικές μετοχές, με θετικό αντίκτυπο και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Παρά την εντυπωσιακή αντίδραση, οι επενδυτές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν με επιφυλακτικότητα τη βιωσιμότητα του ράλι που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς παραμένουν τα ερωτήματα για τις υψηλές αποτιμήσεις και τις προοπτικές διατήρησης της ανοδικής δυναμικής.

Στο εγχώριο ταμπλό, ο Γενικός Δείκτης κινείται κοντά στο κατώτερο όριο του εύρους διακύμανσης που διατηρεί από τις αρχές Οκτωβρίου, με τις πιθανότητες άμεσης ανάκαμψης να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη συνέχεια της διεθνούς αντίδρασης. Η πορεία των ευρωπαϊκών μετοχών αναμένεται να αποτελέσει βασικό παράγοντα για την ένταση και τη διάρκεια της ανοδικής προσπάθειας στην Αθήνα.

Στην ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2026 παραμένει στραμμένο το ενδιαφέρον της εγχώριας αγοράς. Σήμερα η Motor Oil αναμένεται να ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου και εννεαμήνου, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Για σήμερα είναι επίσης προγραμματισμένη η δημοσίευση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου της Fourlis.

Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου ακολουθεί η Κρι Κρι, η οποία θα γνωστοποιήσει τις οικονομικές της επιδόσεις για το εννεάμηνο μετά το κλείσιμο της αγοράς. Την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου θα δημοσιεύσουν τα αποτελέσματά τους η AS Company και η Πλαστικά Θράκης, με τη δεύτερη να προχωρά σε ανακοινώσεις πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο κύκλος των προγραμματισμένων ανακοινώσεων ολοκληρώνεται την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, με την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών να δημοσιεύει τα οικονομικά της αποτελέσματα εννεαμήνου μετά τη λήξη της χρηματιστηριακής συνεδρίασης.

Τέλος, σήμερα οι μετοχές της Safe Bulkers είναι διαπραγματεύσιμες στην Euronext Athens χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,09 δολαρίων ανά μετοχή.

Χαμηλές ταχύτητες στο ταμπλό

Απώλειες -0,13% καταγράφουν σήμερα οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να διαπραγματεύεται στις 3.087,10 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κινείται πτωτικά κατά -0,17% στις 6.561,30 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) υποχωρεί κατά -0,12% στις 3.013,41 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 10,43 εκατ. ευρώ, με τις συστημικές τράπεζες να κάνουν τζίρο άνω του 1 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 187,77 δισ. ευρώ. Θετικό είναι το πρόσημο για 47 μετοχές, αρνητικό για 31, ενώ 10 τίτλοι παραμένουν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Εθνική υποχωρεί κατά -1,1%, ενώ αντίθετα η Eurobank κινείται ανοδικά κατά +0,7%, η Alpha Bank κατά +0,3% και η Πειραιώς κατά +0,2%. Η CrediaBank καταγράφει απώλειες -0,1%, ενώ η Optima bank κερδίζει +0,5% και η Τράπεζα Κύπρου +0,3%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Motor Oil υποχωρεί κατά -2,1% και ακολουθούν με πτώση άνω του -1% η Viohalco και η HELLENiQ ENERGY. Κοντά στο -1% διαπραγματεύονται η Metlen και η Aegean. Στον αντίποδα, ο ΔΑΑ σημειώνει άνοδο +1,1%.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, απώλειες περίπου -1% καταγράφουν ο ΑΔΜΗΕ, η Κρι Κρι, η Trade Estates, η Ideal και η ΑΒΑΞ. Από την άλλη πλευρά, η Ελλάκτωρ ενισχύεται κατά +2,3% και η Autohellas κατά +1,1%.